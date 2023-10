Plume and Bees dévoile son livre blanc « Cultivez la Productivité de vos Talents »

Plume and Bees, cabinet de conseil et d’accompagnement des entreprises pour améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs, est ravi de présenter son dernier livre blanc : « Cultivez la Productivité de vos Talents« .

Ce document inédit met en lumière les défis actuels des entreprises face à un monde du travail en constante évolution. Avec une productivité en baisse de 3% depuis 2019 et un taux de turnover moyen de 15% en France en 2021, tous secteurs d’activités confondus, il est clair que les méthodes de management traditionnelles ne répondent plus aux besoins des employeurs et des actifs. Le livre blanc propose des solutions innovantes pour repenser la productivité, la fidélisation et l’engagement des salariés.

Points clés du Livre Blanc :

L’absentéisme au travail en France a coûté en moyenne 25 milliards d’euros en 2017, soit environ 7% de la masse salariale.

La gestion de carrière, avec un focus sur l’évolution professionnelle structurée, est essentielle pour maintenir l’engagement des salariés.

80% des actifs souhaitent un travail aligné avec les défis climatiques.

La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) joue un rôle crucial dans l’engagement des employés, avec des entreprises axées sur l’expérience collaborateur obtenant des résultats impressionnants en termes de rentabilité et de créativité.

Le changement de paradigme du monde professionnel est avéré. Il est impératif pour les entreprises de comprendre et d’adopter des stratégies efficaces pour maximiser la productivité et la fidélisation. Ce livre blanc offre des insights précieux et des solutions concrètes pour aider les entreprises à naviguer dans un paysage complexe et mutant, en mettant l’accent sur des domaines clés tels que la gestion de carrière, la QVCT, la rémunération, la RSE et bien d’autres.

« Il est impératif de repenser l’approche globale RH. Si on prend le thème de la RSE, il faut savoir que 67% des jeunes Français âgés de 20 à 29 ans considèrent l’impact climatique de leur futur employeur comme un aspect prioritaire lors de leur recherche d’emploi. Introduire directement la RSE dans l’offre RH est fondamental. Les autres domaines, de la rémunération à la gestion de carrière en passant par la gouvernance ou la communication, le sont tout autant pour répondre aux aspirations de tous les actifs. Notre livre blanc est un guide pour cette réinvention nécessaire », déclare Corinne Estève Diemunsch, fondatrice de Plume and Bees.

Téléchargez le livre blanc « Cultivez la productivité de vos talents » dès maintenant : https://www.plumeandbees.com/cultivez-la-productivite-de-vos-talents/.

À propos de Plume and Bees :

Née de l’envie de contribuer à un univers professionnel plus équitable et épanouissant pour tous, Plume and Bees accompagne les entreprises dans leur nécessaire quête d’amélioration de la productivité et de la fidélisation de leurs salariés.