Le Forum InCyber : une rencontre incontournable du 1er au 3 avril 2025

Le Forum InCyber représente un événement clé dans l’univers de la cybersécurité et de la confiance numérique en Europe. Prévu du 1er au 3 avril 2025 au Lille Grand Palais, il rassemblera des acteurs majeurs du secteur, allant des clients finaux aux experts, en passant par les autorités publiques. Ce forum a pour mission de répondre aux enjeux croissants en matière de sécurité numérique tout en promouvant une vision commune d’un futur numérique respectueux des valeurs européennes.

Une plateforme de collaboration et d’échanges

Le Forum InCyber se distingue par sa capacité à réunir un large éventail d’intervenants : clients finaux, prestataires de services, éditeurs de solutions, chercheurs, forces de l’ordre, représentants gouvernementaux ainsi que des institutions académiques. Cette diversité promeut un environnement propice à la collaboration et au partage d’expertises.

Lors de cette édition, les participants auront l’occasion d’assister à des conférences, des tables rondes et des ateliers pratiques. Cela leur permettra de se familiariser avec les dernières innovations en matière de sécurité informatique et de s’engager directement dans des discussions sur les défis actuels. Le forum agira également comme un espace d’échanges de meilleures pratiques, favorisant la co-construction de solutions adaptées aux enjeux contemporains.

Des enjeux cruciaux pour le futur numérique

Dans un monde de plus en plus dépendant des technologies numériques, le Forum InCyber devra s’attaquer à deux enjeux majeurs : la nécessité de faire face aux défis opérationnels de la cybersécurité et l’importance de garantir un futur numérique qui respecte les valeurs européennes. L’engagement de l’événement à contribuer à un espace numérique plus sûr est d’autant plus pertinent dans le contexte actuel de menaces croissantes.

La présence d’organismes tels que l’ANSSI et la CNIL à l’événement témoigne de l’importance de la sensibilisation à la cybersécurité et à la protection des données personnelles. Leurs interventions visent à éclairer les participants sur les pratiques à adopter pour améliorer la sécurité de leurs systèmes d’information.

Un programme riche et varié pour tous les acteurs du secteur

Le Forum InCyber de cette année propose un programme riche, structuré autour de plusieurs formats qui s’adaptent aux différents besoins des participants. En plus des conférences et des discussions, un salon sera organisé pour permettre aux entreprises de présenter leurs solutions et services innovants. Cela donnera aux visiteurs l’occasion de rencontrer des experts et d’explorer les dernières avancées technologiques dans le domaine.

D’autre part, un accent particulier sera mis sur les échanges d’expériences et la réflexion collective. Différents acteurs du secteur partageront leurs retours d’expérience notamment par le biais de succès et de défis rencontrés dans leurs projets de cybersécurité. L’approche collaborative favorisée lors de cet événement renforcera les liens entre les différents acteurs de la cybersécurité.

Participez au Forum InCyber 2025

Pour ceux qui souhaitent être au cœur de ces discussions essentielles, il est encore temps de s’inscrire à la 17e édition du Forum InCyber. Un événement à ne pas manquer pour toutes les parties prenantes de la cybersécurité souhaitant se préparer aux enjeux de demain.

Rendez-vous donc à Lille Grand Palais du 1er au 3 avril 2025 pour une formidable occasion de se former, d’échanger et de bâtir un futur numérique plus solide.

Comparatif des Aspects du Forum InCyber 2025

Aspect Détails Dates 1er au 3 avril 2025 Lieu Lille Grand Palais Événements clés Séminaires, ateliers, conférences Thème principal Zero Trust : enjeux de confiance Public visé Professionnels de la cybersécurité, décideurs Participants attendus 20 000 visiteurs Objectif Renforcer la sécurité numérique Intervenants clés Experts, agences étatiques, entreprises du secteur Networking Opportunités de rencontre et d’échanges Inscription Plateforme en ligne dédiée

FAQ sur le Forum InCyber 2025

Qu’est-ce que le Forum InCyber ? Le Forum InCyber est l’événement européen majeur dédié à la cybersécurité et à la confiance numérique, réunissant divers acteurs comme des clients, des éditeurs de solutions et des agences étatiques.

Quand et où se déroulera le Forum InCyber 2025 ? Le Forum InCyber 2025 se tiendra du 1er au 3 avril 2025 à Lille Grand Palais.

Pourquoi participer au Forum InCyber ? Cet événement offre une occasion unique d’échanger des idées, de découvrir des solutions innovantes et de discuter des enjeux opérationnels en matière de cybersécurité.

Qui peut participer au Forum InCyber ? Tous les professionnels intéressés par la cybersécurité et le numérique de confiance, y compris les entreprises, les autorités et les étudiants, sont les bienvenus.

Quels types d’activités sont proposées lors du Forum ? Le Forum propose un salon pour des réponses opérationnelles, des forums de partage d’expériences et des sommets pour bâtir un espace numérique plus sûr.

Quels thèmes seront abordés lors de cette édition ? La thématique de cette 17e édition est axée sur le Zero Trust et la question de la confiance pour tous.

Comment s’inscrire au Forum InCyber ? Les inscriptions se font en ligne, et il est conseillé de s’inscrire tôt pour garantir sa place.

Qui sont les intervenants et experts présents ? Le Forum rassemblera des experts renommés du secteur, des décideurs et des acteurs clés de l’écosystème cyber.

Quel est l’objectif principal du Forum InCyber ? L’objectif est de faire face aux défis de la cybersécurité et de contribuer à un futur numérique qui respecte les valeurs et les intérêts européens.