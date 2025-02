PARIS : Xelians enrichit sa gamme de solutions de gestion documentaire grâce à l’acquisition de SoDoc

EN BREF Xelians élargit son offre de gestion documentaire .

À Paris, le groupe Xelians marie innovation et expertise en procédant à l’acquisition de SoDoc, un éditeur réputé dans le domaine de la gestion documentaire intégrée à l’écosystème Microsoft 365. Ce rapprochement stratégique répond aux enjeux croissants de digitalisation et de collaboration, offrant aux entreprises des solutions performantes pour optimiser leurs processus de gestion de l’information. Grâce à cette intégration, Xelians renforce son positionnement sur le marché et enrichit son offre avec des outils adaptés aux besoins contemporains des organisations.

Xelians, un acteur majeur dans le domaine de la gestion documentaire, a franchi une étape significative en intégrant SoDoc, un éditeur reconnu pour ses solutions dédiées à l’écosystème Microsoft 365. Cette acquisition est une réponse directe aux besoins croissants de collaboration et de digitalisation au sein des organisations tant privées que publiques. Avec cette nouvelle alliance, Xelians aspire à proposer des outils encore plus performants pour optimiser la gestion des informations dans le cloud, renforçant ainsi sa position sur le marché.

Une étape stratégique pour Xelians

Dans un contexte où la gestion des informations devient cruciale, Xelians a pris une décision stratégique en se rapprochant de SoDoc. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’intégration de SharePoint aux systèmes d’information, SoDoc s’est solidifié en tant qu’acteur de référence en matière de Gestion Électronique de Documents (GED). Son logiciel est conçu pour tirer pleinement parti des atouts de l’écosystème cloud de Microsoft 365, rendant la transition numérique plus fluide pour les entreprises.

Une solution intégrée et performante

La solution offerte par SoDoc se distingue par son intégration parfaite avec Microsoft 365, Teams et SharePoint. Il s’agit d’une plateforme intuitive qui place la gestion documentaire au cœur de l’expérience utilisateur, facilitant ainsi l’accès aux fonctionnalités GED directement via les outils que les employés utilisent quotidiennement. Cette intégration ne génère pas de coûts d’exploitation supplémentaires, ce qui est un avantage considérable pour les organisations cherchant à optimiser leurs dépenses.

Parmi les fonctionnalités phares de SoDoc, on retrouve :

Gestion avancée des workflows pour automatiser les processus documentaires.

pour automatiser les processus documentaires. Collecte automatisée des documents via Teams et Outlook .

via et . Recherche intelligente et approfondie pour retrouver rapidement les documents nécessaires.

et approfondie pour retrouver rapidement les documents nécessaires. Gouvernance optimisée du cycle de vie documentaire, garantissant la conformité et l’archivage efficace.

du cycle de vie documentaire, garantissant la conformité et l’archivage efficace. Normalisation efficace des déploiements SharePoint pour une gestion unifiée.

Des synergies pour une offre complète

Cette acquisition ne se limite pas à l’intégration d’une nouvelle solution ; elle ouvre la voie à des synergies puissantes entre GED et solutions collaboratives. Xelians peut désormais proposer une gestion documentaire qui s’articule parfaitement autour des besoins des entreprises modernes. Grâce à cette collaboration, Xelians se positionne comme un leader incontournable dans ce domaine, notamment au sein de l’écosystème Microsoft.

Les clients bénéficieront d’une intégration simplifiée des solutions d’archivage pour documents engageants et d’une gestion proactive des volumes numériques massifs. Cette synergie permettra également l’intégration de fonctions d’intelligence artificielle pour l’automatisation des processus documentaires, augmentant ainsi l’efficacité opérationnelle des entreprises.

Réactions et perspectives

Jacques Thibon, Président du Groupe Xelians, a exprimé son enthousiasme face à cette acquisition : « L’intégration de SoDoc dans notre offre constitue une avancée majeure dans notre stratégie de développement… ». De son côté, Sébastien Nicot, Directeur Général et fondateur de SoDoc, a ajouté : « Ce rapprochement avec Xelians représente une formidable opportunité de renforcer notre position auprès des ETI, des grandes entreprises ainsi que du secteur public… », soulignant ainsi les ambitions communes des deux entreprises.

À propos des acteurs du marché

Xelians se positionne comme le leader français dans la gestion de l’information documentaire, comptant 800 collaborateurs au service de plus de 11 000 clients à travers divers secteurs d’activité. SoDoc, quant à elle, est une solution GED 100 % intégrée à Microsoft 365, visant à enrichir les capacités de SharePoint pour une gestion efficace des documents.

Pour plus d’informations sur l’impact de cette acquisition, vous pouvez consulter les communiqués de presse respectifs sur Xelians et sur SoDoc.

Comparatif des solutions de gestion documentaire

Caractéristiques Détails Intégration SoDoc s’intègre de manière fluide à Microsoft 365, Teams et SharePoint. Expertise Plus de 20 ans d’expérience en gestion documentaire et environnements Microsoft. Fonctionnalités GED Collecte automatisée, recherche intelligente et gestion avancée des workflows. Coûts d’exploitation Aucune génération de coût supplémentaire pour l’utilisation dans Microsoft 365. Optimisation documentaire Rationalisation des processus et maîtrise de la croissance des données. Synergie avec Xelians Renforce l’offre en gestion documentaire et améliore l’accompagnement client.

Xelians et SoDoc : Points Clés de l’Acquisition

Acquisition Stratégique : Xelians acquiert 51% de SoDoc pour renforcer son offre.

: Xelians acquiert 51% de SoDoc pour renforcer son offre. Expertise Microsoft 365 : SoDoc est spécialisé dans l’intégration de solutions GED à Microsoft 365.

: SoDoc est spécialisé dans l’intégration de solutions GED à Microsoft 365. Amélioration de la Collaboration : Les solutions SoDoc facilitent le travail collaboratif au sein des entreprises.

: Les solutions SoDoc facilitent le travail collaboratif au sein des entreprises. Innovation Technologique : SoDoc apporte des fonctionnalités avancées dans la gestion documentaire.

: SoDoc apporte des fonctionnalités avancées dans la gestion documentaire. Intégration Fluide : SoDoc s’intègre directement à SharePoint et Teams.

: SoDoc s’intègre directement à SharePoint et Teams. Optimisation des Coûts : Pas de coûts d’exploitation supplémentaires pour les utilisateurs de Microsoft 365.

: Pas de coûts d’exploitation supplémentaires pour les utilisateurs de Microsoft 365. Amélioration des Processus : Gestion automatisée des workflows et collecte de documents.

: Gestion automatisée des workflows et collecte de documents. Conformité Renforcée : Solutions répondant aux exigences de sécurité et d’archivage.

: Solutions répondant aux exigences de sécurité et d’archivage. Synergie des Expertises : Collaboration entre Xelians et SoDoc pour une offre complète.

: Collaboration entre Xelians et SoDoc pour une offre complète. Focus sur les ETI : Opportunités de croissance auprès des entreprises de taille intermédiaire et grande.

Foire aux questions sur l’acquisition de SoDoc par Xelians

Quelle est la raison principale de l’acquisition de SoDoc par Xelians ? Xelians souhaite élargir son offre en gestion documentaire pour répondre aux besoins croissants de collaboration et de digitalisation des organisations publiques et privées.

Quelle est l’expertise de SoDoc ? SoDoc est reconnu pour son expertise de plus de 20 ans dans l’intégration de SharePoint et des solutions de Gestion Électronique de Documents (GED) intégrées dans l’écosystème Microsoft 365.

Quels sont les principaux avantages de la solution SoDoc ? La solution propose des outils tels qu’une gestion avancée des workflows, une collecte automatisée des documents via Teams et Outlook, une recherche intelligente, et une gouvernance optimisée du cycle de vie documentaire.

Quel est l’objectif de Xelians après l’acquisition de SoDoc ? L’objectif est de réaliser une intégration complète de SoDoc dans le groupe dans un délai de 2 ans, afin de renforcer son expertise dans le domaine de la gestion documentaire.

Comment cette acquisition va-t-elle affecter les clients de Xelians ? Les clients bénéficieront d’une offre plus complète et d’une intégration simplifiée des solutions d’archivage, ainsi que de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Quelles sont les perspectives pour SoDoc après cette acquisition ? SoDoc pourra renforcer sa position sur le marché et accompagner un plus grand nombre de clients en offrant des solutions innovantes adaptées à leurs besoins.