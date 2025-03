M-Files dynamise son réseau de partenaires grâce à une série de webinaires interactifs

in

M-Files, éditeur reconnu dans le domaine de la gestion documentaire fondée sur les métadonnées, s’engage à renforcer son réseau de partenaires à travers une série de webinaires interactifs. Prévu de octobre 2022 à mai 2023, ce programme vise à consolider les relations avec les revendeurs et fournisseurs de solutions en leur offrant un soutien technique et commercial enrichi. Ces sessions couvrent divers sujets, allant des mises à jour produits aux stratégies de génération de leads, tout en favorisant le partage des bonnes pratiques au sein du réseau.

Dans un monde où la gestion efficace de l’information est cruciale, M-Files, spécialiste de la gestion documentaire basée sur les métadonnées, se positionne comme un acteur incontournable. Récemment, l’entreprise a lancé une série de webinaires interactifs, visant à renforcer son Programme Partenaires. Ces séances, qui se dérouleront d’octobre 2022 à mai 2023, promettent d’apporter un soutien précieux à ses partenaires tout en consolidant les relations commerciales.

Objectifs des webinaires M-Files

Les webinaires organisés par M-Files visent à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les partenaires, notamment les revendeurs et les fournisseurs de solutions. En abordant des thématiques variées, allant des mises à jour produits à des conseils sur la génération de leads et l’optimisation du référencement SEO, ces sessions créent un espace d’apprentissage collaboratif. L’idée est d’outiller les partenaires pour qu’ils puissent tirer le meilleur parti des solutions M-Files.

Détails des sessions interactives

Les séances de webinaires proposeront des contenus en anglais, incluant des démonstrations techniques, des formations sur la gestion des utilisateurs, ainsi que des approfondissements sur l’automatisation des workflows. Ces échanges permettront aux participants de mieux comprendre les enjeux de la collaboration avec M-Files et d’explorer les intégrations avec des outils tels que Microsoft Teams 2.0 et Outlook. Ces aspects sont cruciaux dans le contexte actuel où la transition numérique est primordiale pour la pérennité des entreprises.

Formation et accréditation des partenaires

En parallèle de ces webinaires, M-Files a mis en place de nouvelles accréditations pour devenir Formateur Certifié ainsi que des ateliers de formation. Ces initiatives visent à renforcer les compétences des revendeurs en matière de déploiement technique et de livraison de projets. Les sessions de formation abordent des bonnes pratiques, essentielles pour assurer des implementations réussies de leur plateforme de gestion documentaire.

Modèle SaaS et bénéfices pour les partenaires

Le modèle commercial SaaS (Software-as-a-Service) de M-Files est un atout majeur pour ses partenaires. Grâce à ce modèle, ceux-ci peuvent générer des revenus annuels récurrents, favorisant ainsi une augmentation significative de leur chiffre d’affaires lié aux services. En 2021, M-Files a enregistré un taux de rétention de plus de 90 % chez ses clients issus de son réseau de distribution, ainsi qu’une hausse de 70 % des déploiements chez de nouveaux clients dans le cloud.

Impact sur le réseau de partenaires

Au cours des six derniers mois, M-Files a constaté une croissance notable de son réseau de partenaires, avec une augmentation de 66 % du nombre de partenaires certifiés, 60 % pour les ingénieurs solutions et 59 % pour les développeurs certifiés. Cette dynamique témoigne de l’efficacité des initiatives mises en place et de l’intérêt croissant pour les offres de l’éditeur.

Pour plus d'informations sur l'amélioration de la collaboration avec M-Files et ses offres de partenariat, consultez des ressources telles que M-Files Bolsters Partner Program ou encore M-Files renforce son programme partenaires avec des webinaires.

M-Files, un leader mondial dans la gestion de l’information basée sur les métadonnées, a récemment dévoilé une initiative ambitieuse : une série de webinaires interactifs destinés à renforcer son réseau de partenaires. Ces sessions, prévues d’octobre 2022 à mai 2023, ont pour but d’apporter des connaissances et des outils pratiques aux revendeurs et aux fournisseurs de solutions, tout en favorisant les échanges de bonnes pratiques.

Un Programme Partenaires en pleine expansion

Les webinaires s’inscrivent dans le cadre du Programme Partenaires de M-Files, qui vise à consolider les relations avec ses partenaires commerciaux. En fournissant un soutien technique et commercial, l’éditeur cherche à faciliter une collaboration plus étroite avec ses revendeurs et à offrir des formations sur des enjeux clés tels que les mises à jour de produits, les techniques de génération de leads, ainsi que l’optimisation du référencement SEO.

Des sujets variés et impactants

Cette série de webinaires abordera une multitude de thèmes essentiels, incluant l’automatisation via les workflows, la gestion des utilisateurs sur la nouvelle version cloud, et les intégrations avec des outils populaires comme Microsoft Teams 2.0 et Outlook. Chaque session est conçue pour enrichir les compétences des partenaires et leur offrir des perspectives nouvelles sur la collaboration avec M-Files.

Un impact sur le chiffre d’affaires des partenaires

Adopter un modèle commercial SaaS (Software-as-a-Service) permet à M-Files d’aider ses partenaires à générer des revenus annuels récurrents. Cela se traduit par un effet multiplicateur sur le chiffre d’affaires des services fournis. L’éditeur a annoncé des taux de rétention de plus de 90 % pour son chiffre d’affaires brut, avec une augmentation significative des déploiements dans le cloud.

Formation et accréditation pour un développement continu

En parallèle, M-Files a lancé un programme de formation pour ses partenaires, incluant une nouvelle accréditation de Formateur Certifié et des ateliers pratiques. Ces initiatives visent à partager les meilleures pratiques pour le déploiement technique et la livraison de projets, tout en contribuant à l’élargissement des compétences de leur réseau. Le programme “Succès Client” a également été mis en place pour permettre aux partenaires de développer leurs propres stratégies dans ce domaine.

Pour en apprendre davantage sur l’approche de M-Files et son impact sur la transformation digitale, n’hésitez pas à consulter les ressources disponibles sur leur site web. Les entreprises et les partenaires intéressés pourront découvrir comment maximiser les bénéfices de cette dynamique partenariale.

Pour plus d'informations sur les webinaires de M-Files, visitez les liens suivants : lien sur le télétravail, site M-Files, détails sur les webinaires.

Cette année, M-Files, un leader dans le domaine de la gestion documentaire basée sur les métadonnées, innove en lançant une série de webinaires interactive. Ces sessions, qui se dérouleront d’octobre 2022 à mai 2023, visent à renforcer le programme Partenaires en consolidant les relations avec les revendeurs et les fournisseurs de solutions. Grâce à un ensemble de contenus enrichissants et d’échanges d’expertise, M-Files s’engage à offrir un soutien technique et commercial aux acteurs de son écosystème.

Un programme adapté aux besoins des partenaires

Les webinaires prévus par M-Files abordent une multitude de sujets pertinents qui répondent aux défis actuels des partenaires. Parmi les thèmes principaux figurent les mises à jour de produits, les formations techniques, et des conseils sur la génération de leads ainsi que l’optimisation du référencement SEO. Ces séances sont conçues pour fournir aux participants une meilleure compréhension des outils et des ressources disponibles, renforçant ainsi leur capacité à collaborer efficacement avec M-Files.

Discussion sur les nouveautés de M-Files

Lors de ces webinaires, les participants auront l’occasion d’approfondir leur compréhension des récentes mises à jour des produits M-Files, y compris les nouvelles fonctionnalités mises à disposition dans la version cloud. Ils seront également introduits aux intégrations avec des services populaires tels que Microsoft Teams 2.0 et Outlook, facilitant ainsi la collaboration et la communication au sein des équipes.

Formation continue pour les partenaires

En plus des mises à jour, M-Files propose des ateliers de formation pour les revendeurs afin de les préparer aux déploiements techniques et à la livraison de projets. Ces formations visent à partager des bonnes pratiques et à garantir que les partenaires disposent des compétences nécessaires pour tirer le meilleur parti de la plateforme M-Files. L’accréditation de Formateur Certifié permet également aux partenaires d’enseigner et de transmettre leur savoir aux équipes, consolidant ainsi le savoir-faire au sein de leur propre organisation.

Un soutien à long terme pour la réussite des partenaires

Le programme “Succès client” lancé par M-Files est une initiative qui témoigne d’un engagement fort envers ses partenaires. Cela leur permet d’élaborer des stratégies personnalisées pour améliorer l’expérience client et maximiser la valeur ajoutée de leurs offres. Le soutien fourni par M-Files va au-delà des simples webinaires, renforçant ainsi une relation de confiance et de collaboration à long terme.

Les avantages du modèle SaaS

En adoptant un modèle SaaS (Software-as-a-Service), M-Files permet à ses partenaires de générer des revenus annuels récurrents et d’augmenter leur chiffre d’affaires sur les services. Ce modèle avantageux renforce la pertinence et l’attractivité de M-Files en tant que partenaire stratégique. Les résultats sont tangibles avec un taux de rétention élevé et une forte croissance du nombre de partenaires certifiés au sein du réseau.

En intégrant l’expertise de ses partenaires à travers un programme bien structuré de webinaires et de formations, M-Files démontre sa détermination à soutenir le succès de tous les acteurs de son réseau. Cette initiative promet de redéfinir la manière dont les partenariats sont établis et gérés dans le secteur de la gestion documentaire.

FAQ sur les Webinaires M-Files pour les Partenaires

Quels sont les objectifs des webinaires organisés par M-Files ? Les webinaires visent à renforcer le programme Partenaires de M-Files en consolidant les relations avec les revendeurs et fournisseurs de solutions.

Quand se déroulent les webinaires du programme Partenaires ? Les webinaires se déroulent d’octobre 2022 à mai 2023.

Quels sujets seront abordés lors des webinaires ? Les sujets incluent les mises à jour de produits, les formations techniques, les conseils pour la génération de leads, et des démonstrations dédiées aux partenaires.

Les webinaires sont-ils disponibles dans d’autres langues ? Actuellement, les webinaires semblent être uniquement en anglais.

Comment ces webinaires vont-ils bénéficier aux partenaires ? Les partenaires pourront approfondir leur connaissance sur la gestion documentaire, l’automatisation des workflows, ainsi que sur les intégrations avec des outils comme Microsoft Teams et Outlook.

M-Files propose-t-il d’autres formations aux partenaires ? Oui, M-Files a lancé une accréditation de Formateur Certifié et de nouveaux ateliers de formation axés sur les bonnes pratiques de déploiement technique.

Quel est l’impact du modèle SaaS sur les partenaires ? Grâce au modèle SaaS, M-Files aide ses partenaires à générer des revenus annuels récurrents et à augmenter leur chiffre d’affaires sur les services.

Quelles sont les statistiques de croissance des partenaires M-Files ? En six mois, le nombre de partenaires certifiés a augmenté de 66%, les ingénieurs solutions certifiés de 60% et les développeurs certifiés de 59%.