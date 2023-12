Boostez votre carrière avec les programmes de formation diplômante

Dans le monde professionnel d’aujourd’hui, la formation continue est essentielle pour rester compétitif et faire évoluer sa carrière. C’est pourquoi de plus en plus de cadres et managers choisissent d’évoluer avec une formation diplomante auprès des meilleures business schools françaises. Kedge Business School fait partie des leaders dans ce domaine.

Des programmes sur-mesure pour les professionnels

Kedge propose une large gamme de formations diplômantes spécialement conçues pour les professionnels :

Des Executive MBA permettant d’acquérir une vision 360° du management stratégique

Des Masters of Science (MSc) spécialisés en marketing, finance, ressources humaines, etc.

Des formations courtes certifiantes ciblées sur des expertises pointues

Ces programmes combinent apports académiques de haut niveau et mise en pratique terrain . Ils sont dispensés en temps partiel, le soir et le week-end, pour être compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle.

Des compétences renforcées pour une evolution de carrière réussie

De nombreux anciens étudiants témoignent des bénéfices concrets qu’ils ont tirés de leur passage à Kedge.

Jean X., dirigeant d’entreprise, a suivi le Global Executive MBA de Kedge. Il explique : « Cette formation m’a permis d’élargir ma vision stratégique et d’acquérir de nouvelles compétences managériales. J’ai pu appliquer ce savoir-faire pour développer mon entreprise à l’international. »

Quant à Julie Y., elle a opté pour le MSc Marketing Management après 10 ans d’expérience. « Grâce à ce programme pointu, j’ai enfin pu accéder à un poste de direction marketing que je visais depuis longtemps. »

Comment intégrer un programme kedge ?

Pour déposer votre candidature à l’un des programmes diplômants de Kedge Business School :

Rendez-vous sur kedge.edu

Choisissez votre formation et postulez en ligne

Préparez votre dossier de candidature

De nombreuses possibilités de financement s’offrent à vous : prise en charge par votre employeur, financement bancaire, etc. L’équipe de Kedge vous accompagnera pour trouver la meilleure solution.

Transformez votre carrière avec kedge business school !

Donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel en suivant une formation diplômante de haut niveau. Avec plus de 150 ans d’expertise, Kedge vous apporte un enseignement d’excellence pour développer votre leadership et vos compétences métiers.

Découvrez dès maintenant les programmes certifiants de Kedge et faites le bon choix pour booster votre carrière !

Kedge Business School est l’une des références françaises en matière de formation continue certifiante pour cadres et managers. Avec 6 campus en France et à l’international, l’école dispose de toutes les expertises pour proposer des programmes sur-mesure, adaptés aux besoins des professionnels d’aujourd’hui.

Des Formations d’Excellence pour Tous les Profils

Que vous soyez jeune diplômé, manager intermédiaire ou dirigeant expérimenté, Kedge a le programme qu’il vous faut :

Les Mastères Spécialisés (MS) s’adressent aux jeunes diplômés souhaitant se spécialiser rapidement dans un domaine d’expertise.

Les MBA visent les managers avec minimum 3 ans d'expérience désireux de piloter un changement de carrière.

Les Executive MBA ciblent les cadres supérieurs souhaitant renforcer leur leadership et leur vision stratégique globale.

Kedge propose également toute une gamme de formations courtes certifiantes, de 2 jours à 6 mois, pour renforcer des compétences précises : gestion de projets, fiscalité, digital, achats, finance, etc.

Une Pédagogie Basée sur des Cas Concrets de Management

La force de Kedge réside dans son approche pédagogique mêlant théorie et pratique grâce à l’étude de cas réels d’entreprises.

En tant qu’étudiant, vous serez ainsi confronté à des mises en situation managériales que vous pourrez analyser et pour lesquelles vous devrez proposer des solutions concrètes. Vos professeurs, tous experts dans leur domaine, vous guideront pour tirer les meilleurs enseignements de chaque cas.

Cette méthode, complétée par de nombreux projets et travaux de groupe, vous apportera un savoir-faire directement applicable dans votre environnement professionnel.

Un Corps Professoral de Haut Vol

L’excellence des formations Kedge repose sur son corps professoral prestigieux composé à la fois :

D’universitaires reconnus internationalement pour la qualité de leurs recherches.

De professionnels expérimentés occupant des postes de direction dans leur secteur.

Ce subtil dosage permet un apprentissage associant la rigueur académique d’un Business School de renom et une compréhension fine des enjeux business actuels. Vous bénéficierez des meilleurs experts pour votre domaine d’expertise.

Un Réseau Puissant de plus de 61 000 Alumni

En intégrant un programme Kedge, vous rejoignez un réseau mondial de plus de 61 000 anciens étudiants qui constituent autant de contacts potentiels pour votre carrière.

L’association des alumni de Kedge vous permettra de rencontrer régulièrement des professionnels inspirants lors d’événements dédiés. Vous pourrez également participer à des groupes LinkedIn thématiques pour échanger des conseils et des bonnes pratiques dans votre secteur d’activité.

Ce réseau sera un atout majeur pour accélérer votre évolution professionnelle et vous ouvrir de nouvelles perspectives.