On n’arrête pas le progrès ! La gestion de flotte automobile devient plus simple grâce à un logiciel de gestion spécifique. Les dirigeants d’entreprises spécialisées en transport de marchandises veulent atteindre chaque jour des objectifs précis, à savoir la réduction des coûts. Si vous êtes une entreprise qui gère une flotte automobile, il est important de vous équiper d’un logiciel de gestion de flotte. De quoi il s’agit ? Comment l’utiliser ? On fait le point en quelques lignes.

Logiciel de gestion de flotte automobile : un outil de gestion multifonction

Source image : pixabay

Un Logiciel de gestion de flotte est un outil de suivi et de gestion de transport et de logistique. Les gestionnaires de flottes ont pour fonction d’assurer le suivi des chauffeurs et des marchandises sur la route. Ils ont besoin de plusieurs outils pour suivre les transporteurs partout où ils vont. Parmi les outils inévitables est le logiciel de gestion de parc automobile. Pour rester compétitives, les entreprises ont intérêt à s’équiper d’un logiciel de gestion de flotte. Cet outil aide les professionnels à :

Optimiser les coûts opérationnels des flottes ;

Economiser du carburant ;

Economiser des frais d’entretien.

Plus qu’un outil de gestion, il permet aussi de contrôler l’arrivée et le départ des véhicules de transport de marchandises. Certes, la flotte automobile est un outil de travail qui exige des compétences variées. Pour éviter tout dérapage, il vaut mieux utiliser un logiciel de gestion par GPS. Ce logiciel utilise une technologie qui réduit les coûts, optimise le contrôle des véhicules et qui améliore la sécurité.

Les fonctionnalités d’un logiciel de gestion de parc automobile

Lorsqu’on possède un parc de véhicules, il est crucial d’utiliser un logiciel de gestion dédié. Ce système de gestion de parc automobile fonctionne par GPS. Il permet de gérer les salariés itinérants, de faire un suivi intelligent de leur activité et d’analyser leur méthode de travail sur le terrain. La plupart des systèmes embarquent des fonctionnalités innovantes et fournissent des alertes, des tableaux de bord et des rapports. Le gestionnaire de flotte peut donc suivre en temps réel le trajet de chaque véhicule en déplacement. Le meilleur logiciel de gestion de parc automobile est capable de :

Suivre les véhicules et les chauffeurs sur la carte en temps réel ;

Assurer le suivi du comportement routier des utilisateurs ;

Optimiser les trajets et les tournées des véhicules ;

Réduire les coûts liés à la maintenance et au carburant.

Ainsi, le logiciel de gestion de flotte auto permet de suivre des actifs, de se connecter aux données des véhicules et de pouvoir télécharger des fichiers du chronotachygraphe. Grâce à cet outil redoutable, le gestionnaire peut planifier tous les trajets des transporteurs en toute conformité. Enfin, certains logiciels proposent un système anti-démarrage. Les utilisateurs bénéficient d’une fonction d’arrêt à distance sur un véhicule professionnel et de réduire les utilisations inadaptées.

Un seul outil pour la gestion d’une flotte automobile

Un logiciel de gestion de parc automobile permet aux dirigeants d’entreprise ou aux gestionnaires de centraliser toutes les données essentielles liées à leur flotte. Grâce à la centralisation des données, l’outil offre un suivi des indicateurs clés, tels que le PRK, le TCO ou le taux d’émission de CO2. Quelle que soit la taille de son parc automobile, cet instrument de travail est multifonction. Grâce à celui-ci, on peut choisir les meilleurs itinéraires, connaître la position exacte du véhicule et mieux organiser toutes les opérations.