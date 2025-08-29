Orisha Socialcare s’impose comme un acteur majeur du logiciel médico-social, offrant aux ESMS et secteurs PSDM des solutions complètes et sécurisées. Avec plus de 30 ans d’expérience, ses outils cloud facilitent la gestion administrative, optimisent le suivi des bénéficiaires et automatisent la facturation, tout en garantissant conformité et performance opérationnelle. Une alliance d’expertise technique et d’adaptabilité au service du socialcare moderne.

Orisha Socialcare, leader des logiciels de gestion pour PSDM et ESMS : expertise, solutions et positionnement

Dès ses débuts, Orisha Socialcare, l’expert des logiciels au service des PSDM et ESMS s’est imposé comme la référence sur le marché des solutions numériques pour le secteur médico-social et le soin à domicile. Issues de la fusion entre Must Informatique et Teranga Software, ses équipes cumulent plus de 30 ans d’expérience, une longévité qui garantit à la fois une parfaite connaissance du terrain et une capacité à anticiper l’évolution des besoins. La gamme cible spécifiquement les établissements et services pour personnes âgées (EHPAD), les publics en situation de handicap, les structures de protection de l’enfance (PDE), les services pour personnes en difficultés spécifiques (PDS), ainsi que les structures d’accueil, d’hébergement et d’insertion (AHI).

Les solutions sont pensées pour optimiser la gestion des dossiers bénéficiaires ESMS, renforcer la coordination entre professionnels santé et social et automatiser les processus quotidiens. La suite logicielle s’articule autour de trois piliers principaux : MUST G5 Cloud, MUST Q2 et la suite NET (NETSoins, NETContact, NETPlanning, NETFactu). MUST G5 Cloud, plébiscité pour son approche 100% cloud et mobile, gère la facturation SESAM-Vitale, la dématérialisation documentaire, la logistique, le suivi réglementaire et la traçabilité. MUST Q2 enrichit les protocoles de soins, permet le suivi des plaies par imagerie et la gestion centralisée des chimiothérapies et relations partenaires via ses modules connectés et CRM.

En complément, la suite NET s’adapte à chaque secteur : NETSoins pour le suivi des patients, NETContact pour la gestion des admissions, NETPlanning pour la planification intelligente du personnel, NETFactu pour le suivi financier et la facturation. Ces outils facilitent la conformité réglementaire (HAS, SESAM-Vitale, Qualiopi), augmentent la sécurité des données et accélèrent le traitement administratif tout en réduisant les risques d’erreur. Grâce à des fonctionnalités innovantes comme l’automatisation des alertes, la gestion collaborative ou les tableaux de bord personnalisés, les établissements profitent d’un gain de temps substantiel et d’une amélioration de la qualité de prise en charge.

Pour approfondir les solutions et les expertises, cette page vous explique en détail : Orisha Socialcare, l’expert des logiciels au service des PSDM et ESMS.

Des solutions logicielles certifiées et sécurisées pour la gestion des établissements médico-sociaux

Certifications et conformité : SESAM-Vitale, HAS, Qualiopi, RGPD

Aujourd’hui, la gestion des établissements medico sociaux dépend fortement du choix d’un logiciel gestion ESMS garantissant conformité et sécurité. Orisha Socialcare met l’accent sur la certification SESAM-Vitale, essentielle pour la facturation automatisée et la prise en charge des soins, et veille au respect strict du RGPD, pour la protection des donnees des usagers et professionnels. Les normes HAS et Qualiopi imposent un haut niveau de qualite soins, assurant à chaque structure que son accompagnement s’inscrit dans les meilleurs standards. Grâce à cette conformité réglementaire, chaque solution logicielle proposée permet à vos equipes de répondre aux obligations tout en simplifiant leurs démarches, que ce soit pour la gestion admissions, l’accompagnement usagers ou la facturation.

Sécurité et confidentialité des données bénéficiaires et professionnelles

La sécurisation des donnees s’impose comme la priorité absolue pour tout établissement medico social. Orisha Socialcare garantit un environnement logicielle où la confidentialité informations bénéficiaires est respectée, notamment grâce à un hébergement cloud sécurisé adapté aux exigences du secteur. Les outils permettent le suivi du dossier usager informatise, l’accès personnalisé par droits, et la traçabilité complète des actions. Cette sécurité informatique protège les structures medico sociales contre toute fuite ou attaque, tout en maintenant un accès fluide aux informations nécessaires pour les professionnels sante. La gestion des consentements est simplifiée, que ce soit lors d’un accompagnement socialcare, ou dans les soins dédiés à la situation handicap, assurant ainsi une protection intégrale à chaque étape du parcours.

Avantages du cloud sécurisé, accessibilité et mises à jour garanties

Le choix d’un logiciel pour gestion en version cloud sécurisé transforme le quotidien des etablissements medico sociaux et des équipes sur le terrain. Les solutions logicielles Orisha Socialcare comme netsoins netvie ou MUST G5 CLOUD garantissent une accessibilité continue aux outils de gestion et de coordination medico sociaux depuis tout appareil connecté. La structure cloud facilite l’accompagnement en temps réel : chaque accompagnement usagers se voit documenté et accessible pour l’ensemble des professionnels, favorisant la réactivité et la qualité soins. Les mises à jour logicielles sont automatiques, supprimant les risques liés à une obsolescence réglementaire ou technique et boostant l’efficacité organisationnelle des structures handicap ou de protection enfance. Cette innovation logicielle assure également la mutualisation des donnees et une harmonisation des pratiques pour toutes les équipes des établissements medico sociaux, renforçant la gestion admissions, la facturation SESAM-Vitale et le pilotage global de chaque solution.

En alliant certifications reconnues, sécurité des donnees, et adaptabilité cloud, Orisha Socialcare devient l’accompagnement incontournable pour structures désireuses d’optimiser leur gestion medico sociale, digitaliser le dossier usager, et garantir une qualité de soins optimale pour chaque usager informatise.

Fonctionnalités clés au service de la performance des acteurs du social et médico-social

Automatisation de la facturation, gestion des refus et relation avec les caisses (SESAM-Vitale)

L’automatisation de la facturation représente une avancée majeure pour les établissements medico sociaux. Grâce à la solution logiciel d’Orisha Socialcare intégrant SESAM-Vitale, les professionnels sante bénéficient d’un traitement rapide et sécurisé des factures, limitant les refus grâce au contrôle systématique des donnees et à la conformité réglementaire. Cela favorise la gestion agile des flux financiers pour etablissements medico sociaux, tout en optimisant le suivi et la gestion admissions.

Pour les structures handicap ou protection enfance, cette automatisation permet de consacrer plus de temps à l’accompagnement usagers, en allégeant la charge administrative. Chaque facturation passe par des processus logicielles robustes qui sécurisent le paiement et facilitent le dialogue avec les caisses. Cette fiabilité contribue à la qualite soins, à la satisfaction des equipes, et à une meilleure visibilité sur les recettes attendues, rendant la gestion pour etablissements plus prédictive et efficace.

Gestion personnalisée des parcours bénéficiaires, planification et suivi d’équipe (NETPlanning, NETSoins)

Le suivi personnalisé PSDM et la gestion dossiers bénéficiaires via NETSoins et NETPlanning permettent une prise en charge globale et cohérente. Le dossier usager informatise rassemble l’historique complet du parcours, assurant que chaque professionnel s’appuie sur des donnees fiables et actualisées pour adapter les soins et l’accompagnement.

Les outils comme NETPlanning optimisent l’organisation du travail des equipes : chaque tâche, rendez-vous ou intervention est planifiée de façon optimale, même en cas de situation handicap ou de complexité accrue. Ainsi, la solution logicielle contribue à une meilleure coordination des soins, à l’optimisation flux travail PSDM et à l’amélioration de la communication entre professionnels sante et sociaux. Les structures medico sociales gagnent en flexibilité, chaque membre de l’équipe pouvant accéder simplement et en mobilité à l’ensemble du dossier usager informatise, adapté à la diversité des situations rencontrées.

Production de statistiques, rapports de qualité, tableaux de bord pour pilotage

L’accès à des rapports et statistiques ESMS détaillés est essentiel pour piloter efficacement les etablissements et pour gestion de la qualite soins. Les solutions Orisha Socialcare, telles que NETSoins NETVie et la suite logicielle dédiée, produisent en temps réel des tableaux de bord personnalisables, permettant d’évaluer chaque accompagnement, d’identifier rapidement les besoins d’ajustement et d’assurer le respect des objectifs réglementaires.

Ces outils facilitent le reporting réglementaire, le suivi des indicateurs, l’analyse de la performance des accompagnements, et l’élaboration de diagnostics précis sur la situation handicap. Pour structures et equipes, l’utilisation de ces donnees solidifie la stratégie d’accompagnement et le développement de nouvelles démarches pour optimiser le parcours usager. Cela se traduit directement par une amelioration continue de la qualite soins, la satisfaction des usagers et l’efficience du medico social.

Grâce à cette approche logicielle robuste, les acteurs du socialcare bénéficient d’un accompagnement numérique qui sécurise, enrichit et transforme la gestion quotidienne, plaçant l’humain et la performance au cœur de l’innovation Orisha Socialcare.

Modularité et adaptation aux besoins spécifiques des PSDM et ESMS

La modularité logiciel social est aujourd’hui une exigence clé dans toute solution logicielle dédiée aux établissements medico sociaux ou structures medico sociales. Pour les professionnels sante, chaque structure a des attentes et des schémas d’accompagnement usagers qui diffèrent selon le public concerné : personnes âgées, en situation handicap, enfants relevant de la protection enfance ou structures handicap. C’est pourquoi un logiciel doit pouvoir s’ajuster, intégrer facilement les protocoles personnalisés d’accompagnement tout en permettant une gestion admissions et facturation conforme aux standards de qualité soins.

Suites logicielles flexibles et modules sectoriels adaptés

Dans l’écosystème orisha socialcare, la plateforme logicielle s’appuie sur une architecture modulaire. Cela signifie que chaque solution pour gestion s’articule autour de modules, à la fois pour établissements medico et pour établissements sociaux. Par exemple, NETSoins NETVie, des incontournables de la gamme, s’adressent aussi bien aux EHPAD qu’aux structures medico sociales dédiées au handicap ou à l’accompagnement enfance. Ainsi, il est possible d’intégrer facilement des modules spécifiques : gestion des plans d’accompagnement, suivi de soins, dossier usager informatise, ou outils de facturation SESAM-Vitale pour le médico social.

Ces caractéristiques garantissent que chaque équipe, quels que soient la taille et le profil de l’usager informatise, bénéficie d’un parcours adapté. Cela contribue à optimiser l’accompagnement usagers et améliore la coordination équipes—un enjeu central pour garantir la qualité soins et la fluidité des démarches médicales, administratives et sociales.

Intégration dans les systèmes d’information existants, interopérabilité et API

Le maintien et l’amélioration de la gestion dans les etablissements medico ne peuvent se faire sans une parfaite intégration logiciels existants PSDM ou autres SI du secteur. Orisha socialcare fournit des solutions capables de travailler avec des API modernes, facilitant ainsi la synchronisation donnees et la gestion dossiers multi-bénéficiaires entre outils divers, qu’il s’agisse de teranga software, du dossier usager ou de plateformes de communication déjà en place.

Grâce à cette interopérabilité logicielle étendue, la mutualisation donnees, la facturation sécurisée, l’accès centralisé aux informations relatives au medico sociaux et la conformité RGPD sont assurés. Pour gestion des situations de handicap ou le suivi du parcours professionnel de l’usager, ces outils favorisent la réduction des tâches administratives ; les professionnels peuvent alors consacrer plus de temps aux soins et à l’accompagnement concret.

Ergonomie, personnalisation et simplicité d’usage favorisant l’adhésion

L’interface utilisateur intuitive constitue un autre pilier de la qualité logicielle pour établissements medico. Orisha socialcare mise ici sur la simplicité d’utilisation, adaptable selon les habitudes et besoins (par ex. : couleurs, tableaux de bord personnalisés, affichage sur mobile). De plus, la personnalisation protocoles d’accompagnement — ajustable par secteur (handicap, protection enfance, soins à domicile) — favorise l’adhésion des equipes, tout en réduisant les risques d’erreur dans la gestion quotidienne.

Chaque professionnel dispose ainsi d’une solution évolutive : gestion admissions, facturation, suivi des donnees usagers, adaptation de la grille d’accompagnement, etc., adaptés à sa réalité du terrain. Par cette approche centrée sur la modularité logiciel social, orisha socialcare renforce la digitalisation du medico social : la fluidité des flux d’informations, la coordination améliorée entre equipes sociales et medico sociales, et la capacité de chaque structure à répondre rapidement à de nouveaux enjeux réglementaires ou sectoriels.

Cette approche permet à chaque structure, même multi-établissements, de piloter efficacement ses activités : gestion admissions, optimisation des ressources, adaptation des soins, et reporting enrichi. En conclusion, la modularité, l’intégration et l’ergonomie logicielle apportent des bénéfices directs pour toutes les structures en quête d’une solution adaptée à l’accompagnement usagers, la qualité soins, et l’évolution permanente du secteur social et medico social.

Accompagnement, support, et formation : un écosystème de services sur-mesure

Services d’audit, diagnostic, gestion de projet par des experts du secteur en France

Dans le domaine des logiciels pour structures medico sociales, une qualité de gestion s’obtient dès l’audit et le diagnostic initial. Les professionnels d’Orisha Socialcare proposent un accompagnement projet numérique ESMS inédit : analyse approfondie de l’environnement, évaluation de l’existant, puis recommandations adaptées. Cette phase garantit l’intégration fluide du logiciel, la conformité règlementaire, l’optimisation des données et l’accompagnement usagers dès les premières étapes. Grâce à leur longue expérience, les équipes peuvent accompagner efficacement l’automatisation des admissions, le déploiement du dossier usager informatise, ainsi que le suivi des parcours situation handicap, pour gestion sur-mesure des etablissements medico sociaux et structures handicap.

Assistance dédiée, portail client, ticketing, documentation et ressources (FAQ, guides, vidéos)

Pour tous les usagers des logiciels de gestion medico sociaux, l’assistance technique demeure un socle incontournable. Orisha Socialcare met à disposition un support technique PSDM réactif : portail client dédié, suivi des tickets, ressources à jour (FAQ, tutoriels vidéos, guides pratiques). Cette assistance logicielle accompagne les equipes médico-sociales dans l’utilisation quotidienne des solutions comme netsoins netvie ou lors de la gestion admissions. Un accompagnement usagers personnalisé s’appuie sur la mutualisation des expertises, la documentation claire et l’archivage des demandes. Cette démarche renforce la protection de l’enfance, la sécurité des donnees, et maximise la coordination sociale et la qualité soins dans tous les etablissements medico sociaux.

Programmes de formation continue pour la prise en main et l’optimisation des solutions Orisha

La formation utilisateurs logiciels sociaux occupe un rôle clé. Des programmes de montée en compétences, adaptés aux besoins des structures sociales, sont proposés : sessions sur dossier usager informatise, modules spécifiques à la gestion facturation SESAM-Vitale, ateliers sur le pilotage innovant d’équipes, et découverte de la suite logicielle Orisha socialcare. Les formations, animées par des professionnels du medico social, portent sur l’actualisation des bonnes pratiques, le perfectionnement à l’exploitation des logiciels et l’utilisation d’outils comme netsoins netvie pour garantir la qualité soins. Cette offre continue assure la conformité de la gestion des etablissements, l’agilité des équipes et la modernisation permanente de la solution logicielle—un facteur fondamental pour la transformation digitale du secteur et l’accompagnement optimal des bénéficiaires handicap et protection enfance.

Bénéfices mesurés et innovation continue : retours clients et position de leader

Témoignages clients, études de cas : gain de temps, réduction des erreurs, meilleure qualité de suivi

Les solutions Orisha Socialcare transforment la gestion quotidienne des équipes dans les établissements medico sociaux. Cette évolution se traduit par un gain de temps concret pour chaque professionnel sante : la centralisation des donnees dans un dossier usager informatise permet d’automatiser la gestion admissions, la facturation SESAM-Vitale et le suivi medicosocial. Résultat ? Les erreurs administratives diminuent nettement, la traçabilité s’améliore et la qualite soins s’accroît. Par exemple, dans les structures handicap ou les ESMS, l’accès mobile aux dossiers usager, l’accompagnement usagers en temps réel et la gestion simplifiée des admissions s’avèrent déterminants : l’usager bénéficie d’un accompagnement personnalisé et continu.

Innovations, évolutivité des solutions et adaptation aux exigences réglementaires et métiers

Orisha Socialcare propose une solution logicielle adaptable, modulaire, qui répond à la diversité des structures medico sociales : de l’EHPAD à la protection enfance et aux établissements handicap. L’innovation numérique dans le secteur social se distingue par la mise à disposition d’outils mobiles comme NETSoins et NETVie : professionnels sante et intervenants sociaux interviennent où c’est nécessaire, sans barrière technique. Cette souplesse est essentielle pour pour etablissements qui doivent s’ajuster rapidement aux exigences réglementaires (HAS, SESAM-Vitale, Qualiopi). Les mises à jour logicielles régulières garantissent conformité et suivi des évolutions métier. Grâce aux interfaces ouvertes, l’intégration avec d’autres logiciels de structures medico sociales est facilitée, ce qui renforce l’efficacité collective des equipes pluridisciplinaires.

Données chiffres clés : 365 000 utilisateurs, 3 000 établissements, réactivité et impact sur le secteur

Avec 365 000 utilisateurs et plus de 3 000 établissements medico sociaux accompagnés, Orisha Socialcare s’impose comme une solution de référence pour pour gestion, avec des outils de pilotage pratiques pour gestion admissions, le suivi qualité soins, la gestion planning et l’accompagnement des situations de handicap. La gestion centralisée des donnees et la sécurisation du dossier usager informatise assurent une conformité RGPD stricte et une tranquillité d’esprit appuyée par la réactivité des équipes support. L’impact est mesurable : amélioration de la continuité des soins, fluidification de la coordination des professionnels sante, fiabilité renforcée dans la facturation, et adaptation à la digitalisation de l’accompagnement social. Ce leadership repose sur l’alliance d’un savoir-faire terrain, de la solution logicielle evolutive et d’un engagement fort envers la qualite soins. Orisha Socialcare se positionne ainsi à l’avant-garde du secteur medico social pour des établissements en demande d’innovation, de sécurité et de simplicité.

Optimisation de la gestion et de l’accompagnement dans les établissements médico-sociaux avec les solutions Orisha Socialcare

Orisha Socialcare s’impose comme acteur de référence pour les établissements médico-sociaux (ESMS) et le secteur du socialcare, répondant aux enjeux quotidiens de gestion, de qualité de soins, et de protection des données. Grâce à une suite logicielle complète, la transformation numérique devient accessible à toutes les structures, qu’il s’agisse d’un établissement prenant en charge un public en situation de handicap, de la protection de l’enfance ou de l’accompagnement des personnes âgées.

Gestion centralisée et automatisation pour les ESMS

Les établissements médico-sociaux bénéficient d’une gestion informatisée centralisée, notamment via les modules netsoins netvie et netsoins planning intégrés à la solution Orisha socialcare. Cela permet de fluidifier le suivi des soins, la gestion des admissions, la planification des ressources humaines ainsi que la facturation. Les professionnels sante trouvent dans ces outils un accompagnement numérique robuste pour la prise en charge des usagers : chaque dossier usager informatise devient un point d’entrée unique, limitant les ressaisies, uniformisant la gestion et garantissant la sécurité des donnees. Ces solutions optimisent la gestion pour etablissements et structures handicap, favorisant des processus simplifiés, la gestion admissions automatisée et la qualité des soins au quotidien.

Qualité des soins et suivi personnalisé

La modularité logicielle garantit une amélioration continue de l’accompagnement usagers. Grâce à l’informatise dui (dossier usager informatisé), les professionnels interviennent auprès de publics variés : situation handicap, personnes âgées, protection enfance, etc. Le suivi est entièrement adapté au besoin de chaque usager, avec une traçabilité des interventions, une personnalisation des plans d’accompagnement, et des alertes automatisées en cas d’incident ou de changement de situation. La plateforme permet également la collecte et l’analyse de donnees essentielles pour l’évaluation des pratiques et l’amélioration constante de la qualite soins.

Sécurité, conformité et accompagnement des équipes

La protection des données et la sécurisation des accès sont au cœur de la solution Orisha socialcare. Les etablissements medico sociaux et les structures medico sociales doivent respecter des exigences réglementaires strictes (HAS, SESAM-Vitale, RGPD). Les solutions proposées garantissent la confidentialité, la traçabilité des accès au dossier usager, ainsi qu’un archivage sécurisé. Par ailleurs, l’accompagnement des equipes par une assistance dédiée et une formation continue facilite la prise en main rapide des outils, soutenant l’innovation digitale tout en gardant une proximité humaine.

Automatisation et gain de temps pour une plus grande efficacité

L’automatisation de la facturation, la gestion documentaire, et la planification des interventions réduisent le risque d’erreurs et soulagent les professionnels sante de tâches administratives chronophages. La solution logicielle d’Orisha socialcare équipe plus de 3 000 structures en France, démontrant un impact significatif sur l’efficience des etablissements medico et la coordination des équipes pluridisciplinaires. Qu’il s’agisse de la prise en charge du handicap, de l’accompagnement à domicile ou de la gestion admissions, le logiciel facilite une organisation optimale centrée sur l’usager.

Un écosystème digital innovant et évolutif

La suite logicielle proposée par Orisha socialcare, dont netsoins netvie sont des composantes reconnues, permet une évolution constante pour suivre les transformations du secteur social et medico social. Les etablissements profitent d’intégrations facilitées avec leurs infrastructures existantes, d’outils de reporting et de pilotage adaptés, et d’un accompagnement sur-mesure pour la montée en compétences des equipes. Cette innovation continue garantit que chaque structure dispose d’une solution durable, capable de s’ajuster à l’évolution des besoins usagers et des contraintes réglementaires.

Grâce à des solutions logicielles pensées pour les professionnels du secteur medico social, Orisha socialcare assure un accompagnement usagers efficace, une gestion fluide, et une amélioration tangible de la qualite soins dans tous les etablissements medico sociaux, tout en mettant la sécurité et l’innovation au service des structures et des usagers.