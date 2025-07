la transformation numérique de l’urbanisme grâce à Cart@DS

EN BREF PackADS Demat : suite logicielle innovante pour la gestion du droit des sols .

Dans un monde en constante évolution, la transformation numérique s’impose comme un levier essentiel pour moderniser les pratiques dans le domaine de l’urbanisme. Grâce à des outils innovants comme CART@DS, les processus de gestion du droit des sols connaissent une véritable révolution. Ce système de gestion intégré permet non seulement d’optimiser les démarches administratives, mais aussi de garantir une meilleure accessibilité et transparence des informations liées à l’urbanisme. En facilitant la dématérialisation des échanges et la gestion des documents, CART@DS s’affirme comme un acteur clé dans l’amélioration de la collaboration entre les collectivités et les citoyens.

La transformation numérique de l’urbanisme est en plein essor, révolutionnant la manière dont les collectivités gèrent l’espace urbain et les réglementations qui y sont liées. Avec des outils modernes comme CART@DS, les processus de gestion des droits des sols deviennent plus efficaces et accessibles. Cet article explore comment ce logiciel innovant facilite la dématérialisation des démarches administratives, favorise la collaboration entre les différents services et assure un suivi optimal des documents.

L’importance de la dématérialisation dans l’urbanisme

Dans un monde où le numérique prend une place prépondérante, la dématérialisation des documents administratifs est essentielle pour améliorer l’efficacité et réduire les délais de traitement. Avec des initiatives comme le PackADS Demat, les collectivités peuvent simplifier leurs processus, permettant une gestion optimisée des documents liés aux demandes d’autorisation d’urbanisme (ADS). Ces solutions favorisent également un accès facilité pour les citoyens souhaitant effectuer leurs démarches en ligne, réduisant ainsi le besoin de se déplacer.

Un système intégré pour une gestion efficace

CART@DS est une suite logicielle innovante qui combine plusieurs outils indispensables pour la gestion des droits des sols. En intégrant un module de gestion électronique de documents et un logiciel SIG (Système d’Information Géographique), ce système permet une visualisation dynamique des données géographiques, facilitant ainsi la prise de décision pour les élus et les techniciens.

Les outils et fonctionnalités du PackADS Demat

Le PackADS Demat propose des outils pratiques et modernes, tels que :

Un portail de services qui favorise la consultation dématérialisée des services liés aux demandes de droits des sols.

des services liés aux demandes de droits des sols. Une téléprocédure de dépôt pour les ADS via le guichet de téléservices Toodego .

. Un module de gestion des demandes d’intention d’aliéner (DIA) , contribuant à une traçabilité accrue des demandes.

, contribuant à une traçabilité accrue des demandes. Un raccordement à PLAT’AU, plateforme de l’État pour la transmission dématérialisée des ADS.

Ces outils, en plus d’assurer un stockage sécurisé des documents pendant 5 ans dans un système de gestion documentaire (GED), augmentent l’efficacité des démarches et réduisent le risque d’erreurs dans le traitement des dossiers.

Vers une meilleure collaboration entre services

La transformation numérique nécessite une collaboration étroite entre les différents services de la collectivité. Grâce à CART@DS, les usagers, les élus, et les techniciens peuvent travailler ensemble de manière fluide, grâce à l’échange instantané de fichiers et d’informations. Le raccordement à des plateformes externes et l’intégration des modules permettent une synchronisation des données, minimisant ainsi le risque d’incohérences et d’éventuels doublons dans les dossiers.

Les avantages pour les citoyens et les acteurs du territoire

Pour les citoyens, la dématérialisation des démarches et l’accessibilité des services en ligne représentent un gain de temps et une simplification des processus administratifs. Pour les collectivités, cela se traduit par une meilleure gestion des ressources, permettant une allocation plus efficace du personnel et une réduction des coûts liés à la gestion documentaire. En effet, d’après une étude de Docaufutur, la transformation numérique est désormais un enjeu stratégique pour de nombreuses organisations publiques et privées.

La transformation numérique de l’urbanisme grâce à CART@DS représente un véritable enjeux pour les collectivités, favorisant une gestion moderne, collaborative et efficace des dossiers relatifs aux droits des sols.

Comparaison des Outils de Transformation Numérique de l’Urbanisme

Axe d’Évaluation Description Gestion des Droits des Sols Optimisation des démarches administratives via CART@DS. Outils de Dématérialisation Module de gestion électronique des documents pour faciliter l’accès aux procédures. Interconnexion avec SIG Utilisation d’un système d’information géographique pour une meilleure visualisation des projets. Portail des Services Interface de consultation dématérialisée pour les demandes liées aux droits des sols. Téléprocédures de Dépôt Facilitation des dépôts d’ADS et DIA via Toodego. Sécurisation des Documents Stockage sécurisé des documents dans la GED pendant 5 ans. Parapheur Électronique Solution de signature électronique pour fluidifier le traitement des dossiers. Plateforme PLAT’AU Raccordement pour transmission dématérialisée des ADS au niveau national. Suivi des Évolutions Technologiques Mise en œuvre progressive des nouvelles fonctionnalités depuis 2021.

La transformation numérique de l’urbanisme représente un pas décisif vers une gestion plus efficace et transparente des procédures liées aux droit des sols. La solution Cart@DS, intégrée au Pack ADS Demat, permet aux collectivités territoriales d’optimiser leur fonctionnement grâce à des outils de gestion moderne et dématérialisé. Ce système constitue une avancée notable dans l’application des autorisation d’urbanisme, en facilitant le traitement des dossiers et en sécurisant les opérations.

Les fonctionnalités clés de Cart@DS

Cart@DS regroupe une suite complète de solutions adaptées aux besoins des collectivités en matière de gestion des sols. Parmi ses composantes, on retrouve un module de gestion électronique de documents, un logiciel de Système d’Information Géographique (SIG), et une interface de consultation dématérialisée. Ces outils permettent de centraliser les informations et de fluidifier les échanges entre les différents acteurs.

Un accès simplifié aux procédures administratives

La mise en place d’une téléprocédure de dépôt pour les demandes d’autorisation d’urbanisme via le guichet de téléservices Toodego facilite considérablement le parcours des usagers. Grâce à cette solution, le processus devient moins chronophage et plus accessible, permettant aux demandeurs de suivre l’avancement de leur dossier en temps réel.

Sécurisation et conservation des documents

Avec l’intégration au système PLAT’AU, toutes les demandes d’ADS (Autorisation d’Occupation des Sols) peuvent désormais être transmises au format dématérialisé. De plus, la solution propose un stockage sécurisé des documents pendant cinq ans, garantissant la pérennité et la protection des données sensibles.

Des améliorations continuelles et un déploiement progressif

Depuis son lancement, la mise en œuvre du Pack ADS Demat et de Cart@DS a été progressive, s’adaptant aux besoins croissants des collectivités. Chaque fonctionnalité a été conçue pour répondre aux réalités du terrain, favorisant ainsi une adoption fluide des nouvelles technologies. Ce dynamisme est essentiel pour accompagner les acteurs de l’urbanisme vers un futur résolument numérique.

Vers une dématérialisation totale des procédures

La dématérialisation des procédures d’urbanisme, comme l’a relevé plusieurs sources, est une réalité qui avance rapidement. Les outils tels que Cart@DS prouvent leur efficacité en rendant les démarches administratives moins complexes et plus transparentes. La transformation numérique est ainsi en marche, proposant une nouvelle vision de la gestion urbaine adaptée aux défis contemporains.

Pour approfondir le sujet, plusieurs études de cas et analyses sont disponibles, notamment sur l’importance de la technologie dans l’urbanisme et les développements numériques.

Introduction à la transformation numérique de l’urbanisme

La transformation numérique de l’urbanisme représente une avancée majeure pour la gestion des demandes d’autorisation et des documents administratifs. Avec la solution CART@DS, intégrée dans le « Pack ADS Demat », les collectivités sont en mesure d’optimiser l’ensemble du processus lié aux droits des sols. Cette plateforme propose un ensemble d’outils permettant d’améliorer l’efficacité administrative et de faciliter la transparence envers les citoyens.

Les avantages de la dématérialisation des services

La dématérialisation des services par le biais de CART@DS offre plusieurs bénéfices significatifs. Tout d’abord, elle permet une gestion électronique des documents qui facilite le stockage et la récupération des informations. En conséquence, les délais de traitement des demandes sont considérablement réduits.

De plus, avec le module de gestion des demandes d’autorisation, les utilisateurs peuvent suivre l’avancement de leur demande de manière transparente. Cela favorise la confiance entre les administrations et les citoyens, car ces derniers sont constamment informés de l’état de leurs dossiers.

Un soutien aux collectivités territoriales

CART@DS est spécifiquement conçu pour soutenir les collectivités territoriales dans l’exercice de leurs missions. Grâce à son utilisation, les équipes ont accès à un Système d’Information Géographique (SIG), essentiel pour la visualisation des projets d’urbanisme. Cela simplifie la phase de planification et permet d’intégrer des données géographiques précises pour une meilleure prise de décision.

Par ailleurs, le raccordement à PLAT’AU, la plateforme de l’Etat pour la transmission des demandes d’autorisations, permet de garantir que toutes les demandes soient traitées rapidement et de manière conforme aux exigences légales.

Faciliter l’accès aux services pour les usagers

Un des éléments clés de CART@DS est le portail des services dématérialisés. Ce portail permet aux usagers d’effectuer leurs démarches en ligne, notamment le dépôt de demandes d’autorisation et de décisions d’intention d’aliéner (DIA). En offrant cette téléprocédure via le guichet de téléservices Toodego, le processus devient accessible et intuitif, réduisant ainsi la nécessité de se déplacer physiquement pour une démarche administrative.

La sécurité et l’archivage des documents

Un autre aspect fondamental du Pack ADS Demat est la sécurisation des données. Les documents soumis via la plateforme sont stockés de manière sécurisée dans la Gestion Électronique des Documents (GED) pendant une période de 5 ans. Cela non seulement protège les informations sensibles, mais assure également leur accessibilité dans le futur pour toute vérification ou référence.

Conclusion et perspectives d’avenir

La mise en place de la solution CART@DS depuis le 1er janvier 2022 marque un tournant significatif dans la gestion numérique de l’urbanisme. Elle représente une opportunité unique d’améliorer le service public, d’augmenter l’efficacité des collectivités et de répondre aux attentes croissantes des citoyens en matière de transparence et d’accessibilité des services administratifs.

FAQ sur la transformation numérique de l’urbanisme grâce à Cart@DS

Qu’est-ce que Cart@DS ? Cart@DS est une suite logicielle de gestion du droit des sols qui facilite la gestion des applications des droits des sols et optimise les processus administratifs liés à l’urbanisme.

Quel est l’objectif principal de Cart@DS ? L’objectif principal de Cart@DS est d’optimiser la gestion des dossiers d’urbanisme en intégrant des outils numériques pour simplifier les démarches administratives.

Comment Cart@DS améliore-t-il la gestion des documents ? Cart@DS est accompagné d’un module de gestion électronique de documents, permettant une organisation et un accès facilités aux documents nécessaires à la gestion des droits des sols.

Est-ce que Cart@DS propose des fonctionnalités de géolocalisation ? Oui, Cart@DS intègre un logiciel spécifique SIG (Système d’Information Géographique), ce qui permet une visualisation et une analyse des données géographiques concernant l’urbanisme.

Quel est l’avantage de la dématérialisation des services avec Cart@DS ? La dématérialisation des services permet une consultation en ligne des documents et des services liés à l’application des droits des sols, rendant la procédure plus fluide et accessible.

Comment les déclarations d’intention d’aliéner sont-elles gérées ? Les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) sont gérées par un module spécifique dans Cart@DS, ainsi qu’une téléprocédure de dépôt via le guichet Toodego.

Qu’est-ce que le Pack ADS Demat ? Le Pack ADS Demat est une solution englobant tout un ensemble de services de dématérialisation, y compris le raccordement à une plateforme d’État pour la transmission des ADS et un stockage sécurisé des documents.

Quelle est la durée de stockage des documents avec Cart@DS ? Les documents enregistrés dans la gestion électronique des documents (GED) sont stockés de manière sécurisée pendant une période de 5 ans.

Quand a débuté la mise en œuvre de Cart@DS ? La mise en œuvre de Cart@DS a commencé progressivement depuis mi-2021, avec des déploiements de nouvelles fonctionnalités, et a pris effet à compter du 1er janvier 2022.