Évolution de la gouvernance numérique : quelles sont les tendances à surveiller en 2022 pour les données et documents ?

La gouvernance numérique est devenue un enjeu majeur pour les organisations, tant publiques que privées, face à l’évolution rapide des technologies et à l’importance croissante des données et des documents numériques. En 2022, il est essentiel d’identifier et d’analyser les tendances qui façonnent cette gouvernance, notamment les attentes des utilisateurs et les innovations en matière de gestion de l’information. Alors que la crise sanitaire a intensifié la nécessité d’une gouvernance efficace, de nouveaux défis émergent, allant de la protection des données à l’amélioration des processus d’accès et de partage. Les organisations doivent donc rester vigilantes et adaptatives pour naviguer dans ce paysage en pleine mutation.

Une montée en puissance de la gouvernance de l’information numérique

Au cours de la dernière décennie, on observe une attention accrue portée par les organisations envers la gouvernance de l’information numérique. Selon le rapport de SERDA / ARCHIMAG, environ 60 % des organisations ont commencé à mettre en œuvre des politiques de gouvernance. Bien que l’adhésion à une approche globale respecte un rythme moins soutenu, il est significatif de noter que ce chiffre a doublé en 11 ans.

Les sociétés prennent conscience que la gouvernance de l’information numérique n’est pas seulement un enjeu technique mais également stratégique. Les projets sont souvent pilotés conjointement par les directions générales et les directions des systèmes d’information (DSI), indiquant un intérêt commun pour renforcer la gestion de l’information au sein de l’entreprise.

Accélération de l’innovation à la suite de la pandémie

L’impact de la pandémie a été déterminant dans la mise en place rapide des stratégies de gouvernance. La nécessité du télétravail a entraîné un besoin accru de structurer et sécuriser l’accès aux données et documents. Ainsi, près de 60 % des répondants soulignent avoir ressenti une pression accrue pour établir des processus de gouvernance adaptés à ces nouvelles modalités de travail.

Les enjeux prioritaires incluent la définition des règles de gestion documentaire, la rationalisation des accès aux données, ainsi que le partage efficace des connaissances au sein des équipes. Ces priorités visent essentiellement à renforcer la sérénité organisationnelle et à prévenir les risques liés à la gestion inappropriée de l’information.

Les attentes des utilisateurs en matière de gouvernance numérique

La transformation numérique ne se limite pas à l’implémentation de nouvelles technologies. Il faut également prendre en compte les attentes des utilisateurs. Les études montrent que 93 % des managers et collaborateurs désirent un point d’accès unique aux données et documents, afin d’éviter la dispersion d’informations à travers plusieurs applications. Cela souligne l’importance de créer des environnements de travail plus intuitifs et intégrés.

Environ 63 % des interviewés demandent une meilleure accessibilité en contexte de télétravail ou de mobilité. Cette tendance vers une mobilité réfléchie se renforce avec l’augmentation des échanges à distance. Parallèlement, la sécurité des données se place au centre des préoccupations, avec 59 % des répondants qui estiment nécessaires de renforcer les droits d’accès et mesures de sécurité.

Émergence de nouvelles tendances en gouvernance

Avec la généralisation du télétravail et du travail collaboratif, des outils tels que la Gestion Électronique des Documents (GED) et les portails collaboratifs sont en plein essor. Ces solutions permettent non seulement d’optimiser la gestion documentaire, mais aussi d’améliorer la collaboration entre les différentes parties prenantes de l’organisation. De plus, 34 % des organisations mettent en place la signature électronique comme un standard de sécurité pour leurs documents.

Les tendances émergentes comprennent également un intérêt marqué pour le Knowledge Management (KM), avec 9 % des organisations intégrant ces pratiques dans leur gouvernance et 50 % ayant des projets en prévision pour les deux prochaines années. Par ailleurs, un besoin de formation est ressenti par 32 % des organisations afin de faciliter l’adoption de ces nouvelles technologies et méthodes de travail.

Prise de conscience autour du numérique écoresponsable

Une tendance significative récente est la hausse de la préoccupation pour le numérique écoresponsable. Environ 61 % des répondants se déclarent sensibles à cette question, bien que seulement 21 % envisagent des actions concrètes dans ce sens. Cela reflète une volonté croissante d’intégrer des pratiques durables dans la gouvernance numérique.

Les organisations doivent donc prendre en compte ces nouvelles implications, car le public est de plus en plus exigeant en matière de responsabilité sociale. L’alignement entre gouvernance numérique et politiques écoresponsables pourrait devenir un critère essentiel pour se démarquer dans le marché compétitif d’aujourd’hui.

En somme, l’évolution de la gouvernance numérique en 2022 se caractérise par des attentes croissantes quant à l’accessibilité et à la sécurité de l’information, tout en intégrant des préoccupations écoresponsables. Ces dynamiques façonnent un nouvel écosystème où chaque organisation doit s’adapter et innover pour rester pertinente.

La gouvernance numérique évolue rapidement, influencée par des facteurs tels que la pandémie, le télétravail et les innovations technologiques. En 2022, les entreprises doivent porter une attention particulière à la manière dont elles gèrent leurs données et documents. L’accent est mis sur l’optimisation de l’accès à l’information, la mise en place de règles claires et la maîtrise des risques associés à la gestion documentaire. Cet article explore les tendances clés à surveiller cette année.

Un intérêt croissant pour la gouvernance de l’information numérique

Une étude récente a révélé que 60% des organisations, qu’elles soient publiques ou privées, ont déjà instauré des pratiques de gouvernance numérique. Bien que l’approche globale de cette gouvernance demeure minoritaire, elle a doublé en une décennie, indiquant un changement de mentalité significatif face aux enjeux numériques. Les entreprises sont de plus en plus conscientes de l’importance de structurer leurs processus d’information pour en améliorer l’efficacité et la sécurité.

Impacts du télétravail sur la gouvernance des données

La crise sanitaire et le passage généralisé au télétravail ont poussé de nombreuses organisations à repenser leur approche de la gouvernance numérique. Les réponses issues d’enquêtes montrent que près de 60% des répondants ont ressenti une accélération dans la mise en place de protocoles de gestion de l’information. Ceci est particulièrement vrai pour les secteurs des services, où la flexibilité d’accès à la donnée est cruciale.

Les attentes des collaborateurs face à la gouvernance de l’information

Les attentes des utilisateurs en ce qui concerne la gouvernance de l’information sont claires et bien définies. Une majorité, soit 93%, souhaite un point d’accès unique pour éviter de jongler entre de multiples applications. En parallèle, 63% des utilisateurs exigent un accès sécurisé même en télétravail. La sécurité des informations est également un sujet de débat, avec 59% des répondants indiquant qu’elle nécessite des améliorations.

Tendances émergentes à surveiller

Le rôle croissant du Knowledge Management et la gestion des connaissances reviennent en force en 2022. Actuellement, seulement 9% des entreprises intègrent cette notion dans leur gouvernance, mais 50% envisagent de lancer des projets dans ce domaine dans les deux prochaines années. De plus, la transition vers un numérique écoresponsable est également sur les radars, avec 61% des répondants déclarant un intérêt pour les initiatives de durabilité numérique.

Vers une adoption généralisée des outils technologiques

Les outils de Gestion Électronique des Documents et la signature électronique prennent une place prépondérante dans les organisations modernes. Près d’un tiers des entreprises utilisent déjà ces solutions, facilitant le travail collaboratif et la gestion des documents. Ceci est particulièrement pertinent dans un contexte où la dématérialisation est devenue un impératif, renforçant la rentabilité et l’efficacité des processus.

En somme, la gouvernance numérique en 2022 est marquée par une forte volonté d’optimisation, d’accessibilité et de sécurité des données. Les organisations doivent rester attentives à ces tendances pour maximiser leur compétitivité et leur résilience face aux défis de demain.

La gouvernance numérique a connu une transformation significative au cours des dernières années, exacerbée par la pandémie et l’accélération du télétravail. En 2022, plusieurs tendances clés se dégagent, dictant la manière dont les organisations, qu’elles soient publiques ou privées, gèrent leurs données et documents. Cette évolution met en lumière la nécessité d’une approche globale pour garantir une gestion efficace de l’information et de la documentation. Voici les principales recommandations à considérer.

1. Accès unique aux informations

Les collaborateurs expriment un besoin croissant de disposer d’un point d’accès unique aux données et documents de l’organisation. En effet, la complexité des systèmes actuels, qui nécessitent souvent de jongler entre plusieurs applications différentes, peut nuire à la productivité. Une consolidation des outils permettrait non seulement d’optimiser les flux d’information, mais aussi de faciliter l’accès aux ressources nécessaires au travail quotidien.

Solution à envisager

Investir dans des portails collaboratifs et des systèmes de Gestion Électronique des Documents (GED) serait judicieux. Ces outils favorisent une centralisation des documents et des données, tout en améliorant la collaboration entre équipes et départements. La recherche d’une interface intuitive et d’une expérience utilisateur simplifiée doit également être une priorité pour s’assurer de l’adhésion des utilisateurs.

2. Renforcement des mesures de sécurité

Avec l’augmentation des risques liés à la cybersécurité, il est impératif de mettre en place des mesures de sécurité renforcées. Plus de la moitié des travailleurs estiment que la gestion des droits d’accès et des mesures de protection des informations sensibles doit être améliorée. Les données personnelles et les informations confidentielles nécessitent une attention particulière pour prévenir les fuites ou les intrusions.

Éléments à adopter

Il est recommandé d’adopter des systèmes de gestion des identités et des accès (IAM) pour contrôler et surveiller les droits d’accès des utilisateurs. De plus, la mise en œuvre de la signature électronique peut contribuer à garantir l’authenticité des documents échangés tout en limitant les risques d’altération ou de fraude.

3. Ecoresponsabilité numérique

Alors que la prise de conscience des enjeux environnementaux grandit, les organisations doivent également réfléchir à leur empreinte écologique en matière de gouvernance numérique. En 2022, une majorité des professionnels se dit concernée par la nécessité d’adopter une approche écoresponsable dans la gestion des données et des documents.

Actions à implémenter

Engager son entreprise dans un processus de dématérialisation et d’optimisation de l’utilisation des ressources numériques est primordial. Cela peut inclure des initiatives telles que l’archivage électronique, qui non seulement économise de l’espace physique, mais réduit également la consommation de papier. De plus, promouvoir des pratiques de télétravail appropriées peut contribuer à diminuer l’empreinte carbone globale de l’organisation.

4. Formation des utilisateurs

Enfin, pour que les nouvelles pratiques de gouvernance numérique soient efficaces, la formation des utilisateurs est essentielle. Aproximativement 32 % des organisations reconnaissent déjà un besoin de formation, soulignant que cette dimension ne peut pas être négligée.

Plan de formation recommandé

Établir des programmes de formation réguliers qui présentent les nouveaux outils et procédures aux utilisateurs permettra de maximiser l’adoption des nouvelles technologies. Par ailleurs, il est recommandé d’incorporer des sessions sur la gestion des connaissances, visant à instaurer une culture de partage et d’échanges au sein de l’organisation.

