Xelians enrichit ses solutions de gestion documentaire en intégrant SoDoc, expert des écosystèmes Microsoft 365

Xelians renforce son offre en matière de gestion documentaire grâce à l’intégration de SoDoc, un spécialiste reconnu des environnements Microsoft 365. Cette acquisition permet à Xelians de proposer des solutions innovantes et performantes, visant à optimiser les pratiques de gestion de l’information au sein des entreprises. En s’associant à SoDoc, Xelians franchit une nouvelle étape stratégique, étendant ainsi ses capacités à offrir des outils confirmés de Gestion Électronique de Documents (GED) pleinement intégrés à l’écosystème Microsoft.

Xelians, leader en gestion documentaire, a récemment annoncé l’intégration de SoDoc, un éditeur reconnu pour ses solutions conçues spécifiquement pour l’écosystème Microsoft 365. Cette acquisition représente une avancée stratégique significative, permettant à Xelians d’enrichir son offre de Gestion Électronique de Documents (GED) et de répondre aux exigences croissantes des entreprises en matière de transformation digitale et de collaboration en ligne. En combinant les expertises de Xelians et de SoDoc, les organisations bénéficieront de nouvelles fonctionnalités pour optimiser leur gestion documentaire.

Une acquisition stratégique pour Xelians

Xelians a franchi une nouvelle étape stratégique en acquérant 51 % de participation dans le capital de SoDoc. Ce rapprochement vise une intégration complète prévue à l’horizon de deux ans. En se rapprochant de SoDoc, Xelians s’implante davantage dans l’écosystème des solutions collaboratives et de gestion documentaire, consolidant ainsi sa position sur le marché.

SoDoc : un atout pour les entreprises utilisant Microsoft 365

SoDoc est une solution de gestion documentaire spécialement conçue pour tirer parti des capacités de Microsoft 365. Elle offre une intégration fluide avec des outils tels que Teams et SharePoint, ce qui permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs documents en combinant la sécurité, la souplesse et la productivité. Cette suite logicielle est également dotée de fonctionnalités GED avancées adaptées aux besoins des utilisateurs modernes.

Une gouvernance documentaire optimisée

Les entreprises pourront désormais bénéficier d’une gouvernance documentaire avancée à travers l’intégration de SoDoc. La gestion du cycle de vie des documents, les workflows de validation avancés et des politiques de conformité harmonisées permettront de sécuriser les processus tout en améliorant l’efficacité opérationnelle. Xelians se positionne ainsi comme un acteur incontournable sur le marché de la GED, offrant aux organisations des solutions robustes pour leurs défis documentaires.

Collaboration renforcée grâce à l’intégration de SoDoc

Cette collaboration entre Xelians et SoDoc crée une synergie puissante entre la GED et les solutions collaboratives. Les utilisateurs de Microsoft 365 profiteront d’un accès facilité à leurs documents, d’une interface optimisée et d’une automatisation des processus documentaires. Cette intégration répond à l’évolution des pratiques professionnelles où la collaboration à distance devient essentielle dans le cadre du travail moderne.

Un avenir prometteur pour la gestion documentaire

Xelians, fort de ses 800 collaborateurs et de ses 11 000 clients publics et privés, renforce sa mission d’accompagner ses clients vers une gestion documentaire toujours plus performante. Avec l’expertise de SoDoc, le groupe est bien positionné pour répondre à l’essor de la transformation digitale dans les organisations. La clôture de cette acquisition marque le début de nouvelles opportunités pour les entreprises souhaitant optimiser leur gestion documentaire au sein de l’écosystème Microsoft 365.

Comparaison des solutions de gestion documentaire Xelians et SoDoc

Critères Xelians SoDoc Intégration avec Microsoft 365 Solutions variées intégrées 100 % intégrée à Microsoft 365 Type de solution Éditeur et intégrateur de logiciels Éditeur de Gestion Électronique de Documents Public cible 800 collaborateurs, 11 000 clients Orienté vers les environnements collaboratifs Fonctionnalités principales Gestion des documents et archives Workflows avancés, gouvernance documentaire Approche de collaboration Expertise en dématérialisation et conseil Convergence entre GED et solutions collaboratives

Pour en savoir plus sur les solutions proposées par SoDoc, vous pouvez visiter leur site ici.

Avantages de l’intégration SoDoc chez Xelians

Automatisation des workflows documentaires avancés.

Solutions intégrées directement dans l’écosystème Microsoft 365.

Amélioration de la collaboration via Teams et SharePoint.

Suivi et gouvernance efficients des documents.

Protection des archives et des informations sensibles.

Interface conviviale et intuitive pour les utilisateurs.

Accompagnement par une équipe d’experts en gestion documentaire.

FAQ sur l’intégration de SoDoc par Xelians

Qu’est-ce que l’intégration de SoDoc par Xelians ? Il s’agit de l’acquisition par Xelians de SoDoc, un éditeur spécialisé dans les solutions de Gestion Électronique de Documents (GED) intégrées à Microsoft 365.

Quels sont les avantages de cette intégration ? Elle permet aux entreprises de bénéficier d’une plateforme GED avancée qui optimise la gestion documentaire dans l’environnement Microsoft 365.

Comment SoDoc se positionne-t-il dans l’écosystème Microsoft 365 ? SoDoc est conçu pour tirer pleinement parti de l’écosystème cloud de Microsoft 365, offrant des solutions intégrées à Teams et SharePoint.

Quel est l’objectif de la collaboration entre Xelians et SoDoc ? L’objectif est de créer une synergie entre les solutions de GED et les solutions collaboratives, renforçant ainsi la position de Xelians sur le marché de la gestion documentaire.

Quelle part de SoDoc a été acquise par Xelians ? Xelians a acquis une participation de 51 % dans le capital de SoDoc, avec un objectif d’intégration complète dans un délai de deux ans.

Combien de collaborateurs Xelians compte-t-il ? Xelians emploie 800 collaborateurs et s’adresse à 11 000 clients, tant publics que privés.

Quels services Xelians offre-t-il en matière de gestion documentaire ? Xelians propose des solutions variées allant de l’édition et intégration de logiciels de gestion de documents à des services de numérisation et d’externalisation.