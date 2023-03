L’e-commerce est devenu le mode de consommation le plus prisé, suite au développement des nouvelles technologies de l’Internet. Le choix de l’emballage est important pour que la livraison des colis se fasse dans les meilleures conditions. D’autant plus que la clientèle est à la recherche de services de qualité, de procédures plus simples et de rapidité de livraison.

L’importance de la qualité de l’emballage dans l’univers du e-commerce

Parmi toutes les étapes de la chaîne logistique du e-commerce, l’emballage tient une place importante dans la mesure où elle garantit la satisfaction de la clientèle. Pour ce faire, il est important de choisir les modèles d’emballage les plus performants, comme ceux intégrant du film ou du papier bulle de la marque Bulteau Systems. Ce type d’emballage permet de préserver les marchandises expédiées. En effet, les produits livrés sont généralement transportés sur des distances plus ou moins longues. De ce fait, le choix du système de protection des colis doit se faire avec minutie. A noter que l’emballage est un élément déterminant dans la réussite de l’expérience client. En effet, une bonne présentation des colis :

Est appréciée par le consommateur final

Permet de fidéliser les clients

Apporte une meilleure image de la société

Etc.

Le film bulle comme solutions d’emballage

Les cartons intégrant de film bulle est la solution d’emballage idéale. Ce type de protection est apprécié aussi bien par les professionnels que par les particuliers. Il est très efficace pour protéger les objets fragiles pendant leur transport. A ce titre, il est l’un des éléments incontournables :

Lors d’un déménagement

En cas de déplacement

Le papier bulle est un film conçu à partir de plastique polyéthylène avec des bulles d’air sur toute la surface. Nombreux sont les modèles proposés sur le marché. Ils ont pour avantage :

D’être résistants

D’être difficilement déchirables

D’être disponibles en différentes couleurs

Etc.

Les papiers bulle sont aussi disponibles en plusieurs formats :

10 mm de diamètre (pour les produits légers)

20 mm de diamètre

30 mm de diamètre (pour les produits plus lourds, fragiles et à angles saillants)

Plus le diamètre des bulles est important, plus le film apporte plus de protection. Il vous est également possible de choisir la longueur du rouleau selon vos besoins. Les longueurs peuvent aller de 10 à 150 m avec des largeurs variant entre 1 à 1,5 m.

Il faut savoir que le papier bulle permet à la fois d’envelopper les articles et de caler les objets dans les cartons d’envoi. Vous pouvez aussi l’utiliser pour protéger de l’eau étant donné qu’il est imperméable. Sachez aussi que le papier bulle est adapté à tous types de produits tels que :

Les objets d’art

Les tableaux

Les produits de beauté

Les objets en verre

Les objets tranchants

Les produits alimentaires

Etc.

Pour bien choisir son papier bulle, il est nécessaire de prendre en compte quelques critères :

Le diamètre des bulles (10 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, …)

Le conditionnement du papier bulle (sous forme de rouleau, en feuilles prédécoupées, …)

L’utilisation ou les objets à emballer

Etc.

Pour vous faciliter la tâche, utiliser le dérouleur pour papier bulle.