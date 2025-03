Les différences entre GED et GDR

EN BREF Définition : La Gestion Électronique de Documents (GED) concerne l’optimisation et la facilitation du traitement des documents numériques.

: La concerne l’optimisation et la facilitation du traitement des documents numériques. Objectif : La GDR (Gestion de Documents RH) vise à gérer les documents relatifs aux ressources humaines, tels que les dossiers des employés.

: La vise à gérer les documents relatifs aux ressources humaines, tels que les dossiers des employés. Fonctionnalités : La GED intègre des outils pour améliorer l’ efficacité et la sûreté des informations, alors que la GDR se concentre sur la conformité légale et la gestion des salariés.

: La GED intègre des outils pour améliorer l’ et la des informations, alors que la GDR se concentre sur la légale et la gestion des salariés. Types de documents : La GED traite des documents variés (rapports, factures), tandis que la GDR concerne principalement les documents RH (contrats, fiches de paie).

: La GED traite des documents variés (rapports, factures), tandis que la GDR concerne principalement les documents (contrats, fiches de paie). Archivage : La GED assure un archivage actif et dynamique; la GDR propose un archivage conforme et sécurisé à long terme.

Qu’est-ce que la GED ?

La GED se concentre sur la dématérialisation et la gestion des documents au sein d’une organisation. Elle permet de collecter, stocker, organiser et diffuser des informations sous forme numérique. L’objectif principal de la GED est d’améliorer l’efficacité des processus métiers en facilitant l’accès à l’information, en réduisant le risque de perte de données et en garantissant la sécurité des documents. La GED s’applique à une grande variété de documents, allant des contrats aux factures, en passant par les rapports internes.

Qu’est-ce que la GDR ?

La GDR, quant à elle, est spécifiquement orientée vers la gestion documentaire relative aux ressources humaines. Ce système englobe tous les documents liés aux employés, tels que les contrats de travail, les bulletins de salaire, les formulaires de demande de congés et autres informations personnelles. La GDR se concentre sur la conformité légale, la confidentialité et la sécurité des données des employés. Elle répond donc à des besoins spécifiques aux départements RH, veillant à la protection des données sensibles.

Objectif et portée

La GED a une portée beaucoup plus large, destinée à l’ensemble de l’organisation, impliquant tous types de documents d’activités. En revanche, la GDR est centrée exclusivement sur les documents liés aux ressources humaines. Cela signifie que la GED peut être utilisée dans divers départements, tandis que la GDR est réservée à la gestion des informations RH.

Types de documents traités

Comme mentionné précédemment, la GED traite une diversité de documents : factures, contrats, rapports et autres. Cela permet une gestion transversale de l’information au sein de l’entreprise. En revanche, la GDR se concentre uniquement sur les documents RH, ce qui inclut tous les fichiers relatifs aux employés et à leur gestion salariée. Cela entraîne une spécialisation dans le processus de création, de classement et de conservation des documents.

Fonctionnalités et outils

Les outils de GED incluent généralement des fonctionnalités telles que la capture de documents, le flux de travail (workflow), l’indexation, et la recherche avancée. Ces outils permettent une optimisation des opérations pour l’ensemble de l’organisation. En comparaison, les outils de GDR sont dotés de fonctionnalités spécifiques telles que la gestion des contrats de travail, le suivi des formations et des évaluations de performance, axées sur les pratiques RH.

Conformité et sécurité

En termes de conformité, la GED assure la sécurisation des documents et un accès contrôlé. Cela réduit les risques de perte d’informations et protège contre les accès non autorisés. La GDR, quant à elle, suit des réglementations spécifiques liées à la protection des données personnelles des employés, comme le respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Cela implique des exigences strictes en matière de confidentialité et de sécurité des informations sensibles.

Utilisateurs cibles

Les utilisateurs de la GED comprennent divers départements au sein d’une entreprise, tels que la comptabilité, le marketing ou la direction, qui nécessitent un accès fluidifié à l’information. En revanche, la GDR est principalement utilisée par le département des ressources humaines et les gestionnaires de personnel, qui ont besoin d’un accès rapide et sécurisé aux documents des employés.

En somme, la GED et la GDR possèdent des finalités et des méthodes distinctes, adaptées à leurs domaines respectifs. La GED vise une gestion documentaire globale et optimisée, tandis que la GDR se concentre particulièrement sur les documents relatifs aux ressources humaines. Pour une entreprise, déterminer quel système adopter dépendra de ses besoins en matière de gestion documentaire et des types d’informations à traiter.

Comparaison entre la GED et la GDR

Critères Description Objectif principal Gestion collaborative des documents Type de documents Documents variés (rapports, contrats, etc.) Processus de gestion Flux de travail et validation des documents Objectif principal Gestion des documents liés aux ressources humaines Type de documents Dossiers des employés, fiches de paie, etc. Conformité légale Respect des réglementations sectorielles Accès et sécurité Contrôle d’accès restreint selon les rôles Archiver Méthodes d’archivage et conservation des données Utilisateurs ciblés Tous les départements de l’entreprise Formation requise Nécessité de former les utilisateurs à la spécificité GDR

