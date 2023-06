Aujourd’hui, on nous propose de multiples solutions pour prendre soin de notre corps. Plus besoin de prendre rendez-vous chez un médecin ou de faire la queue. Depuis que des plateformes de consultation en ligne existent, cela nous facilite largement pour éviter un long trajet et des embouteillages. C’est le cas de la plateforme Charles.co, qui est une clinique digitale, dont plusieurs problèmes de santé peuvent être résolus et notamment, ceux des hommes. Mais, qui est réellement Charles.co ? Quelles sont les différentes prises en charge ? C’est ce que nous allons vous dévoiler dans cet article.

Qui est réellement Charles.co ?

Charles.co est une entreprise digitale qui fait partie des sites de référence proposant des téléconsultations à ses patients via une plateforme en ligne. En effet, plusieurs médecins spécialisés vont vous accompagner afin de rendre votre état de santé stable. Ils interviennent dans divers domaines, à ne citer que :

La sexualité des hommes

L’ insomnie

Les pertes de cheveux

En fait, Charles.co se spécialise généralement sur tout ce qui touche les problèmes de virilité des hommes. L’objectif est de les aider à se sentir mieux dans leur peau et à retrouver un équilibre en cas d’une impuissance masculine par exemple.

D’autant plus que la plupart des hommes n’aiment pas aborder ce sujet par peur des préjugés. De ce fait, ils tentent de trouver des solutions un peu partout et qui peuvent nuire à leur santé. Pourtant, c’est important de faire connaître que les hommes puissent aussi rencontrer ce type de problème, ce qui entraîne souvent un manque de confiance en soi.

De quelle manière fonctionne le site Charles.co ?

L’utilisation de l’interface du site Charles.co est très facile, car il suffit de sélectionner le type de problème que vous avez. Effectivement, sur le plan sexuel des hommes, il y a pas mal de choix comme :

La fertilité masculine

Le problème d’érection

L’éjaculation précoce

La baisse de libido

Bien sûr, ce sont des problèmes que les hommes rencontrent souvent, mais ce ne sont pas les seuls domaines où les médecins peuvent intervenir.

D’autres maladies sont aussi prises en charges, telles que l’IST ou les boutons au niveau de votre appareil génital. Donc, ce sera à vous de choisir le motif correspondant, avant de valider. Ensuite, un questionnaire s’affiche pour que les patients puissent donner des informations supplémentaires.

Il faut savoir que comme toute autre consultation, le secret médical est primordial sur ce site. Et c’est seulement après que vous obteniez un rendez-vous avec un médecin spécialisé à partir des créneaux disponibles.

Quel médecin s’occupe des patients sur le site Charles.co ?

Les médecins qui travaillent sur le site de Charles.co sont tous spécialisés. Ce sont des médecins sexologues qui vont se charger des téléconsultations avec l’aide des différents outils de la plateforme.

Notez bien que si vous faites une téléconsultation, le remboursement ne peut être effectué au niveau de la sécurité sociale.

Pourquoi choisir Charles.co ?

Vous avez sûrement des appréhensions par rapport à la qualité des services et c’est tout à fait normal. Puisqu’il s’agit de votre santé, le site souhaite mettre un point d’honneur sur l’accompagnement de ces patients durant le traitement.

Ainsi, chaque patient va bénéficier :