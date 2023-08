Pour qu’un contenu soit bien référencé dans les résultats de recherche et attire le bon public, il doit répondre au mieux à l’intention de recherche des utilisateurs. Celle-ci correspond à la raison pour laquelle un internaute effectue une requête sur un moteur de recherche. C’est ce qu’il espère trouver en saisissant ces mots clés. Elle peut être informative, transactionnelle ou récréative. Les moteurs de recherche tentent effectivement d’analyser l’intention derrière chaque requête pour fournir les résultats les plus appropriés.

Qu’est-ce que l’intention de recherche?

Source image : Pexels

L’intention de recherche est un élément essentiel pour comprendre le comportement des utilisateurs sur les moteurs de recherche. Il existe trois grandes catégories d’intentions :

• Les recherches informatives : l’utilisateur cherche avant tout à obtenir des informations sur un sujet. Il souhaite approfondir ses connaissances ou trouver des données factuelles.

• Les recherches de divertissement : l’utilisateur veut découvrir du contenu pour se distraire, se changer les idées ou passer le temps. On pense ici à la recherche de vidéos, de blagues ou de photos amusantes.

• Les recherches transactionnelles : l’utilisateur cherche à acheter un produit ou un service en ligne. Son objectif est donc de trouver rapidement un site marchand ou un point de vente.

Pourquoi l’intention de recherche est importante pour le SEO?

Comprendre l’intention de recherche des utilisateurs est crucial pour créer un contenu pertinent et optimisé. L’objectif premier des moteurs de recherche est de renvoyer aux internautes les résultats les plus pertinents possibles en fonction de leurs requêtes. Pour ce faire, ils tentent d’analyser l’intention réelle derrière chaque recherche afin de déterminer le type de contenu le plus approprié. Un contenu optimisé pour le référencement doit donc correspondre au mieux à cette intention de recherche. Il doit répondre directement à la question ou au besoin exprimé dans la requête des utilisateurs. Concrètement, pour qu’un contenu soit véritablement pertinent aux yeux des utilisateurs comme des algorithmes, il doit répondre directement à la question posée par la requête en fournissant les bonnes informations attendues. S’il s’agit d’une recherche informative, le contenu devra être riche en faits et données factuelles. Il devra aussi fournir les fonctionnalités et services attendus par l’utilisateur selon son intention. Pour une recherche transactionnelle par exemple, un lien vers un site marchand sera requis. Le contenu devra, par ailleurs, être structuré efficacement autour des questions et besoins exprimés par les utilisateurs, en adoptant le point de vue de l’internaute et de son intention.

Comment intégrer l’intention de recherche dans son contenu SEO

Pour fournir les résultats de recherche les plus adaptés et maximiser leur pertinence, les moteurs de recherche analysent l’intention réelle derrière chaque requête. Ils tentent de déterminer ce que l’utilisateur espère vraiment trouver en saisissant ce mot-clé ou cette expression. Est-ce de l’information ? Du divertissement ? Un produit ou un service ? Un contenu SEO performant est donc celui qui correspond parfaitement à cette intention de recherche. Celui qui répond précisément au besoin exprimé par l’utilisateur en lui apportant les bonnes informations ou fonctionnalités attendues. Il structure efficacement son propos autour des questions et critères essentiels liés à cette intention spécifique. En analysant les résultats renvoyés par les moteurs de recherche, il procède aux ajustements nécessaires pour maximiser sa pertinence et sa position.

Source image à la une : Pixabay