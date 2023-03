La société WEG France : un fabricant et distributeur de variateurs de vitesse, de moteurs électriques et de motoréducteurs

WEG France est une filiale du groupe WEG, un leader mondial dans le domaine de la motorisation électrique et la fabrication de variateurs de vitesse, de systèmes d’entraînement et de transmission ainsi que de démarreurs progressifs motoréducteurs. Présent dans plus de 135 pays, le Groupe WEG se distingue par ses produits diversifiés. Découvrons un peu plus sur la filiale de l’entreprise en France et sur son intérêt porté sur l’efficacité énergétique des produits.

Présentation de WEG France

WEG France a été fondé en 1998 et est basé à St Quentin Fallavier. WEG France offre une gamme complète de produits WEG pour les marchés industriels, commerciaux et résidentiels en France, ainsi que des services de support technique pour les clients. L’entreprise emploie plus de 45 personnes en son sein.

Parmi les produits et services proposés par l’entreprise, il y a :

Des variateurs de vitesse

Des panneaux de contrôle

Des alternateurs

Des fichiers 3D

Des motoréducteurs

Des armoires électriques

Des moteurs électriques

Au niveau des moteurs électriques, plusieurs types de moteurs sont considérés :

Source image : pixabay

Moteur asynchrone

Moteur synchrone

Moteurs Atex

Moteurs antidéflagrants, ambiance explosible

Moteur W22 / moteur à aimant permanent IE5

Moteur weg w22 Wash milieux humides antibactérien

Moteurs électriques en ambiance explosive zone poussières

Moteur d’extraction de fumée W22

En ce qui concerne les motoréducteurs et les systèmes d’entraînements, vous avez :

Des motoréducteurs WEG WG20

Des systèmes d’entraînements série C F et K

Ces différents produits et services proposés peuvent répondre aux besoins des secteurs suivants :

Agroalimentaire

Pétrochimie / huile et gaz

Eau et traitement de l’eau

Il ne faut pas oublier que l’entreprise proposé aussi des services après-vente et de support technique :

La réparation

La maintenance

L’installation

WEG France s’engage également dans le développement durable, en proposant des produits respectueux de l’environnement qui aident les clients à réduire leur consommation d’énergie et leur empreinte carbone. C’est pourquoi vous pouvez par exemple d’un variateur de vitesse WEG doté d’une grande efficacité énergique.

Les variateurs de vitesse WEG

Les variateurs de vitesse WEG sont conçus pour être utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment pour contrôler la vitesse et le couple des électriques. Ce sont des dispositifs électroniques qui ajustent la vitesse et le couple des moteurs électriques en modifiant la fréquence de l’alimentation électrique fournie au moteur.

Les variateurs de vitesse peuvent aider à économiser l’énergie en optimisant l’utilisation de l’énergie électrique et en utilisant la consommation d’énergie. Vous pouvez découvrir des variateurs de vitesse WEG dans une gamme de modèles et de configurations pour répondre aux besoins spécifiques aux besoins de l’industrie.

Certains modèles de variateurs de vitesse WEG sont équipés de fonctionnalités avancées, telles que :

Communication Ethernet

Entrée et sorties analogiques et numériques

Fonctions de sécurité intégrées

Protection contre les surtensions et les surintensités

Régulation de la température

A cela s’ajoute des technologie et brevets de pointes :

Technologie Vectrue

Freinage Optimal

L’efficacité énergétique des produits, appuyée par les normes de fabrication

Comme nous l’avions vu plus tôt, WEG France s’appuie également sur une efficacité énergétique élevée dans la fabrication de ses moteurs électriques et ses variateurs de vitesse WEG. Cela permet aux entreprises d’économiser de l’énergie.

Les moteurs électriques WEG utilisent des matériaux et des techniques de fabrication de pointe pour réduire les pertes d’énergie et améliorer l’efficacité énergétique. En effet, le groupe WEG souhaite apporter des solutions durables via l’introduction de produits dotée de technologies vertes. Cette initiative a été entreprise dans le but d’atteindre des objectifs de :

Rendement

Flexibilité

Innovation

Les variateurs de vitesse WEG sont également conçus pour améliorer l’efficacité énergétique en permettant aux moteurs électriques de fonctionner à des vitesses optimales en fonction des besoins de l’application. Les variateurs de vitesse WEG peuvent ajuster la fréquence de l’alimentation électrique fournie aux moteurs électriques pour les faire fonctionner à des vitesses optimales, ce qui peut aider à économiser de l’énergie et à réduire les coûts énergétiques.

En plus de cela, ces variateurs de vitesse peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l’efficacité énergétique :

La régulation de la température

La surveillance de la consommation d’énergie

La gestion des charges

Dans l’optique de répondre efficacement aux enjeux liés au rendement et à l’efficacité énergétiques des moteurs, WEG tient à respecter toute une série de normes CEI 61800-9 pour la mise en vente de ses produits. Cela considère entre autre les normes de classes européennes de rendement énergétiques suivantes :

La norme CEI 60034-30-1 :2014 pour le rendement IE des moteurs

La norme CEI 61800-9-2 :2017 pour le rendement IE des variateurs

La norme CEI 61800-9-2 :2017 pour le rendement IES des systèmes de puissance électrique

La norme CEI 60034-2-3 pour la prise en compte de l’influence du variateur sur le moteur

Ainsi, les ingénieurs de WEG peuvent aider les clients à choisir les produits et les solutions les plus efficaces sur le plan énergétique pour leurs applications.