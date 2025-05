Les archives nationales face à la modernité : défis de la construction d’une maison contemporaine et enjeux de la digitalisation, d’après Mohamed Lat Sack Diop

EN BREF Identité des défis : construction d’une Maison moderne des archives .

Les archives nationales, un élément fondamental du patrimoine d’un pays, se trouvent aujourd’hui à un tournant crucial. Mohamed Lat Sack Diop, le directeur des Archives nationales du Sénégal, souligne l’importance de répondre aux défis contemporains, notamment par la construction d’une Maison moderne des archives et la digitalisation de documents historiques. Dans un monde de plus en plus tourné vers le numérique et l’Intelligence Artificielle, il est essentiel d’assurer la préservation et l’accessibilité de notre mémoire collective, tout en tenant compte des enjeux réels que représente cette transition vers la modernité.

La question des archives nationales est devenue cruciale dans le contexte actuel de transformation numérique. Mohamed Lat Sack Diop, directeur des Archives nationales, met en lumière les principaux défis qui se dressent devant ce secteur avec l’ambition de bâtir une Maison des archives moderne et d’assurer la digitalisation des fonds archivistiques du Sénégal. Cet article explore les enjeux liés à la préservation de la mémoire collective et les stratégies proposées pour moderniser ce secteur vital, jugé jusqu’alors négligé.

La nécessité d’une maison moderne pour les archives

Selon Mohamed Lat Sack Diop, la construction d’une Maison des archives moderne apparaît comme un projet essentiel pour le Sénégal. Ce bâtiment doit non seulement refléter les ambitions du pays, mais aussi répondre aux besoins des usagers en matière d’accessibilité aux documents. Diop a souligné l’importance de disposer d’infrastructures adaptées qui garantissent la sécurisation et la préservation des archives, tout en les rendant accessibles au public et aux professionnels de la recherche.

Ce projet, considéré comme une priorité nationale, doit figurer au cœur des préoccupations gouvernementales. Le président Bassirou Diomaye Faye a d’ores et déjà donné des directives pour sa mise en œuvre, témoignant d’une volonté politique de rehausser le statut et le rôle des archives dans la société sénégalaise.

Les défis de la digitalisation des archives

Une autre priorité soulevée par Mohamed Lat Sack Diop est la digitalisation des archives historiques. Dans un monde de plus en plus axé sur le digital, il apparaît impératif de numériser et d’archiver les documents afin d’en garantir la pérennité et la consultation rapide. Ce processus doit passer par la création d’une plateforme numérique nationale, facilitant l’accès aux documents et réduisant les désagréments rencontrés par les chercheurs et le public.

Afin de mener à bien ce projet de numérisation, il est crucial de définir un cadre stratégique qui englobe toutes les archives du pays, y compris celles conservées au niveau diplomatique. La digitalisation ne doit pas seulement être un simple changement technique, mais un véritable tournant pour créer une culture archivistique évolutive et dynamique adaptée aux besoins contemporains.

Répondre aux défis historiques du secteur des archives

Malgré l’importance stratégique des archives, Mohamed Lat Sack Diop déplore le fait qu’elles aient souvent été négligées par les précédents régimes. Il souligne que les autorités doivent comprendre l’importance de préserver la mémoire historique et culturelle du Sénégal à travers ses archives. Cette négligence a conduit à une crise dans le secteur, avec de nombreux défis à relever, notamment en matière d’infrastructures et de formation des archivistes, un métier peu valorisé et encore méconnu du grand public.

La réforme du secteur des archives doit ainsi s’accompagner d’un renforcement des capacités et d’une reconnaissance institutionnelle claire. Cela passe par une sensibilisation des décideurs sur la nécessité de bien gérer et transmettre les documents produits dans le cadre de leurs fonctions. Les archives doivent retrouver leur place naturelle au cœur des politiques publiques.

Vers une souveraineté archivistique et documentaire

Mohamed Lat Sack Diop aborde également le concept de souveraineté archivistique, qui reflète la nécessité pour le Sénégal de maîtriser ses propres archives. La souveraineté ne doit pas se limiter aux aspects économiques ou politiques, mais doit également englober le patrimoine mémoriel et documentaire. Dans le cadre du projet « Sénégal 2050 », cette approche pourrait rétablir une dynamique de conservation moderne et scientifique, garantissant que les faits de notre passé soient bien préservés pour l’avenir.

Cette démarche appelle donc à une implication accrue des collectivités territoriales et à l’extension des efforts jusqu’aux démembrements diplomatiques de l’État, dans le but de récupérer toutes les archives stratégiques présentes à l’étranger. Une coordination bien pensée entre le gouvernement et les organismes concernés facilitera un enrichissement des fonds archivistiques.

Infrastructures et modernité : Le défi de la collecte

Pour garantir une gestion efficace, Diop souligne l’importance d’une bonne collecte et conservation des archives numériques. La numérisation des procédures administratives pose des risques, notamment le risque de disparition totale des documents, souvent relégués à des supports volatils. Une attention particulière doit être portée à la préservation de ces données essentielles, qui constituent un maillon vital de la mémoire nationale.

En ce sens, il aspirera à mettre en place des programmes de sensibilisation et d’innovation en matière archivistique. La transformation numérique, bien intégrée, pourrait redonner toute sa valeur aux archives, qui, traditionnellement en Afrique, sont considérées comme sacrées.

Conclusion : Une nouvelle ère pour les archives nationales

Les défis soulevés par Mohamed Lat Sack Diop concernant les archives nationales représentent non seulement une opportunité de modernisation mais aussi un appel à une prise de conscience collective sur l’importance de préserver notre mémoire collective. Le projet de construire une maison moderne des archives et de digitaliser les fonds archivistiques se trouve au cœur de la vision de l’avenir archivistique du Sénégal.

Les archives nationales face à la modernité

