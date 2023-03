Vérification du numéro d’un téléphone portable : que penser du HLR ?

in

De nos jours, lorsqu’on est une entreprise qui cherche à réaliser des campagnes de promotion par SMS ou encore directement par téléphone, il est important de s’assurer au préalable que tous les numéros que l’on va contacter sont bien attribués. En effet, ces campagnes de marketing ont un coût et si la plupart des messages ne sont pas bien transmis, c’est autant d’argent qui part à la fenêtre. Nous vous avions déjà proposé en 2019 un article sur la vérification d’un numéro d’une manière générale et pour celui-ci, nous aimerions nous intéresser plus en détail au HLR.

Qu’est-ce que le HLR concrètement ?

Le HLR (Home Location Register) est un registre centralisé qui contient des informations sur tous les abonnés d’un opérateur de réseau de téléphonie mobile. Il permet entre autres de vérifier si un numéro de téléphone portable est bien actif et s’il est prêt à recevoir des appels ou des SMS, ce qui intéresse bon nombre d’entreprises. Si on entre davantage dans l’aspect technique, le HLR comprend les éléments suivants :

L’IMSI (International Mobile Subscriber Identity) qui est l’identifiant unique de l’utilisateur. Celui-ci est stocké dans la carte SIM et est connu uniquement de l’opérateur. Ce qui signifie que vous ne pourrez normalement pas obtenir cette information en tant qu’entreprise tiers puisqu’elle est trop personnelle.

L'IMEI (International Mobile Equipement Identity) qui est unique à chaque téléphone mobile.

Vérifier la validité d’un numéro de téléphone portable donné doit s’effectuer toutefois selon des règles précises que nous allons voir dès maintenant.

Est-ce que le système du HLR est parfaitement légal ?

Venons-en aux faits : pour vérifier un numéro de téléphone via le HLR, l’entreprise envoie une requête au HLR du réseau concerné. Le HLR répond alors en indiquant si le numéro est actif, inactif ou suspendu. De plus, il peut également fournir des informations supplémentaires telles que le nom de l’opérateur de téléphonie mobile associé au numéro, le pays ou encore la région où le numéro a été enregistré.

Aujourd’hui, c’est surtout le système de HLR Lookup qui est utilisé en France pour une raison simple : toutes les informations fournies par les différents opérateurs (SFR, Free, Orange…) sont référencées dans un annuaire public. Il n’y a donc rien d’illégal à aller chercher ce type d’information, un peu comme connaître les votes des députés (qui sont aussi publiques) pour revenir à l’actualité. De plus, ce système de HLR Lookup est parfaitement conforme au RGPD puisque les informations que vous obtiendrez ne vous permettront pas d’identifier un individu en particulier.

Quels sont les avantages de la vérification du numéro de téléphone via le HLR ?

Outre le fait que recourir au HLR soit légal et donc sans risques, vérifier les numéros de téléphone mobile via ce biais comporte les avantages suivants :