Croissance du marché et chiffre d’affaires

En 2024, le marché de la cigarette electronique en France continue de se développer avec un chiffre d’affaires estimé à 1,65 milliard d’euros. Cette expansion est favorisée par l’essor du vapotage comme alternative au tabac et par l’apparition de nouveaux produits innovants. Des boutiques spécialisées comme Ecigplanete.com jouent un rôle essentiel en proposant une large gamme de cigarettes électroniques et d’e-liquides adaptés à tous les profils de vapoteurs.

Nombre de vapoteurs en France

Le nombre de consommateurs de cigarettes électroniques est en constante augmentation. On dénombre environ 3 millions de vapoteurs quotidiens, accompagnés d’1 million de consommateurs occasionnels. Cette croissance s’explique par une sensibilisation accrue aux risques du tabac et par une offre diversifiée de produits, facilitée notamment par les boutiques en ligne et physiques.

Réglementation et impact sur le secteur

Le secteur du vapotage est soumis à une réglementation de plus en plus stricte. Par exemple, la France a interdit la vente de cigarettes électroniques jetables très prochainement, un texte de loi a été le 13 février 2025 par l’Assemblée Nationale et le Sénat. Ces restrictions pourraient influencer le marché en modifiant les habitudes de consommation et en poussant les boutiques à adapter leur catalogue de produits.

Ouvertures et fermetures de magasins

Le marché du vapotage est en constante évolution. En 2024, la France compte entre 3 000 et 3 500 boutiques spécialisées. Toutefois, si certaines nouvelles enseignes voient le jour, notamment en milieu urbain, d’autres doivent fermer face à la concurrence accrue et aux changements réglementaires.

Le marché français de la cigarette électronique reste dynamique et en pleine expansion, porté par des consommateurs fidèles et une demande croissante. Cependant, il doit faire face à plusieurs défis, notamment les réglementations évolutives et une restructuration du secteur. De plus, une potentielle taxe sur les produits du vapotage à partir de 2025 pourrait ralentir cette croissance, influençant les prix et les habitudes des consommateurs. Pour s’adapter à ces changements, les boutiques comme Ecigplanete.com continuent d’innover et de proposer des solutions variées aux vapoteurs.