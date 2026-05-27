À ne pas oublier

Performance énergétique : Une baisse de 1 °C peut générer jusqu’à 7 % d’économies, faisant de la GTB un levier stratégique de rentabilité.

: Une baisse de 1 °C peut générer jusqu’à 7 % d’économies, faisant de la GTB un levier stratégique de rentabilité. Supervision équipements techniques : La GTB permet de centraliser et piloter le chauffage, la climatisation et l’éclairage pour traquer les gaspillages en temps réel.

: La GTB permet de centraliser et piloter le chauffage, la climatisation et l’éclairage pour traquer les gaspillages en temps réel. Système GTB : Contrairement à la domotique, la GTB s’adapte aux grands bâtiments tertiaires et assure interopérabilité et conformité réglementaire.

: Contrairement à la domotique, la GTB s’adapte aux grands bâtiments tertiaires et assure interopérabilité et conformité réglementaire. Conformité réglementaire : Le décret BACS rend obligatoire un pilotage automatisé, transformant la GTB en nécessité juridique et non plus en simple option.

: Le décret BACS rend obligatoire un pilotage automatisé, transformant la GTB en nécessité juridique et non plus en simple option. Réduction consommation : Grâce aux CEE et aux économies réalisées, la GTB devient un investissement rentable, amorti en 2 à 4 ans, parfois moins de 18 mois avec aides.

Une baisse de 1 °C dans un bâtiment tertiaire, c’est jusqu’à 7 % d’économies sur la facture énergétique. Une donnée simple, mais qui fait basculer la gestion technique du bâtiment d’un simple outil technique à un levier stratégique. Alors que les pressions réglementaires et financières s’intensifient, piloter intelligemment ses équipements devient une priorité. Et si la clé de votre rentabilité se trouvait dans la centralisation de vos données énergétiques ?

La GTB Bâtiment : un levier de rentabilité immédiat

En parallèle : Quel est l’intérêt de la publication d’une annonce légale ?

La gestion technique du bâtiment (GTB) n’est plus réservée aux complexes industriels. Aujourd’hui, elle s’impose comme un outil incontournable pour maîtriser les dépenses énergétiques dans tout parc tertiaire. En centralisant le pilotage du chauffage, de la climatisation ou encore de l’éclairage, la GTB permet d’identifier les points de surconsommation en temps réel. Par exemple, une zone mal isolée ou un équipement en veille permanente deviennent visibles – et donc corrigibles.

Le pilotage intelligent pour traquer les gaspillages

Grâce à des capteurs répartis dans les espaces, la GTB détecte les anomalies de fonctionnement : un système de VMC qui tourne en boucle la nuit, une température de consigne mal ajustée en période d’inter-saison… Ces dérives, souvent invisibles au quotidien, représentent une part importante des charges. Une fois corrigées, les économies peuvent atteindre 40 % sur la facture totale. Pour piloter ses dépenses énergétiques avec précision, s’appuyer sur un outil comme lsmart.co permet de centraliser le contrôle de chaque zone.

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L’impact direct sur les charges d’exploitation

Dans un parc immobilier de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, ces économies se traduisent par des dizaines, voire des centaines de milliers d’euros économisés chaque année. Un client du secteur logistique a ainsi observé une baisse de 50 % de sa consommation électrique en été, soit 250 kWh par jour préservés. Ce n’est pas une exception, mais un scénario de plus en plus courant. La performance énergétique devient un poste de réduction de coûts direct, pas seulement un objectif RSE.

Comparer les solutions : domotique vs système GTB

Une question d’échelle et de complexité

Il est tentant de confondre domotique et GTB, mais les deux ne répondent pas aux mêmes enjeux. La première s’adresse aux logements ou petits tertiaires, avec des fonctionnalités simples et peu évolutives. La GTB, elle, gère des infrastructures lourdes, souvent multisites, où la fiabilité et l’interopérabilité sont critiques. Pour gérer un parc hétérogène, il faut un système robuste, capable de dialoguer avec différents protocoles (BACnet, Modbus, etc.) et de produire des rapports exploitables par les facility managers.

🔍 Critères 🏠 Domotique classique 🏢 Système GTB industriel Taille du bâtiment Moins de 1 000 m² Plusieurs milliers à centaines de milliers de m² Interopérabilité Limitée, souvent sur des protocoles propriétaires Élevée, support de BACnet, Modbus, KNX Analyse de données Suivi basique (on/off, température) Tableaux de bord avancés, historisation, alertes Conformité réglementaire Non concernée Conforme aux décrets tertiaire et BACS

Se conformer aux réglementations énergétiques en vigueur

Le Décret BACS : une obligation de pilotage stratégique

Depuis peu, le décret BACS impose aux bâtiments tertiaires de disposer d’un système de pilotage automatisé capable de réguler leurs consommations. Ce n’est plus une option, mais une obligation. Le non-respect peut entraîner des sanctions financières. La GTB n’est donc plus un projet d’optimisation, mais un besoin de conformité. Elle permet aussi de répondre au décret tertiaire, qui fixe des trajectoires de réduction d’énergie pour les surfaces de plus de 1 000 m². Sans pilotage à distance et reporting fiable, impossible de justifier ses performances.

Financer son installation grâce aux aides publiques

L’investissement initial peut freiner certains porteurs de projet. Pourtant, des mécanismes de financement existent. Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) permettent de négocier des primes importantes – parfois à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros – pour couvrir tout ou partie du coût. Certaines entreprises ont même récupéré plus que leur dépense initiale, transformant la GTB en projet rentable dès la première année. La performance énergétique devient un investissement, pas une charge.

Méthode pas à pas pour déployer une gestion technique efficace

L’audit technique : le point de départ indispensable

Toute mise en œuvre de GTB commence par un audit complet des équipements existants : chauffage, ventilation, éclairage, gestion de l’eau. Ce diagnostic permet de cartographier les goulots d’étranglement et d’établir des priorités. Sans cette étape, l’installation risque d’être mal dimensionnée ou inadaptée aux usages réels. C’est aussi l’occasion de détecter les consommations fantômes – souvent très élevées dans les bâtiments anciens.

Engager les usagers pour pérenniser les gains

Une technologie performante ne suffit pas. L’adhésion des équipes est cruciale. Une campagne de sensibilisation, comme une « L&Smart School » par exemple, peut faire la différence entre des économies ponctuelles et une amélioration durable. Les collaborateurs doivent comprendre pourquoi on règle la clim à 24 °C en été, ou pourquoi les bureaux s’éteignent à 20 h. Le changement de comportement, combiné au pilotage technique, maximise l’effet de levier.

1️⃣ Audit des équipements énergétiques existants

2️⃣ Choix du protocole de communication (BACnet, Modbus…)

3️⃣ Installation des capteurs et passerelles (filaires ou sans fil)

4️⃣ Paramétrage de l’interface de supervision et des plages horaires

5️⃣ Formation des équipes de gestion et lancement du suivi continu

Foire aux questions

Quel est le retour sur investissement moyen constaté par les gestionnaires ?

En général, le retour sur investissement se situe entre 2 et 4 ans, même sans aides. Avec les primes CEE, ce délai peut être réduit à moins de 18 mois. Les économies cumulées sur l’énergie, associées à une meilleure maintenance prédictive, renforcent rapidement la rentabilité du système.

Comment gérer une GTB sur un bâtiment ancien sans tout recâbler ?

Pas besoin de tout refaire. Les solutions modernes intègrent des capteurs sans fil et des passerelles IoT qui s’installent en surface. Ils communiquent via des réseaux LoRaWAN ou Wi-Fi sécurisés. L’essentiel est que le système central puisse collecter les données – peu importe le support physique.

L’IA change-t-elle vraiment la donne dans la gestion des bâtiments cette année ?

Oui. Les algorithmes prédictifs ajustent désormais les consignes en fonction de la météo, de l’occupation prévue ou des pics tarifaires. Plutôt que de chauffer à fond à 6h, le système anticipe la montée en température. C’est un gain d’efficacité subtil, mais constaté en conditions réelles.

Qu’est-ce qui surprend le plus les entreprises après l’installation ?

La découverte de consommations nocturnes insoupçonnées. Serveurs mal éteints, éclairages de secours en surrégime, portes de locaux entrouvertes avec climatisation active… Ces gaspillages invisibles représentent parfois 20 à 30 % de la consommation totale.