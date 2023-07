Lorsqu’une entreprise doit acquérir un chariot de manutention, le choix du modèle approprié est stratégique. Il conditionnera l’efficacité, la productivité et la sécurité des opérations de stockage et de logistique pour les années à venir. Mais trouver le chariot adapté à ses besoins spécifiques parmi la multitude de marques, de modèles et d’options disponibles peut s’avérer complexe. Il est donc essentiel de procéder méticuleusement afin de faire le meilleur choix. En procédant méthodiquement, étape par étape, il sera possible d’identifier sans erreur le modèle de chariot de manutention qui correspondra parfaitement aux attentes et aux besoins spécifiques de l’entreprise, en tant que maillon clef de son flux logistique.

Définir vos besoins

Identifiez vos exigences et vos attentes afin de choisir le bon chariot de manutention. Cette étape vous aidera à déterminer le type et le modèle de Rolls rapide le plus approprié. Commencez par déterminer les charges à soulever ainsi que le poids moyen des charges que vous devrez manipuler. Vous pourrez alors sélectionner le chariot offrant la capacité de levage adaptée. Il faut également prendre en compte la fréquence à laquelle vous aurez besoin de lever ces charges. Le type de sol sur lequel évoluera le chariot est un autre facteur clé. Vous avez des équipements spécialement conçus pour :

les sols en béton ;

les sols en asphalte ;

les sols en terre battue.

L’utilisation en intérieur ou en extérieur conditionnera également le choix du chariot, notamment en termes de robustesse et de résistance aux intempéries. Vous devez, par ailleurs, vérifiez si des accessoires spécifiques seront nécessaires tels que des extensions de fourches ou encore des décaleurs latéraux.

Comparer les types de chariots

Tous les types de chariots de manutention ont leurs avantages et leurs inconvénients. De ce fait, il faut comparer les options disponibles en fonction de vos besoins spécifiques. Les chariots manuels constituent une option abordable, surtout pour les charges légères. Cependant, leur capacité de levage est limitée, généralement entre 1 et 2 tonnes. Ils conviennent plutôt pour une utilisation occasionnelle et des tâches peu intensives.

Les chariots électriques sont recommandés pour une utilisation intensive, notamment en intérieur. Ils offrent une plus grande capacité de levage, jusqu’à 5 ou 6 tonnes. Ils sont :

faciles à utiliser ;

silencieux ;

peu polluant.

Ils sont parfaits pour les entrepôts et les environnements fermés.

Les chariots à combustion fonctionnent au gaz liquéfié pétrolier (GPL) ou au diesel. Ils se caractérisent par leur puissance. En les utilisant, vous pouvez lever des charges allant jusqu’à 20 tonnes. Ils offrent une plus grande autonomie. Toutefois, leurs coûts de fonctionnement sont plus élevés.

Évaluer les caractéristiques importantes

Lors du choix de votre chariot de manutention, il est essentiel d’évaluer certaines caractéristiques clés afin d’en garantir :

la sécurité ;

le confort ;

l’efficacité.

Le confort de l’opérateur est également important, surtout pour les tâches intensives. Optez pour un chariot avec une bonne suspension, un siège ergonomique et une bonne visibilité toute autour de la cabine. Cela assurera que les opérateurs puissent travailler dans les meilleures conditions pendant de longues périodes.

La facilité d’utilisation du chariot a aussi son importance. Des commandes intuitives et un chariot maniable rendront la tâche plus aisée et productive pour vos employés.

Comparer les options

Pour choisir le meilleur chariot de manutention pour vos besoins, comparez rigoureusement les différentes options disponibles. Il faut passer en revue les différentes spécifications techniques de chaque modèle :

capacité et plage de levage ;

vitesse ;

poids ;

dimensions ;

rayon de braquage ; pente maxi.

Comparez également les fonctionnalités de sécurité, d’ergonomie et de facilité d’entretien. Mais il ne faut pas se concentrer uniquement sur le prix d’achat. Le coût total de possession sur la durée de vie du chariot est tout aussi important. Il prend en compte :

Le coût du carburant ou de l’électricité

Le coût des pièces d’usure et de l’entretien préventif

Le coût potentiel des réparations

En procédant à une analyse complète et objective des différentes options en fonction de vos spécificités, vous serez en mesure d’identifier le modèle qui représente le meilleur rapport qualité-prix et correspond le plus précisément à vos critères et contraintes. Le choix final doit reposer sur une comparaison minutieuse et rationnelle entre les modèles, en tenant compte à la fois des spécifications techniques, du coût total de possession et de l’adéquation à votre application spécifique.

Fonctionnalités de sécurité essentielles

La sécurité est primordiale dans le choix d’un chariot de manutention. Assurez-vous que le modèle sélectionné intègre les principales fonctionnalités de sécurité. Des ceintures de sécurité pour le ou les opérateurs sont essentielles. Elles réduisent considérablement le risque de chute ou d’éjection en cas de choc ou de renversement du chariot. Optez également pour un chariot équipé d’une alarme de basculement. Ce système détecte tout début de renversement et avertit immédiatement l’opérateur. Il lui laisse le temps de réagir avant un éventuel accident. Des phares et feux bien visibles, à l’avant et à l’arrière du chariot, améliorent grandement la perception des obstacles et la sécurité des manœuvres. Une alarme marche arrière est également fortement recommandée. Elle émet un son lors des marches arrière pour avertir les autres opérateurs à proximité. Des rétroviseurs larges offrent une bonne visibilité tout autour du chariot, permettant d’éviter les collisions lors des manœuvres.

