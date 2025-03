Le centre hospitalier Laborit modernise ses démarches administratives grâce à la dématérialisation

EN BREF Implémentation de la plateforme Nuxeo pour la dématérialisation des processus administratifs.

Le centre hospitalier Laborit, référence en psychiatrie et en santé mentale de la Vienne, a entrepris un projet ambitieux de dématérialisation de ses démarches administratives. En adoptant la plateforme de gestion électronique de documents Nuxeo, l’établissement vise à améliorer l’efficacité de sa gestion administrative tout en facilitant l’accès à l’information pour son personnel. Cette initiative illustre pleinement l’engagement de l’hôpital pour une modernisation perpétuelle, afin de répondre aux défis contemporains de la santé publique.

Une nécessité pour le centre hospitalier Laborit

Situé à Poitiers, le Centre hospitalier Laborit est un acteur clé en matière de psychiatrie et de santé mentale dans la région de la Vienne. Son système d’information hospitalier repose sur deux axes principaux : le système d’information médical et le système d’information administratif. Cependant, divers processus administratifs, souvent dispersés et peu structurés, pesaient sur l’efficacité globale des opérations. Pour remédier à cela, une étude a été lancée en 2016 dans le but d’identifier une solution de gestion documentaire performante.

Choix de la solution Nuxeo

À l’issue de l’évaluation des différentes options, le choix s’est porté sur la solution de Nuxeo, qui a su séduire par sa modularité, ses fonctionnalités avancées de conception de workflow et son outil de synchronisation, Nuxeo Drive. L’hôpital a ainsi défini trois grandes catégories de projets : des projets basés sur l’« information blanche », des projets collaboratifs et des projets intermédiaires. Cette segmentation a permis de mieux adapter les outils aux besoins spécifiques des différentes équipes.

Suivi du cycle de vie des documents

Le premier projet réalisé a concerné la mise à disposition des notes de service et autres documents essentiels. Grâce à Nuxeo, il est désormais facile de suivre le cycle de vie des documents, ce qui permet aux agents de vérifier aisément leur validité. L’application développée utilise des métadonnées pour assurer la traçabilité de chaque document. En parallèle, le système de notification intégré avertit les utilisateurs concernés lors d’une modification intervenant sur un document, garantissant ainsi une mise à jour continue des informations.

Accessibilité améliorée des documents

Pour faciliter l’accès à ces documents, le Centre hospitalier Laborit a choisi d’exploiter son Intranet existant. Cette stratégie permet aux utilisateurs, principalement en tant que lecteurs, de naviguer sans avoir à se familiariser avec une nouvelle interface. En plus, le processus de mise en ligne des documents a été simplifié, permettant aux directeurs de service de créer directement leurs documents sur l’Intranet. Cette initiative a considérablement facilité la gestion du changement au sein de l’établissement.

Projets en cascade et implication des directions

Le projet initial a été si bien accueilli que plusieurs autres initiatives ont rapidement vu le jour. La direction des systèmes d’information (DSI) a ainsi identifié près de vingt opportunités en lien avec la dématérialisation. Parmi ces projets, la gestion des conventions et celle des fiches de garde ont été mises en avant. Ces changements automatiques ont permis une meilleure visibilité sur les contrats avec des partenaires extérieurs et une gestion optimisée des plannings de garde, souvent sujets à de fréquentes modifications.

Simplification des procédures administratives

Le centre hospitalier Laborit ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il développe actuellement de nombreuses applications supplémentaires sur la plateforme Nuxeo. Celles-ci incluent des outils pour la gestion des temps de travail des médecins, une application pour faciliter les sorties thérapeutiques des patients, ainsi que la gestion des interprètes pour les patients non francophones. Chaque projet est conçu en collaboration avec les équipes concernées, permettant ainsi une approche centrée sur les besoins réels du personnel

Conclusion et avenir numérique

La feuille de route du Centr Hospitalier Laborit regorge encore d’idées pour la future dématérialisation de ses démarches administratives, incluant la gestion des commandes de fournitures, la dématérialisation du courrier et la gestion des marchés informatiques. Ce tournant numérique vise à garantir non seulement une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers, mais aussi une transparence accrue, promettant une amélioration notable de la qualité de service envers les patients.

