Le logiciel français Storage pour la gestion des documents fait peau neuve sur Mac

Le logiciel français Storage, dédié à la gestion des documents, se modernise pour les utilisateurs Mac. Fort de son évolution continue, il propose désormais des fonctionnalités avancées qui visent à améliorer l’organisation et l’efficacité des processus de gestion électronique des documents. La dernière mise à jour promet des outils innovants, facilitant ainsi la gestion quotidienne des utilisateurs.

Le logiciel Storage, développé par la société française Infoduo fondée en 2008 et située à Aix-en-Provence, a récemment reçu une mise à jour majeure qui améliore significativement ses fonctionnalités sur les systèmes Mac. Cette dernière version, identifiée par le numéro 9.9, propose de nouveaux outils et options qui promettent d’optimiser la gestion des documents pour les utilisateurs, tant professionnels que particuliers.

Des fonctionnalités avancées pour une gestion documentaire efficace

La version 9.9 du logiciel Storage introduit plusieurs améliorations qui visent à faciliter la gestion électronique des documents (GED). Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve :

La gestion des doublons qui permet d’être notifié lorsque deux documents identiques sont importés.

qui permet d’être notifié lorsque deux documents identiques sont importés. La suggestion de documents manquants basées sur les entrées précédentes pour assurer une archive complète.

basées sur les entrées précédentes pour assurer une archive complète. La possibilité d’importer des reçus directement depuis l’application mobile Storage, avec synchronisation automatique avec la version Mac.

Ces nouveautés renforcent la praticité et l’efficacité du logiciel, permettant aux utilisateurs de mieux organiser et retrouver leurs documents archivés.

Compatibilité et performances améliorées

Storage 9.9 tire parti des technologies modernes, étant optimisé pour les puces Intel et Apple Silicon. Depuis sa version 8.6, déployée en septembre 2021, le logiciel garantit une consommation énergétique réduite et des performances accrues. Il assure ainsi une pleine compatibilité avec macOS, ce qui est essentiel pour les utilisateurs Mac qui recherchent une gestion documentaire fluide et efficace.

En outre, le traitement de texte intégré a été amélioré pour faciliter la création de documents directement au sein de l’application. De plus, la récupération de pièces jointes à partir d’un compte de messagerie y est simplifiée, augmentant la fonctionnalité de l’outil.

Essai gratuit et différentes formules d’abonnement

Pour permettre aux utilisateurs de tester le logiciel sans engagement, Infoduo offre une version d’essai. Après cette période, plusieurs formules d’abonnement s’offrent aux utilisateurs. Par exemple, la formule Standard , qui inclut des fonctions comme la comptabilité et l’application mobile, est accessible pour 159 euros par an pour un utilisateur unique sur un Mac. Les utilisateurs professionnels peuvent choisir parmi des formules variées, telles que Pro , qui offre trois classeurs pour 269 euros par an, ou Pro+ , qui propose des classeurs illimités pour 399 euros par an.

Conclusion sur l’évolution du logiciel Storage

Storage se positionne comme une solution de choix pour ceux qui souhaitent optimiser leur gestion documentaire sur Mac. Grâce à ses améliorations récentes, il s’affirme comme un outil incontournable, alliant innovation et praticité pour une gestion documentaire adaptée aux besoins actuels.

Comparatif des fonctionnalités de Storage sur Mac

FAQ sur le logiciel Storage pour la gestion des documents

Q : Quelle est la nouveauté principale de Storage sur Mac ? La version 9.9 apporte d’intéressantes fonctionnalités, notamment la gestion des doublons et la suggestion de documents manquants.

Q : Quelles fonctionnalités sont incluses dans la mise à jour 9.9 ? Cette version permet de prévenir les doublons, de suggérer des documents manquants et d’ajouter des reçus photographiés via l’App Storage Mobile, qui se synchronisent automatiquement avec l’App sur Mac.

Q : Storage est-il optimisé pour les nouvelles technologies Apple ? Oui, le logiciel tire parti des puces Intel et Apple Silicon, ce qui améliore les performances et réduit la consommation énergétique depuis la version 8.6.

Q : Y a-t-il une version d’essai de Storage disponible ? Oui, Storage est proposé en version d’essai avant de nécessiter un abonnement.

Q : Quels sont les tarifs pour l’abonnement à Storage ? L’abonnement Standard pour les particuliers est à 159 euros par an, tandis que les formules Pro et Pro+ pour les professionnels sont à 269 et 399 euros par an respectivement.

Q : Quelles sont les options de traitement de texte dans Storage ? Le logiciel inclut un traitement de texte intégré pour produire rapidement des documents au sein du programme.