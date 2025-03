Xelians accompagne les organisations dans leur transition numérique grâce à son expertise en matière de numérisation

in

EN BREF Xelians accompagne les organisations dans leur transition numérique .

accompagne les organisations dans leur . Expertise en numérisation de documents, allant de la capture à l’ archivage .

de documents, allant de la à l’ . Solutions personnalisées pour la dématérialisation des documents physiques et numériques.

des documents physiques et numériques. Focus sur la copie fiable certifiée, offrant la même force probante qu’un document original.

certifiée, offrant la même force probante qu’un document original. Utilisation de l’ intelligence artificielle pour améliorer la gestion du courrier entrant .

pour améliorer la gestion du . Engagement à garantir la conformité des documents numérisés.

des documents numérisés. Mise en place d’une validation par opérateurs pour réduire les erreurs d’automatisation.

Dans un monde de plus en plus tourné vers le numérique, la transition digitale est devenue un enjeu majeur pour les organisations de tous les secteurs. Xelians se positionne en tant que partenaire incontournable dans cette démarche, en offrant une expertise approfondie en matière de numérisation. Grâce à des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise, Xelians facilite l’ensemble du processus de dématérialisation, permettant ainsi une gestion efficace des flux documentaires et un accès simplifié à l’information.

Dans un monde professionnel de plus en plus tourné vers le numérique, Xelians se positionne comme un acteur clé pour aider les organisations à réussir leur transition numérique. Grâce à une expertise approfondie en matière de numérisation, l’entreprise propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque structure, qu’il s’agisse d’entreprises privées ou d’organismes publics. De l’audit documentaire à la gestion des flux, Xelians offre un accompagnement complet pour garantir une gestion efficace et sécurisée des documents, qu’ils soient physiques ou numériques.

Les enjeux de la numérisation dans la transformation numérique

La numérisation est souvent perçue comme un élément essentiel à l’atteinte des objectifs de transformation numérique. Elle permet non seulement de réduire les coûts opérationnels, mais aussi d’améliorer l’efficacité des processus internes. En prenant en charge la numérisation des documents, Xelians aide les entreprises à optimiser leurs flux de travail et à faciliter l’accès à l’information. L’enjeu est d’automatiser les tâches pour libérer du temps aux employés, leur permettant ainsi de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

Une démarche personnalisée pour chaque organisation

Xelians propose une approche sur mesure en matière de numérisation. Chaque projet débute par un audit documentaire qui permet d’identifier les besoins spécifiques de l’organisation. Ensuite, des solutions adaptées sont mises en place pour garantir un processus fluide de numérisation et de gestion des documents. Cela comprend non seulement la numérisation elle-même, mais aussi l’extraction automatique des données, la restitution des originaux et leur versement dans le système d’information de l’organisation.

La numérisation fidèle : une garantie de conformité

Parmi les techniques proposées par Xelians, la numérisation fidèle mérite une attention particulière. Certifiée NF Z42-026, cette méthode garantit que la copie numérique d’un document possède une valeur juridique équivalente à celle de l’original. Cette certification repose sur la mise en œuvre d’un système d’archivage électronique (SAE) reconnu et fiable. Ainsi, les organisations peuvent avoir la certitude que leurs documents sont non seulement sécurisés, mais également conformes aux exigences réglementaires.

Une qualité des processus à chaque étape

Xelians s’assure que chaque étape de la chaîne de numérisation respecte des normes de qualité strictes. Grâce à sa notoriété dans le domaine de l’archivage, l’entreprise a su mettre en place une chaîne de numérisation certifiée, permettant d’assurer la conformité des documents traités. Cela inclut l’application de contrôles qualité rigoureux pour valider la fiabilité de chaque numérisation, garantissant ainsi un service de haute qualité.

Gestion du courrier entrant : une approche innovante

Dans le cadre de la numérisation, la gestion du courrier entrant est un aspect crucial, surtout dans le climat actuel où le travail à distance devient la norme. Xelians offre des solutions innovantes pour numériser les courriers entrants et assurer leur distribution correcte aux différents services de l’entreprise. En mettant en œuvre des outils d’intelligence artificielle, Xelians permet une identification et une gestion des documents optimisées, bien que cela nécessite un contrôle initial par des opérateurs pour garantir la fiabilité du processus.

Vers une gestion documentaire uniforme

En unifiant les différents canaux de réception de documents, Xelians permet aux entreprises d’organiser plus efficacement leur gestion documentaire. Cela contribue non seulement à gagner un temps précieux, mais aussi à intégrer des métadonnées pertinentes pour chaque document, renforçant ainsi l’efficacité de la gestion électronique des documents (GED). Ce processus est essentiel pour assurer que les informations soient rapidement disponibles et facilement accessibles à tous les collaborateurs.

L’engagement vers une transition numérique durable

La numérisation ne se limite pas à une simple opération technique, elle représente une véritable démarche stratégique pour les entreprises. Avec des enjeux de durabilité et de responsabilité sociale, Xelians veille à ce que les solutions qu’elle propose respectent ces principes. À travers ses services, elle s’engage à réduire l’empreinte écologique des organisations en optimisant leur consommation de papier et en favorisant des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Partenariats technologiques pour soutenir la transformation

Xelians ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux nouvelles exigences du marché. Grâce à ses partenariats, notamment avec des acteurs de premier plan comme Docoon, l’entreprise améliore continuellement son expertise en matière de gestion documentaire. En intégrant des outils numériques de pointe, elle permet aux organisations de répondre à leurs besoins tout en simplifiant leur transformation numérique.

Comparaison des solutions de numérisation proposées par Xelians

Aspect Détails Type de documents Numérisation de documents physiques et numériques Certifications Norme NF Z42-026 pour la copie fiable Audit préalable Évaluation complète des besoins documentaires Technologie utilisée Extraction automatique de données (OCR, LAD, RAD) Gestion des flux Uniformisation des canaux de réception des documents Automatisation Validation par opérateurs pour réduire les erreurs Coordination interne Transmission rapide aux bons départements Archivage Mise à disposition des copies numériques dans le SI Support client Accompagnement personnalisé tout au long du processus

Dans un monde où le télétravail et la dématérialisation sont devenus des enjeux cruciaux, Xelians se positionne comme un partenaire incontournable pour les entreprises souhaitant réussir leur transition numérique. Grâce à son expertise en numérisation, Xelians propose des solutions complètes permettant de gérer l’ensemble des flux documentaires, qu’ils soient physiques ou numériques.

Une nécessité aujourd’hui incontournable : la dématérialisation

Avec la montée en puissance du télétravail, les entreprises doivent adopter des stratégies de dématérialisation efficaces pour optimiser leur gestion documentaire. Xelians s’engage à fournir un accompagnement sur mesure, prenant en charge la transformation des documents physiques en formats numériques conformes. Cela permet non seulement d’améliorer l’efficacité opérationnelle, mais aussi de réduire les coûts associés à l’archivage physique.

La numérisation fidèle : un gage de conformité

Parmi les techniques proposées par Xelians, la numérisation fidèle se démarque comme un élément clé. Celle-ci garantit que les copies numériques conservent la même force probante qu’un document original, comme l’atteste le décret n° 2016-1673. En étant certifiée NF Z42-026, Xelians dispose de l’expertise nécessaire pour offrir cette garantie de qualité.

Une démarche essentielle pour la conformité des documents numérisés, cette approche permet aux entreprises de sécuriser leurs informations et de répondre aux exigences légales en matière d’archivage numérique.

Des processus optimisés pour la gestion des courriers entrants

Xelians ne se limite pas à la numérisation de documents : l’entreprise offre également des solutions adaptées à la gestion du courrier entrant. Grâce à l’intelligence artificielle, la numérisation des courriers permet d’identifier et de trier efficacement les documents selon leur nature, facilitant ainsi leur distribution aux bons services. Cette approche réduit les erreurs potentielles liées à l’automatisation.

Chaque projet est minutieusement planifié, avec une validation systématique des documents par des opérateurs qualifiés, assurant un haut niveau de fiabilité et réduisant la marge d’erreur.

Un investissement dans l’efficacité à long terme

En intégrant des processus de numérisation performants, les organisations peuvent réaliser des gains de temps significatifs et améliorer leur réactivité. L’harmonisation des canaux de réception de documents permet également d’associer chaque document à des métadonnées pertinentes, optimisant ainsi le fonctionnement du système de Gestion Électronique des Documents (GED).

Xelians se positionne comme un acteur essentiel dans l’accompagnement des entreprises face à la transformation digitale. En alliant expertise technique et intuition stratégique, elle permet à ses clients de tirer pleinement parti de la dématérialisation.

Pour en savoir plus sur les services proposés, n’hésitez pas à visiter Xelians et découvrir comment cette entreprise peut vous aider dans votre parcours de transformation numérique.

Accompagnement global des entreprises dans leur transition numérique.

des entreprises dans leur transition numérique. Expertise en numérisation de documents physiques et numériques.

de documents physiques et numériques. Solutions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de chaque organisation.

adaptées aux besoins spécifiques de chaque organisation. Conformité certifiée garantissant la fiabilité des documents numérisés.

garantissant la fiabilité des documents numérisés. Gestion des flux documentaires pour optimiser l’efficacité organisationnelle.

pour optimiser l’efficacité organisationnelle. Intégration de l’intelligence artificielle pour la reconnaissance de documents.

pour la reconnaissance de documents. Compression des processus permettant un gain de temps significatif.

permettant un gain de temps significatif. Uniformisation des canaux de réception de documents au sein des entreprises.

de réception de documents au sein des entreprises. Accompagnement durant toute la chaîne de dématérialisation, de la numérisation à l’archivage.

de dématérialisation, de la numérisation à l’archivage. Formation et support pour garantir une transition numérique réussie.

Introduction à la numérisation avec Xelians

Xelians se positionne comme un acteur majeur pour accompagner les organisations dans leur transition numérique. Grâce à son expertise reconnue en matière de numérisation, Xelians permet aux entreprises de progresser dans leur gestion documentaire, alliant efficacité et sécurité. Cet article met en avant les recommandations clés pour maximiser les bénéfices de la numérisation au sein des organisations.

Évaluer les besoins spécifiques de l’organisation

Avant d’entamer un projet de numérisation, il est crucial de bien comprendre les besoins spécifiques de votre organisation. Il est recommandé de réaliser un audit documentaire qui permettra d’identifier les documents à numériser ainsi que les flux d’information à optimiser. Cela aide à définir des objectifs clairs et mesurables, ce qui facilitera la mise en place de solutions adaptées proposées par Xelians.

Investir dans une numérisation fiable

La numérisation fidèle est une composante essentielle de la transition numérique. Cela signifie que les documents numérisés conservent la même valeur juridique que les originaux. Il est primordial de choisir un partenaire qui respecte les standards de qualité comme la certification NF Z42-026 que détient Xelians. Cette expertise garantit que les documents numérisés sont conformes aux exigences légales et réglementaires en vigueur.

Importance de la conformité

La conformité des documents numérisés doit être une priorité. Grâce aux protocoles mis en place par Xelians, chaque étape de la numérisation est rigoureusement contrôlée. En engageant des équipes spécialisées pour valider la qualité des numérisations, Xelians s’assure que les documents soient non seulement accessibles mais également utilisables dans le cadre légal.

Intégration intelligente de la gestion des courriers entrants

Un aspect souvent négligé mais qui mérite attention est la gestion des courriers entrants. La numérisation des courriers permet de les rediriger automatiquement vers les bons services, réduisant le risque d’erreurs humaines. Cependant, il est essentiel d’incorporer une validation initiale afin de garantir la qualité de la classification des documents. L’expertise de Xelians dans ce domaine vous permettra de bénéficier d’un processus d’automatisation à la fois fiable et efficace.

Utiliser des métadonnées pour un meilleur classement

Associer les documents numérisés à des métadonnées pertinentes est un levier stratégique pour optimiser leur exploitation. Cela permet non seulement une recherche plus rapide, mais également une meilleure gestion des archives. Xelians encourage ses clients à adopter une approche systématique en intégrant des métadonnées lors de la numérisation, contribuant ainsi à un système de gestion documentaire (GED) efficace.

Former le personnel à l’usage des nouveaux outils numériques

La formation des employés est un élément indispensable pour garantir le succès de la transition numérique. Une bonne compréhension des outils mis à disposition par Xelians permettra d’exploiter pleinement les ressources numériques. Cela inclut la formation à l’utilisation de la plateforme de gestion documentaire, ainsi que des sessions spécifiques sur la gestion des informations et la sécurité des données.

Chacun de ces domaines, qu’il s’agisse de l’évaluation des besoins, d’une numérisation fiable, ou de la gestion des courriers entrants, souligne l’importance de choisir un partenaire comme Xelians, capable de répondre aux défis de la transformation digitale.

Questions Fréquemment Posées sur la Transition Numérique avec Xelians