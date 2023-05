Simplifiez la gestion financière de votre entreprise avec un logiciel de facturation. Automatisez les encaissements et profitez des avantages offerts par cet outil essentiel pour une gestion efficace. Le marché propose aujourd’hui une variété de logiciels de facturation. Certains nécessitent des licences et une installation locale. En revanche, d’autres sont des services en ligne (SAAS – Software As A Service). Les solutions SAAS offrent un accès en ligne, permettant une utilisation partout avec une connexion internet. Faites le point grâce à cet article pour mieux connaître ce logiciel indispensable pour une entreprise.

Le concept du logiciel de facturation professionnelle

Un logiciel de facturation s’avère un outil polyvalent pour créer et gérer les documents financiers d’une entreprise. Mis à part la création de devis et la gestion commerciale, ce logiciel offre des fonctionnalités similaires à celles des CRM. Profitez d’une comptabilité informatisée grâce à cet outil largement adopté. Pour évaluer la performance commerciale de votre entreprise, l’utilisation d’un logiciel de facturation professionnel est vivement recommandée.

L’intérêt d’utiliser un logiciel de facturation

Les erreurs de saisie ou de calcul dans les montants peuvent avoir un impact sur la comptabilité de l’entreprise. De plus, elles entraîneront des conséquences importantes sur la relation client.

Un logiciel de facturation procure de nombreux avantages grâce à son utilisation.

Une interface conviviale

Ce type de logiciel est simple à utiliser. D’ailleurs, ils sont facilement manipulables par les chefs d’entreprise et leurs employés et ne nécessitent pas de compétences informatiques particulières. Leur objectif principal est de faciliter les tâches quotidiennes.

Une gestion aisée des devis et des factures

En général, les entreprises utilisent des logiciels de facturation pour émettre des devis et des factures. Grâce aux avancées technologiques, il est possible d’éviter les erreurs lors de l’établissement des factures et de suivre précisément la comptabilité. De plus, la plupart des logiciels actuels peuvent automatiser les rappels de paiement pour les clients en retard. Ces logiciels sont capables de différencier les factures des clients et des fournisseurs pour une meilleure gestion.

Un rapport détaillé sur votre activité

Les logiciels de facturation permettent aux chefs d’entreprise d’obtenir des chiffres précis concernant leurs activités. En effet, ces outils analysent les recettes et les dépenses permettant d’accroître la rentabilité et la productivité. Ces rapports sont très utiles pour l’élaboration d’un business plan.

La possibilité de préenregistrer vos contacts

À part la fonction d’émission de factures, ces logiciels peuvent également gérer vos contacts de manière préenregistrée. Ainsi, ils sont en mesure de conserver les informations d’achat des clients occasionnels ou réguliers. Ce système offre de nombreux avantages, notamment pour les professionnels en vente de produits courants. Ces derniers ont besoin d’une gestion simplifiée de leurs contacts.

Les conseils pour bien choisir votre logiciel de facturation

La facture est un élément essentiel à prendre en compte, y compris pour les auto-entrepreneurs. Elle représente à la fois un document contractuel standardisé et un moyen de communication reflétant le professionnalisme de l’émetteur.

Nombreux accordent une attention particulière à leur facturation :

Les travailleurs indépendants

Les TPE

Les PME

Etc.

Cela apporte une valeur ajoutée qualitative aux yeux de leurs clients. Pour faire le bon choix de votre logiciel, vous pouvez vous référer à quelques conseils.

Identification des besoins de l’entreprise

Chaque logiciel de facturation propose des fonctionnalités spécifiques. Vous devez donc déterminer vos besoins avec précision. Vendez-vous des produits ou êtes-vous un prestataire de services ? Recherchez-vous un outil de facturation ou un outil de comptabilité ? Dans de nombreux cas, la facturation seule est suffisante avec le soutien d’un expert-comptable.

Vérification du rapport qualité/prix

Dans une présélection de logiciels de facturation en ligne, vous devez prendre en compte le prix de l’abonnement au service. En général, le tarif varie suivant le nombre d’utilisateurs du service ou de la quantité de factures émises par mois. Une offre initialement intéressante peut devenir coûteuse à long terme.

Soyez également attentif aux logiciels gratuits imposant la présence de leur logo sur vos factures. En fait, cela peut nuire à votre crédibilité auprès de vos clients. Dans ce cas, la solution payante est plus appropriée, des options très abordables sont disponibles.

Considération de l’ergonomie du logiciel

Afin de faciliter l’adoption du logiciel de facturation, il est essentiel de choisir une interface simple, intuitive et ergonomique. Auparavant, ces logiciels étaient souvent réservés aux experts-comptables. Ils étaient complexes et nécessitent une formation spécifique avec une interface archaïque.

De nos jours, ces logiciels sont devenus plus conviviaux. Plus besoin de passer des heures à les configurer, quelques minutes suffisent désormais pour créer un modèle de facture. Ensuite, vous pourrez envoyer des devis par e-mail. Pour faciliter vos débuts, choisissez un logiciel proposant des vidéos tutorielles ou une FAQ pour répondre à toutes vos questions éventuelles.

L’importance de la personnalisation : une fonctionnalité incontournable

Pour créer des documents commerciaux percutants, le logiciel de facturation offre des options de personnalisation. L’ajout de votre logo est important. Les offres promotionnelles ou les mises en page personnalisées permettent de créer des factures reflétant votre identité visuelle. Ces documents peuvent devenir des supports de communication à part entière.

Facilité de la collaboration avec votre expert-comptable avec un accès dédié

Pour une meilleure collaboration avec votre expert-comptable, permettez-lui d’accéder à vos données. Cela lui permettra d’importer votre journal de vente, incluant vos codes analytiques personnalisés, dans son outil de production. Cette pratique optimisera son efficacité et sa rapidité dans le traitement de vos informations. Ce sera bénéfique à tous les deux.

Choix d’un service client réactif et accessible pour une expérience optimale

La qualité d’un logiciel de facturation se mesure également par la disponibilité et la réactivité de son service client. Vous devez pouvoir compter sur un prestataire capable de répondre rapidement et efficacement à toutes vos questions. La satisfaction des utilisateurs repose en grande partie sur un accompagnement actif et fiable.

Accès à vos données n’importe où

Un professionnel nomade doit avoir accès facilement au logiciel de facturation. Cela peut être sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone mobile. Ainsi, vous ne manquerez plus aucune opportunité commerciale. Cela est valable même pendant vos vacances.