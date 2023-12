Repenser la formation à la diversité

Pour intégrer les questions de diversité et d’inclusion dans les formations RH en entreprise, il est en premier lieu nécessaire de repenser le concept même de ces formations. Traditionnellement, celles-ci s’appuient sur des modules occasionnels, administrés de manière ponctuelle, qui ne permettent pas une modification adéquate des comportements et attitudes. Le premier pas vers l’innovation serait d’adopter une approche continue et inclusive.

Cette approche pourrait se traduire par des formations régulières et évolutives qui s’ajustent en fonction des commentaires et du feedback des employés, offrant ainsi un apprentissage personnalisé et efficace. Le contenu de ces formations peut être élargi pour aborder des sujets tels que la discrimination intersectionnelle, les microaggressions, ou le privilège invisible.

Utiliser les outils du digital

L’introduction des outils digitaux offre une nouvelle manière de faire face aux défis de la diversité et de l’inclusion. Par exemple, les simulateurs de réalité virtuelle peuvent être utilisés pour créer des situations qui invitent les employés à se mettre à la place de collègues issus de milieux divers, favorisant ainsi l’empathie et la compréhension.

Les technologies d’intelligence artificielle peuvent également aider à favoriser la diversité et l’inclusion. Par exemple, des logiciels tels que Blendoor ou Textio aident à analyser et à éliminer les biais de genre et de race dans les descriptions de postes et les évaluations.

Privilégier l’expérience pour une meilleure prise de conscience

Des méthodes innovantes se basent sur l’expérimentation et l’interaction. Par exemple, les ateliers de théâtre d’entreprise ou les jeux de rôle peuvent être d’excellents outils pour reproduire des situations problématiques et pour voir comment les résoudre de manière constructive.

De plus, l’entreprise peut faire appel à des experts externes pour introduire de nouvelles perspectives et créer un espace de dialogue sûr. Par exemple, inviter des conférenciers qui ont vécu l’exclusion ou la discrimination peut avoir un impact significatif sur la sensibilisation des employés.

Favoriser l’auto-éducation

Une autre méthode innovante pour intégrer les questions de diversité et d’inclusion dans les formations RH consiste à favoriser l’auto-éducation. Cela signifie encourager les employés à se renseigner par eux-mêmes sur ces questions, afin de développer leur propre sensibilité et leur propre compréhension.

Cela peut se faire par le biais d’incitations, telles que la recommandation de lectures, de podcasts, de films ou de documentaires, ou par le biais de défis simples, tels que celui de passer une journée sans utiliser de termes genrés.

Renforcer le dialogue autour de la diversité et de l’inclusion

La diversité et l’inclusion ne doivent pas être simplement des sujets de formation, mais doivent être intégrées dans le dialogue quotidien de l’entreprise. Les employés doivent sentir qu’ils peuvent exprimer leurs préoccupations sans craindre de représailles et que leurs contributions à la culture d’entreprise sont valorisées.

Certaines entreprises utilisent des outils de communication interne, tels que Slack ou Microsoft Teams, pour créer des chaînes dédiées à la diversité et à l’inclusion. Ces plateformes numériques permettent aux employés de partager des ressources, de poser des questions et de discuter de ces questions de manière ouverte et respectueuse.

N'oublions pas que la reconnaissance des efforts en matière de diversité et d'inclusion est essentielle. Ceci peut encourager les employés à s'impliquer davantage dans ces actions et à utiliser les outils fournis pour améliorer leur propre comportement et celui de leurs collègues. Des prix ou des récompenses pour les champions de la diversité et de l'inclusion, des réunions d'entreprise consacrées à la célébration de la diversité, ne sont que quelques exemples de ce type de reconnaissance.

Q : Comment puis-je savoir si ma formation sur la diversité et l’inclusion est efficace ?

A : L’efficacité de ces formations peut être évaluée par des enquêtes régulières auprès des employés, par des évaluations comportementales et par l’analyse des tendances de recrutement et de promotion dans l’entreprise.

Q : Est-il suffisant de fournir des formations sur la diversité et l’inclusion à mon équipe RH ?

A : Non, toute l’entreprise doit être formée et sensibilisée à ces questions. Cependant, le département RH joue un rôle clé car il est en charge du recrutement, de la formation et du développement des employés.

Q : Quelle est l’importance de l’inclusion dans une entreprise ?

A : L’inclusion assure que chaque employé se sent valorisé et respecté, ce qui peut améliorer la satisfaction au travail, la productivité et la rétention du personnel. De plus, une culture inclusive peut attirer un plus large éventail de talents.