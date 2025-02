DOCUWARE DÉVOILERA SA SOLUTION D’IDENTIFICATION DOCUMENTAIRE EN INTÉGRANT L’IA AU SALON DOCUMATION 2025

EN BREF DocuWare présentera sa solution IDP intégrant l’ IA au salon Documation 2025 .

Lors du salon Documation 2025, qui se déroulera les 19 et 20 mars à Paris Expo Porte de Versailles, DocuWare présentera une avancée majeure dans le domaine de la gestion documentaire. La société, reconnue pour son expertise en gestion électronique de documents et en automatisation des workflows, mettra en lumière sa nouvelle solution innovante qui intègre l’intelligence artificielle, nommée DocuWare Intelligent Document Processing (IDP). Cette initiative promet de transformer l’identification documentaire et d’optimiser les processus au sein des entreprises grâce à une approche intelligente et automatisée.

Une Expertise de Plus de 35 Ans dans le Domaine

Depuis plus de 35 ans, DocuWare se positionne comme un leader dans le domaine des solutions Cloud pour la gestion documentaire et l’automatisation des workflows. Grâce à son expérience, la société aide les entreprises à optimiser leurs processus de transformation digitale. DocuWare offre une expertise en gestion électronique des documents (GED) et propose des solutions adaptées aux besoins variés des secteurs tels que la finance, les ressources humaines, et le juridique.

Présentation du Produit : DocuWare Intelligent Document Processing (IDP)

La solution phare présentée lors du salon sera le DocuWare Intelligent Document Processing (IDP). Ce système utilise des technologies avancées d’intelligence artificielle et de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour automatiser le traitement documentaire. IDP est capable de reconnaître le texte dans les documents, qu’ils soient structurés ou non, de classifier automatiquement les documents, et d’extraire des données de divers formats tels que factures, contrats, et formes d’identité.

Les Bénéfices de l’IA dans le Traitement Documentaire

L’intégration de l’IA dans le traitement documentaire offre plusieurs avantages stratégiques aux entreprises, notamment :

Réduction des tâches manuelles, permettant aux employés de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la productivité.

Réduction des erreurs humaines liées à la gestion des données.

Cas d’Usage Concrets à Decouvrir

Lors du salon, DocuWare présentera également des démonstrations en direct pour illustrer les applications de l’IDP dans divers domaines d’activité. Les experts de DocuWare mettront en avant des cas d’usage concrets, tels que :

1. Automatisation du courrier : relative à la classification et à l’extraction des données dès la réception des documents, sans intervention humaine ;

2. Traitement des factures : procédures d’extraction et de mise en correspondance automatique avec les bons de commande et de livraison ;

3. Gestion des contrats : automatisation de l’extraction des informations clés pour faciliter l’approbation, le renouvellement ou l’annulation ;

4. Gestion des réclamations : vérification automatique de la présence et de la cohérence des documents requis.

Atelier sur l’IA et la Gestion Documentaire

En parallèle des démonstrations, DocuWare animera un atelier lors du salon qui abordera les bénéfices de l’intégration de l’IA dans la gestion documentaire. Cet atelier sera une excellente occasion pour les participants de découvrir comment l’IA peut transformer les processus d’affaires et améliorer la gestion documentaire au sein de leurs organisations.

Prenez Rendez-vous au Salon

Les professionnels intéressés par la gestion numérique et l’optimisation des processus d’affaires sont invités à visiter le stand B86 de DocuWare lors du salon. Les participants auront la chance de découvrir les solutions innovantes que DocuWare a à offrir, ainsi que de discuter avec les experts présents. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien suivant : DocuWare à Documation.

Lors du salon Documation 2025, DOCUWARE présentera sa dernière innovation : une solution d’identification documentaire intégrant des technologies d’intelligence artificielle (IA). Ce nouvel outil, dénommé DocuWare Intelligent Document Processing (IDP), promet de révolutionner la manière dont les entreprises gèrent et traitent leurs documents, en optimisant les processus d’extraction et de classification des données. Ce développement s’inscrit dans une tendance plus large où la digitalisation et l’automatisation deviennent primordiales pour les entreprises cherchant à améliorer leur efficacité.

Les Avantages d’une Intégration de l’IA

L’intégration de l’IA dans le processus d’identification documentaire présente de nombreux avantages. En utilisant des algorithmes avancés, la solution IDP de DocuWare permet d’automatiser l’analyse des documents, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire pour traiter des données critiques. Cela est particulièrement utile pour les entreprises qui manipulent de grands volumes de documents, tels que les factures, les contrats, ou les bons de commande.

La classification automatique des documents permet également de minimiser les erreurs humaines et d’assurer une meilleure organisation des informations. Les entreprises peuvent ainsi améliorer la traçabilité de leurs documents et garantir une conformité accrue avec les réglementations en vigueur.

Fonctionnalités Clés de la Solution IDP

DocuWare IDP se distingue par plusieurs fonctionnalités clés qui enrichissent l’expérience utilisateur et l’efficacité opérationnelle. Parmi les caractéristiques notables, on trouve:

Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) : Ce système permet de lire et d’extraire des données à partir de documents papier ou numérisés, qu’ils soient structurés ou non.

: Ce système permet de lire et d’extraire des données à partir de documents papier ou numérisés, qu’ils soient structurés ou non. Extraction de Données Avancée : La solution est capable de récupérer des informations à partir de divers types de documents, garantissant ainsi une grande flexibilité.

: La solution est capable de récupérer des informations à partir de divers types de documents, garantissant ainsi une grande flexibilité. Optimisation des Flux de Travail: En réduisant les tâches manuelles, IDP facilite le traitement des documents en amont, permettant un meilleur déroulement des processus d’affaires.

Des Cas d’Usage Concrets

Lors du salon Documation, DocuWare ne se contentera pas de présenter sa solution IDP, mais mettra également en avant des cas d’usage concrets pour illustrer son efficacité. Les experts de la société effectueront des démonstrations en direct pour montrer comment l’IA peut transformer différents services au sein des entreprises.

Par exemple, dans le cadre de la gestion des factures, la solution permettra d’automatiser l’extraction et la mise en correspondance des données avec les bons de commande et de livraison. Cela minimisera les erreurs et accélérera le processus de traitement.

Dans des domaines comme la gestion des contrats, IDP facilitera l’extraction des informations clés, contribuant ainsi à l’automatisation des approbations et renouvellements. Des fonctionnalités similaires seront également démontrées pour la gestion des réclamations, assurant une vérification rapide et précise des documents requis.

Conclusion: Impacts sur la Transformation Digitale

En intégrant l’IA dans ses solutions, DocuWare positionne son offre à l’avant-garde de la transformation digitale. Les entreprises qui adopteront cette solution bénéficieront non seulement d’une amélioration de leur efficacité opérationnelle, mais aussi d’une meilleure conformité aux réglementations, tout en réduisant leurs coûts opérationnels. Ce dévoilement au salon Documation 2025 représente une étape significative vers l’avenir de la gestion documentaire.

FAQ sur la Solution d’Identification Documentaire de DocuWare

Q : Quel est le principal produit que DocuWare présentera lors du salon Documation 2025 ? DocuWare mettra en avant sa solution Intelligent Document Processing (IDP), qui intègre des technologies d’intelligence artificielle pour améliorer le traitement documentaire.

Q : Depuis combien de temps DocuWare est-elle active dans le domaine de la gestion documentaire ? DocuWare a plus de 35 ans d’expérience dans l’accompagnement des entreprises vers leur transformation digitale.

Q : Quels secteurs peuvent bénéficier des solutions proposées par DocuWare ? Les solutions de DocuWare sont applicables dans divers domaines, tels que la finance, la comptabilité, les ressources humaines, la qualité, les ventes et les services juridiques.

Q : Comment la solution IDP de DocuWare améliore-t-elle le traitement des documents ? La solution IDP permet l’extraction automatisée, la classification et l’interprétation des données, même pour des documents complexes, ce qui réduit les tâches manuelles.

Q : Quels types de documents peuvent être traités avec DocuWare IDP ? DocuWare IDP peut traiter divers types de documents, y compris les factures, les contrats, les bons de commande et bien d’autres.

Q : Peut-on utiliser la solution IDP de DocuWare en mode cloud ? Oui, la solution IDP est disponible tant en mode SaaS qu’en local, offrant une flexibilité aux entreprises.

Q : Quelles démonstrations seront réalisées lors du salon Documation ? Les experts de DocuWare effectueront des démonstrations en direct, mettant en avant des cas d’usage concrets pour chaque service de l’entreprise.

Q : DocuWare proposera-t-elle des ateliers au salon ? Oui, DocuWare animera un atelier sur les bénéfices de l’intégration de l’IA dans la gestion documentaire durant le salon.