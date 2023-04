LinkedIn est l’une des plateformes de réseautage professionnel les plus populaires et fiables de notre époque. En 2023, il y aura une forte concurrence sur la plateforme et il sera donc important de comprendre comment se démarquer et performer.

Source image : Pexels

Mettez en valeur votre profil LinkedIn en adoptant un style professionnel

Lorsque vous vous connectez sur LinkedIn, l’image que vous donnez à voir est très importante. Pour créer une première impression professionnelle, vous devez choisir avec soin la photo de couverture et celle de votre profil. Ainsi, une fois votre profil visité, un recruteur ou un client pourra constater que vous êtes une personne sérieuse et rigoureuse.

Le choix d’une photo de couverture pertinente et attrayante peut donner un aperçu à vos visiteurs de ce que représente votre marque. Une photo de profil professionnelle et récente vous permet de personnaliser votre profil et de donner confiance à votre public. Évitez les selfies et les photos de vacances, ainsi que le logo de votre entreprise afin de garder une image personnelle. Découvrez comment développer votre réseau et votre présence en ligne avec une formation LinkedIn.

Priorisez la section compétences et recommandations

Sur LinkedIn, vous préférerez sans doute consulter un profil qui présente un nombre limité de compétences bien maitrisées plutôt que de devoir parcourir une liste infinie de compétences.

Pour se présenter comme un expert dans un domaine, il est judicieux de ne pas s’étendre en termes de compétences. Il est préférable de sélectionner les principales compétences en lien avec sa cible et/ou son secteur d’activité, afin d’être vu comme un spécialiste. Il est important de mentionner ses réalisations, ses certifications et ses connaissances, tout en restant bref et précis. On peut également utiliser des exemples concrets pour montrer ce que l’on sait faire et ce que l’on a accompli. L’utilisation de l’entonnoir des compétences ou le récit d’une expérience réussie peut également aider à se présenter comme un expert.

Demandez à vos contacts de vous recommander

Vous pouvez augmenter la visibilité et la notoriété de votre profil en obtenant des recommandations de vos contacts. Ces derniers peuvent laisser un message dans une section intitulée « Recommandations ». N’hésitez pas à envoyer des demandes à vos contacts avec qui vous avez eu une véritable relation professionnelle (clients, fournisseurs, collègues, supérieurs, etc.). Les recommandations sont un moyen de mettre en avant vos compétences et de valoriser votre profil. Découvrez comment une formation LinkedIn Sales Navigator peut vous aider à vous démarquer et à promouvoir votre profil professionnel.

Intégrez des mots-clés à votre profil Linkedin afin de l’optimiser

Pour être visible lors des recherches des recruteurs, l’optimisation de votre profil Linkedin à l’aide de mots-clés est indispensable. Assurez-vous d’inclure ces mots-clés dans votre titre, votre résumé, vos expériences professionnelles, vos compétences, etc. N’oubliez pas de varier les mots clés et leurs dérivés pour être mieux référencé.

Ajoutez du contenu régulièrement sur votre page

Une fois votre page entreprise Linkedin créée, vous devez la remplir avec du contenu pour augmenter sa visibilité. Il existe deux types de contenus : le contenu de base et le contenu enrichi. Commencez par le contenu de base pour mettre en valeur votre métier et le domaine d’expertise de votre entreprise. Choisissez un titre accrocheur qui s’apparente à votre slogan et ajoutez le lien vers votre site web. Rédigez ensuite une description axée sur le passé, le présent et le futur de votre entreprise et terminez par un appel à l’action. Enfin, le contenu enrichi, ou “rich media”, apporte une plus-value à votre page entreprise : plaquettes, livres blancs et cas clients, etc.

Partagez votre expertise et développez vos compétences en rejoignant des groupes liés à votre domaine d’activité sur ce réseau social. Publiez des articles et partagez ceux de votre blog pour augmenter votre visibilité, votre crédibilité et votre notoriété en participant aux discussions.

En publiant régulièrement du contenu de qualité, vous pouvez :

Augmenter votre notoriété,

Mettre en avant votre expertise,

Faire connaître votre entreprise et ses actualités,

Créer des contacts avec des prospects.

Source image à la une : Pexels