Dext présente sa stratégie ambitieuse pour l’avenir, horizon 2025

Dext, acteur incontournable dans le domaine de l’automatisation de la comptabilité, dévoile sa stratégie ambitieuse pour les années à venir, avec un regard tourné vers 2025. À travers une série d’innovations significatives, la plateforme cherche à révolutionner la gestion des documents et à optimiser les processus de travail pour les professionnels du chiffre. Ces projets visent non seulement à améliorer l’expérience utilisateur, mais également à répondre aux nouvelles exigences du marché, tout en renforçant l’automatisation et la personnalisation des outils.

Dext, une entreprise innovante dans la transformation digitale et l’automatisation comptable, dévoile ses projets excitants pour 2025. Alors que l’année précédente a été marquée par des avancées significatives en matière de facturation électronique et d’intégration des paiements, Dext se prépare à révolutionner encore davantage le secteur. Avec l’accent sur l’automatisation, l’amélioration de l’expérience utilisateur, et une approche proactive envers les nouvelles réglementations, la stratégie quotidienne de Dext se dessine clairement.

Innovations clés attendues pour 2025

Les changements à venir chez Dext promettent de transformer radicalement l’expérience des utilisateurs. La feuille de route de 2025 prévoit une série d’innovations majeures qui s’articulent autour de la facturation électronique et de la gestion intégrée des paiements.

Un développement renforcé des services de facturation électronique

Dext envisage de renforcer son rôle de plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) en optimisant le processus d’émission et de réception des factures. La collaboration avec des acteurs majeurs permet à Dext de s’affirmer en tant que référence dans ce domaine. Ainsi, la gestion de l’ensemble des flux financiers par cette plateforme devient une réalité.

Automatisation et intelligence avancée

Un point marquant de la stratégie pour 2025 est l’intégration d’une intelligence artificielle plus sophistiquée. Dext prévoit d’améliorer ses capacités d’extraction de données, en permettant une catégorisation automatique des factures. Cette fonctionnalité, attendue par de nombreux professionnels, facilitera la gestion des documents comptables, rendant le processus plus fluide et moins chronophage.

Intégration des paiements au sein de la plateforme

Dext n’a pas l’intention de s’arrêter aux seules fonctionnalités de comptabilité. La plateforme intégrera également des solutions de gestion des paiements. Les professionnels pourront gérer les paiements fournisseurs et les encaissements clients directement depuis l’interface Dext, simplifiant ainsi considérablement les opérations financières quotidiennes.

Changements dans la gestion de la trésorerie

Le module de comptabilité de trésorerie sera également optimisé, avec une meilleure intégration aux services bancaire. Ceci permettra d’obtenir les mandats EBICS directement via Dext, rendant les échanges bancaires plus sécurisés et efficaces.

Optimisation de l’expérience utilisateur

En matière de design et d’interface, Dext s’engage à offrir une expérience utilisateurs moderne et intuitive. La nouvelle interface mise en place en septembre 2024 sera mise à jour en mai 2025, soignant l’ergonomie et la fluidité du service. Grâce à cette interface revisitée, les utilisateurs pourront naviguer facilement dans les différentes fonctionnalités disponibles.

Fonctionnalités collaboratives et personnalisation

Les utilisateurs bénéficieront d’une GED intelligente et collaborative, facilitant la gestion des documents tout en garantissant la sécurité des données. Dext prévoit des options de personnalisation des accès utilisateurs, ainsi qu’une interface de communication retravaillée pour des échanges plus simples avec les clients.

Enjeux à venir et perspectives

La stratégie de Dext pour 2025 ne s’arrête pas aux innovations technologiques. L’entreprise met également un point d’honneur à anticiper les évolutions réglementaires, comme l’obligation de facturation électronique prévue d’ici 2026. En accompagnant les entreprises dans l’adoption de ces normes, Dext se positionne comme un partenaire clé dans la dématérialisation des processus comptables.

Suivi des nouvelles tendances et analyse

Dext continuera à informer sa communauté à travers des événements comme des webinaires, permettant un suivi régulier des développements stratégiques et des mises en avant sur les dernières tendances observées dans le secteur. Ces initiatives ont pour but d’accompagner les utilisateurs dans la transition vers une comptabilité 100% digitale.

Les évolutions attendues pour 2025 témoignent de l’engagement de Dext à rester à la pointe de la technologie, tout en usant de son expertise pour aider les professionnels à gagner du temps et à se concentrer sur l’essentiel.

Comparatif des Innovations Dext pour 2025

Domaines d’Innovation Détails Facture Électronique Intégration avancée avec partenaires, gestion complète des flux de facture. Paiements Intégrés Gestion des paiements directement sur la plateforme, incluant fournisseurs et clients. GED Intelligente Fonctionnalités collaboratives, classification homogène avec l’IA. Personnalisation Client Accès utilisateur sur mesure, améliorant l’expérience client. Interface Utilisateur Nouvelle interface intuitive à partir de mai 2025. Ventilation Automatique Catégorisation intelligente des factures selon règles définies. Comptabilité de Trésorerie Meilleure intégration avec solutions externes pour des mandats EBICS. Suivi des Indemnités Système automatisé pour le suivi des frais kilométriques. Amélioration Continue Évolution constante des fonctionnalités pour renforcer l’automatisation.

Dext dévoile une feuille de route audacieuse pour les années à venir, mettant en avant des innovations clés qui transformeront la manière dont les professionnels de la comptabilité travaillent. Avec un accent sur l'automatisation, la facture électronique et une interface utilisateur optimisée, Dext se prépare à faire un bond en avant significatif vers 2025.

Innovations clés prévues pour 2025

Dext s’engage à enrichir ses capacités en tant que plateforme de dématérialisation partenaire (PDP), en collaborant étroitement avec des acteurs majeurs du secteur. L’accent sera mis sur l’automatisation des processus, notamment pour la gestion des factures électroniques, permettant ainsi une gestion intégrée des flux financiers.

Évolution de la gestion des factures

En 2025, Dext introduira des fonctionnalités améliorées pour la gestion des factures, incluant la catégorisation automatique et la gestion intelligente des statuts. Cette avancée permettra aux utilisateurs de bénéficier d’un traitement plus rapide et efficace, tout en minimisant les erreurs humaines.

Amélioration des processus de paiement

Une autre priorité pour Dext sera l’intégration complète des paiements directement depuis la plateforme. Cette nouvelle fonctionnalité visera à simplifier les transactions financières, incluant à la fois les paiements fournisseurs et les encaissements clients.

Nouveaux outils de collaboration

Dext proposera également une GED intelligente pour favoriser la collaboration. Les utilisateurs auront la possibilité de gérer les droit d’accès de manière granulaire, améliorant ainsi la sécurité des informations tout en optimisant la productivité.

Une interface utilisateur repensée

La transition vers une nouvelle interface Dext, prévue pour mai 2025, marquera un tournant dans l’expérience utilisateur. Des outils intuitifs permettront aux professionnels de naviguer plus facilement à travers les fonctionnalités de la plateforme, augmentant ainsi leur efficacité.

Un rendez-vous trimestriel pour suivre les évolutions

Dext mettra en place des rendez-vous trimestriels pour informer les utilisateurs des avancées et des développements stratégiques de la plateforme. Ces sessions permettront de partager des perspectives à moyen et long terme, tout en renforçant la communication avec la base d’utilisateurs.

Pour plus d'informations sur la roadmap et les projets stratégiques de Dext pour 2025, n'hésitez pas à consulter le site de Dext.

Présentation de Dext et de sa vision pour 2025

Dext s’engage dans une feuille de route ambitieuse pour 2025, visant à transformer la manière dont les experts-comptables et les entreprises gèrent leurs processus en matière de comptabilité, de facturation et de paiements. Avec l’intégration de la facture électronique, une gestion des paiements améliorée, ainsi qu’une GED (Gestion Électronique des Documents) optimisée, Dext entend renforcer l’automatisation de ses outils tout en offrant une expérience utilisateur repensée et personnalisée.

Innovation et automatisation

L’innovation est au cœur des ambitions de Dext. En 2025, la société prévoit un développement significatif de ses capacités en tant que plateforme de dématérialisation partenaire (PDP), ce qui lui permettra de gérer de manière fluide l’envoi et la réception des factures. Cela implique une collaboration étroite avec des partenaires stratégiques pour garantir une gestion efficace et conforme à la législation en matière de factures électroniques.

Il est essentiel que Dext accentue l’automatisation de ses flux de travail. La mise en place de la ventilation automatique promet de catégoriser intelligemment les factures selon des règles définies par les utilisateurs, apportant ainsi un gain de temps précieux aux professionnels. Cette initiative vise à minimiser les interventions manuelles tout en augmentant la précision des processus comptables.

Gestion des paiements intégrée

Un autre axe d’évolution majeur pour Dext consiste à intégrer la gestion des paiements dans sa plateforme. En 2025, la possibilité d’effectuer des paiements fournisseurs et d’encaisser des paiements clients directement via Dext deviendra une réalité. Cette fonctionnalité vise à centraliser davantage les opérations financières des utilisateurs, permettant ainsi une meilleure efficacité opérationnelle.

De plus, une exploration est envisagée pour permettre des solutions telles que le paiement des salaires et l’émission de cartes virtuelles pour les employés, intégrant davantage de services au sein de la plateforme et offrant une solution complète pour les entreprises.

Amélioration de l’expérience utilisateur

Dext met également l’accent sur l’amélioration de l’expérience utilisateur en optimisant son interface. Depuis septembre 2024, une nouvelle interface est déjà en place, et un passage complet à cette version optimisée sera imposé à partir de mai 2025. Cette refonte vise à rendre la navigation plus intuitive et à faciliter l’accès aux nouvelles fonctionnalités à venir.

Ces améliorations incluront également un paramétrage automatique pour les fichiers des écritures comptables, garantissant une intégration simplifiée pour les nouveaux clients. Ainsi, les utilisateurs pourront bénéficier d’un système de gestion des documents plus fluide et convivial.

Collaboration et personnalisation

La future GED intelligente de Dext permettra également de gérer les droits d’accès de manière granulaire, offrant ainsi une personnalisation accrue des espaces de travail. Cette adaptabilité est cruciale pour répondre aux exigences variées des utilisateurs et pour faciliter la collaboration entre les équipes.

Un travail parallèle sera également réalisé pour améliorer la communication avec les clients, notamment par le biais d’outils adaptés pour un échange de documents plus efficace, rendant la gestion des interactions plus intuitive.

En résumé, la vision de Dext pour 2025 repose sur une intégration plus profonde de l’automatisation, une gestion des paiements, une interface optimisée et une GED intelligente. Ces avancées stratégiques permettront non seulement de simplifier les processus comptables mais aussi de répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs dans un environnement de travail en constante mutation.

Foire Aux Questions (FAQ) sur la Stratégie Dext 2025

Quelle est la stratégie de Dext pour 2025 ? Dext prévoit des innovations majeures dans la gestion de la facture électronique, l’intégration des paiements et le développement d’une GED intelligente.

Quelles nouvelles fonctionnalités sont attendues ? Parmi les fonctionnalités, on s’attend à une amélioration de la ventilation automatique des factures, une gestion intégrée des paiements, ainsi qu’une interface utilisateur optimisée.

Comment Dext compte-t-elle renforcer l’automatisation ? En développant des outils pour automatiser la classification et le traitement des documents, ainsi qu’en améliorant les flux de travail sur la plateforme.

Quels impacts auront ces développements sur les professionnels du chiffre ? Ces innovations visent à réduire le temps passé sur des tâches répétitives, permettant aux professionnels de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

Dext a-t-elle un partenariat stratégique pour la facture électronique ? Oui, Dext a collaboré avec un acteur majeur pour devenir une plateforme de dématérialisation partenaire, renforçant ainsi sa position sur ce marché.

Qu’est-ce que la GED intelligente et collaborative ? Il s’agit d’une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de gérer l’accès aux documents et d’utiliser l’intelligence artificielle pour optimiser le traitement des documents.

Comment Dext prévoit-elle d’améliorer l’expérience utilisateur ? En repensant l’interface et en incluant des fonctionnalités personnalisables pour mieux répondre aux besoins des clients et améliorer la communication.

Les utilisateurs doivent-ils s’adapter à une nouvelle interface ? Oui, tous les utilisateurs seront automatiquement transférés vers une nouvelle interface plus intuitive en mai 2025, conçue pour faciliter l’utilisation de la plateforme.

Quand les nouvelles fonctionnalités devraient-elles être mises en œuvre ? La plupart des innovations sont prévues d’ici à la fin de l’année 2025 avec une série de mises à jour tout au long de l’année.