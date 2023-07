Sevrage en entreprise : la perle de nicotine !

Non classé

Vous avez décidé d’entamer un sevrage tabagique et vous avez peur de la sensation de manque ? Alors pour vous aider à tenir le cap, vous allez adorer craquer pour la perle de nicotine ! Concrètement, il s’agit d’une solution sublinguale qui passe totalement inaperçue et qui délivre le taux de nicotine adéquat. Dans la journée, vous pouvez donc l’utiliser dès que le stress augmente pour continuer à travailler tranquillement.

La solution discrète par excellence

Lorsqu’il s’agit d’entamer un sevrage tabagique, beaucoup de personnes pensent à la cigarette électronique. Le souci, c’est qu’en entreprise, il faut forcément prévoir des temps adaptés pour aller vapoter à l’extérieur. Alors si vous n’avez pas envie de prendre de mauvaises habitudes et que vous préférez une solution discrète, vous allez adorer la perle de nicotine !

Comme il s’agit d’un dispositif de nicotine oral, il se présente de la même manière qu’un bonbon à faire fondre sous la langue. Particulièrement discret, c’est un dispositif pratique qui permet de combler la sensation de manque en seulement quelques minutes. En plus, il se faufile partout, que ce soit dans la poche d’un jean ou un sac à main. En bref, vous pourrez continuer votre quotidien sans avoir à craindre les lieux où il est interdit de fumer ou de vapoter !

Un dispositif sans tabac et sans combustion

Pour le moment, les études scientifiques sur la cigarette électronique tardent à arriver. Alors évidemment, ce sera toujours mieux qu’une cigarette traditionnelle, mais cela n’enlève pas le risque de la combustion. Voilà pourquoi, et pour mettre toutes les chances de son côté dès le départ, la perle de nicotine est un dispositif sans tabac à tester ! 99 % moins nocif qu’une cigarette, c’est un substitut qui peut être pris en parallèle d’un dispositif de sevrage comme des patchs ou des chewing-gums.

Si vous faites régulièrement en déplacements professionnels, alors c’est une véritable aubaine dans l’avion, dans le train ou pour les restaurants d’entreprise. En plus, vous aurez le choix d’arômes variés comme de la menthe fraîche, de la menthe glaciale, des fruits rouges, du citron vert ou du caramel. En bref, vous goûtez à un véritable instant de gourmandise tout en calmant le stress lié à la sensation de manque.

Une nouvelle technologie à un prix-mini

Pour un dosage encore plus précis, chaque tube contient 60 perles de nicotine avec un dosage à 8 mg de nicotine. Grâce à un bouchon doseur, il suffit de moduler l’intensité recherchée pour calmer les effets du manque. Si vous entamez un sevrage tabagique, vous pourrez débuter par une prise régulière pour limiter le stress et l’angoisse. De même, en prévision d’une réunion de travail intense, il suffit de prendre 2 perles de nicotine en même temps pour augmenter le taux et diminuer le manque.

Pour un maximum de confort en toutes circonstances, la nicotine se diffuse de façon homogène jusqu’à dissolution totale. De plus, elle ne contient aucun tabac, aucun solvant et aucun sucre ajouté. Quant au prix, le tube de perles de nicotine est disponible pour seulement 9,90 € ! Vous faites donc des économies tout en misant sur votre santé !