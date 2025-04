Tout savoir sur l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé : questions fréquentes

EN BREF Espace numérique de santé (ENS) : accès sécurisé aux données de santé .

L’espace numérique de santé, souvent désigné sous le terme de Mon espace santé, est un dispositif novateur qui vise à faciliter la gestion des données de santé des patients. Grâce à ce système, les utilisateurs peuvent accéder à leurs données médicales tout en bénéficiant d’une protection renforcée de leur vie privée. Bien qu’il offre de nombreux avantages, des interrogations subsistent concernant son fonctionnement, en particulier sur le dossier médical partagé (DMP) qui est intégré. Dans ce contexte, il est essentiel de répondre aux questions fréquentes pour aider chaque individu à mieux comprendre et utiliser ces outils mis à leur disposition.

Qu’est-ce que l’espace numérique de santé (ENS) ?

Il s’agit d’un espace numérique personnel et sécurisé permettant l’accès à divers outils et services numériques relatifs à la santé. L’ENS a pour objectif d’encourager le patient à devenir un acteur clé de sa santé en lui offrant la possibilité de gérer ses propres données de manière autonome.

Comment se fait la création de l’ENS ?

Selon la loi, l’ENS est ouvert automatiquement, à moins que la personne ne s’y oppose. Ainsi, le consentement n’est pas requis avant l’activation de cet espace. Depuis janvier 2022, l’Assurance maladie informe chaque assuré par courrier ou courriel de la possibilité d’activer son ENS dans un délai de six semaines.

Que contient l’espace numérique de santé ?

Le contenu de l’ENS comprend :

Les données administratives du titulaire (nom, prénom, etc.) ;

du titulaire (nom, prénom, etc.) ; Son dossier médical partagé (DMP) ;

Une messagerie de santé sécurisée pour communiquer avec les professionnels de santé ;

Les données relatives au remboursement des dépenses de santé.

En 2022, il sera enrichi d’un agenda santé et d’un catalogue d’applications de santé et de bien-être.

Qu’en est-il des personnes mineures et de leur ENS ?

Les mineurs peuvent bénéficier d’un ENS, avec les parents exerçant l’autorité parentale ayant accès à leur espace. Cependant, un mineur peut demander que certaines informations restent confidentielles, en particulier en matière de santé sexuelle. À leur majorité, les mineurs sont informés que leur ENS demeurera actif, sauf s’ils demandent sa fermeture.

Quelles sont les données contenues dans le Dossier Médical Partagé (DMP) ?

Le DMP, intégré à l’ENS, inclut :

Les données d’identité du titulaire ;

Des informations concernant la prévention, la santé , et les traitements ;

, et les traitements ; Les données nécessaires pour la coordination des soins et les remboursements ;

Les prescriptions médicales et les comptes rendus des professionnels.

Comment le DMP est-il alimenté ?

Les professionnels de santé ayant consulté le titulaire du DMP peuvent y ajouter des données, avec l’autorisation du patient. Cela inclut les éléments diagnostiques et les traitements. Le titulaire peut également enrichir son dossier avec ses propres documents.

Qui a accès au DMP ?

L’accès au DMP est réservé aux professionnels de santé autorisés par le titulaire. Chaque professionnel a un accès limité aux données nécessaires à sa prise en charge. Le médecin traitant dispose d’un accès spécial à l’intégralité des informations. Il est à noter que des traces de chaque accès sont conservées et consultables par le titulaire.

En cas d’urgence, qui peut accéder au DMP ?

En cas d’urgence, un accès exceptionnel au DMP peut être accordé aux professionnels de santé si le titulaire ne peut pas s’exprimer. Le titulaire doit également indiquer s’il consent à ce que le Samu puisse consulter son DMP en cas d’intervention.

Hébergement et sécurisation des données

Les données de santé sont hébergées en France et sous la responsabilité conjointe de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et du Ministère de la Santé. La sécurisation des données repose sur des hébergeurs certifiés et des dispositifs de sécurité tels que la double authentification.

Évaluation de l’impact environnemental de l’ENS

Un rapport concernant l’impact environnemental du numérique en santé a été publié en mai 2021, soulignant les enjeux liés à l’utilisation des outils numériques dans le secteur de la santé.

Textes et références

Pour en savoir plus, consultez le Code de la santé publique ainsi que les articles sur Mon espace santé et le Dossier Médical Partagé sur les sites officiels :

Questions fréquentes sur l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé

