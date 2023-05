Comment économiser sur votre mutuelle familiale sans compromettre votre santé ?

in

Nombreuses sont les personnes qui souscrivent une mutuelle santé pour bénéficier d’une meilleure couverture médicale. Cependant, les coûts associés à ces assurances peuvent rapidement devenir problématiques, en particulier pour les familles qui ont plusieurs membres à assurer. C’est la raison pour laquelle il est important de trouver des moyens d’économiser sur sa mutuelle. Mieux, il faut atteindre cet objectif sans pour autant compromettre sa santé et celle de sa famille. Heureusement, il existe des astuces et des techniques pour y parvenir. Découvrez celles qui figurent parmi les plus efficaces pour économiser sur votre mutuelle familiale.

Comparez les taux des mutuelles santé pour trouver la meilleure offre

Dans l’optique de faire des économies sur votre mutuelle familiale, vous devez commencer par éviter de la choisir au hasard. Autrement dit, il est judicieux de prendre votre décision de façon objective. L’une des meilleures façons de le faire est de procéder à une comparaison. Plus précisément, vous pouvez comparer les taux des différentes mutuelles relativement intéressantes.

Le taux d’une mutuelle correspond au pourcentage du montant des frais de santé remboursés par votre assurance. Par exemple, s’il est de 80 %, votre mutuelle prendra en charge 80 % des frais restants après le remboursement de la sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle il est important de le prendre en compte pour identifier la mutuelle qu’il vous faut.

La comparaison, elle, s’impose parce que le taux n’est pas fixe ; loin de là. D’une part, il peut varier d’une mutuelle à une autre. D’autre part, il est aussi possible qu’il change d’une prestation à une autre. À titre illustratif, une mutuelle peut proposer un taux différent pour un achat de médicaments et une consultation chez un médecin. Ce sont autant de détails auxquels vous devrez faire attention.

Il y a aussi d’autres paramètres qui entrent en jeu. Dans cette catégorie, vous avez les franchises, les plafonds de remboursement, les exclusions de garanties et les frais mensuels. Ces derniers sont même directement liés au taux de la mutuelle. Plus ils sont élevés, plus le taux l’est aussi. Vous ne devez donc pas vous tourner systématiquement vers la mutuelle avec le taux le plus haut. Il faudra tenir compte de votre budget. Pensez à demander un devis mutuelle santé gratuit pour mieux vous situer.

Recherchez un plan qui offre une bonne couverture et répond à vos besoins

Faire des économies ne signifie pas négliger la couverture de votre complémentaire santé. Elle doit être idéale et surtout en accord avec vos besoins.

Évaluez vos besoins de santé

Avant de choisir une assurance santé complémentaire, il est important de réfléchir à vos besoins de santé et à ceux de votre famille. Par exemple, si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez avoir besoin d’une couverture pour les soins dentaires et pédiatriques. Si vous souffrez d’une maladie chronique, il est possible que vous ayez besoin d’une couverture pour les soins spécialisés. Ce sont sur des éléments similaires que vous devrez vous baser pour faire le bilan.

Comparez les plans proposés

Une fois que vous avez déterminé vos besoins, vous pouvez commencer à comparer les plans proposés par différentes compagnies d’assurances. Il s’agit d’une technique qui porte toujours ses fruits. Dans ce cas précis, vous ne vous focaliserez pas sur les taux. Vous pouvez utiliser des comparateurs de mutuelles en ligne pour obtenir des devis gratuits et confronter les offres faites par plusieurs assureurs.

Vérifiez les garanties incluses

Avant de vous engager, assurez-vous de bien comprendre les garanties incluses dans le contrat. Vérifiez notamment les prestations couvertes, les taux de remboursement, les exclusions et les délais de carence. En cas de zones d’ombre, n’hésitez pas à demander des éclaircissements. Dans le cas contraire, vous risquez de faire face à des surprises qui ne vous plairont peut-être pas.

Vérifiez les plafonds de remboursement

Il est aussi important de vérifier les plafonds de remboursement. Ils représentent le montant maximum que votre assurance santé complémentaire peut vous rembourser pour une prestation de santé donnée. L’idée est de vous assurer que vous bénéficiez d’une couverture suffisante pour vos besoins de santé.

Prenez connaissance des franchises

La franchise d’une mutuelle correspond au montant des frais médicaux que vous devez payer vous-même avant tout remboursement. En d’autres termes, il s’agit d’un montant fixe qui reste à votre charge à chaque fois que vous utilisez vos garanties de santé complémentaires.

À titre illustratif, vous pouvez souscrire une mutuelle avec une franchise de 50 euros pour les consultations médicales. Il faudra alors les payer pour chaque consultation médicale que vous avez. Pensez donc à vérifier les franchises proposées pour vous assurer qu’elles sont adaptées à votre budget.

Examinez votre régime de mutuelle actuel : devez-vous changer de compagnie ?

Si vous souhaitez vraiment faire des économies, vous devez prendre conscience du fait que vos besoins évoluent. Ils changent au rythme de votre vie. Ainsi, une mutuelle qui vous convenait il y a trois ans peut ne plus être celle qu’il vous faut aujourd’hui. C’est là toute l’importance d’examiner à des moments donnés votre régime de mutuelle actuel, même si vous avez déjà fait un choix.

Vérifiez les prestations couvertes

Assurez-vous à nouveau que les prestations de santé dont vous avez besoin sont couvertes par votre régime de mutuelle actuel. Si vous avez des besoins de santé supplémentaires qui ne sont pas couverts, il peut être judicieux d’envisager un autre plan. L’inverse est aussi possible.

Évaluez les coûts

Évaluez les coûts de votre régime de mutuelle actuel. Tenez compte des frais mensuels, des franchises et des coûts de copaiement. Deux issues sont envisageables à la fin de cette estimation. Vous pouvez trouver que les frais sont trop élevés ou que vous payez pour des prestations de santé que vous n’utilisez plus. Dans l’un ou l’autre des cas, il est peut-être temps de changer de compagnie pour faire des économies.

Comparez avec d’autres plans

Pendant l’examen de votre régime actuel, pensez à comparer avec les plans proposés par d’autres compagnies d’assurances. Il n’est pas exclu que le marché ait évolué ou que d’autres prestataires aient vu le jour. Si vous trouvez une offre plus avantageuse et mieux adaptée à vos besoins, n’hésitez pas à changer de compagnie.

Jugez le niveau de service

Vous pouvez également vous pencher sur le niveau de service de votre compagnie d’assurances actuelle. Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir des informations ou si vous n’êtes pas satisfait du service clientèle, changez de prestataire. Vous pourrez avoir un meilleur accompagnement pour des dépenses équivalentes.

La mutuelle de votre employeur, une bonne solution pour toute la famille

Toujours dans l’optique de faire des économies, vous pouvez vous tourner vers la mutuelle de votre employeur. Autrement dit, vous pouvez adhérer à la mutuelle d’entreprise. Vous aurez moins de dépenses à effectuer, car la mutuelle d’entreprise est financée conjointement par l’employeur et les salariés. Celui-ci verse une contribution pour les cotisations.

Par ailleurs, avec cette option, vous pouvez profiter de tarifs très avantageux. Les mutuelles d’entreprise proposent souvent des prix assez bas, car elles négocient des tarifs de groupe auprès des assureurs. Aussi, en adhérant à la mutuelle d’entreprise de votre employeur, vous évitez de chercher une assurance santé pour chaque membre de votre famille.

C’est une solution plus simple qui vous fait gagner du temps. Cependant, il est utile de vérifier que ladite mutuelle d’entreprise offre des garanties suffisantes pour répondre à vos besoins. Dans le cas contraire, il peut être judicieux de souscrire une assurance complémentaire pour combler ses lacunes.

Souscrivez uniquement les options de mutuelle dont vous avez besoin

Nous vous recommandons de sélectionner uniquement les options de mutuelles dont vous avez besoin. Cela vous évitera de payer des cotisations inutiles. En effet, les contrats de mutuelle santé proposent habituellement des garanties supplémentaires qui peuvent être utiles pour certaines personnes.

Il n’est tout de même pas exclu qu’elles ne soient pas nécessaires pour d’autres. C’est un point qui met en évidence l’importance de l’évaluation de vos besoins. Si vous les déterminez clairement, choisir une mutuelle qui y est adaptée devient plus simple. Dans tous les cas, pour trouver les options de mutuelle qu’il vous faut, trois paramètres sont incontournables.

Les soins médicaux réguliers

Choisissez une mutuelle qui offre des garanties spécifiques pour des soins qu’il vous faut de façon fréquente. Il peut être question de soins dentaires ou optiques.

Votre âge et votre état de santé

Si vous êtes jeune et en bonne santé, vous n’aurez peut-être pas besoin d’une couverture très complète. À l’inverse, si vous êtes plus âgé ou si vous avez des problèmes de santé, vous pourriez avoir besoin de garanties plus étendues.

Votre budget

Vous ne devez pas négliger le coût des cotisations de la mutuelle. Plus il y a d’options, plus vous aurez de frais à payer. Fiez-vous donc à vos priorités. Vous l’aurez compris, en procédant méthodiquement, vous pouvez effectivement économiser sur votre mutuelle familiale. Il existe même des aides et des allocations dont vous pouvez profiter pour atteindre cet objectif. Faire ce qu’il faut pour en bénéficier vous permettra certainement de réduire vos dépenses.

Dans cette catégorie, il y a les allocations familiales qui vous sont versées lorsque vous avez des enfants à charge. Vous pouvez aussi inclure l’aide au paiement d’une complémentaire santé et la complémentaire santé solidaire. Cette dernière est destinée aux personnes ayant des revenus modestes. Elle permet d’avoir une mutuelle gratuite ou à tarif réduit.