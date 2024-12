La Dématérialisation en Chiffres : 7 Informations Clés à Connaître

in

La dématérialisation est un enjeu crucial pour les entreprises d’aujourd’hui, reflétant une tendance irréversible vers une gestion numérique des documents. Bien que ce marché ait affiché une croissance marquée ces dernières années, l’usage du papier reste largement dominant dans de nombreuses organisations. Il est donc essentiel d’explorer les avantages et les impacts de cette transformation, tout en examinant quelques chiffres clés qui révèlent l’importance de la dématérialisation dans le paysage économique actuel. Dans cette optique, découvrons sept informations incontournables qui illustrent non seulement les bénéfices potentiels de cette démarche, mais aussi les défis qu’elle implique.

Un marché en pleine expansion

9 milliards d’€ : c’est le chiffre d’affaires prévisionnel du marché français de la dématérialisation d’ici 2023. Ce montant est en nette augmentation, passant de 5,9 milliards d’€ en 2013 à 8,2 milliards d’€ en 2019, avant une légère baisse due à la crise sanitaire. Cependant, des analystes estiment que ce marché reprend rapidement sa croissance, avec une prévision d’augmentation de 16% d’ici 2023.

Facture électronique : une obligation imminente

A partir du 01/07/2024, la réception de la facture électronique deviendra obligatoire pour toutes les entreprises. Cette obligation, précédemment prévue pour janvier 2023, vise à simplifier et à sécuriser le processus de facturation. Pour l’émission de la facture, la date limite est fixée au 1er janvier 2026, incitant ainsi les entreprises à s’adapter rapidement à ces nouvelles exigences.

Fraude à la TVA : un enjeu majeur

15 à 20 milliards d’€ : tel est le coût estimé de la fraude à la TVA subie par l’Etat français en 2019. Grâce à la dématérialisation, il est possible d’espérer une diminution significative de ces sommes en facilitant des opérations clés. La mise en place d’une facturation électronique permettra notamment de renforcer la compétitivité des entreprises, de réduire les coûts de traitement des factures, tout en améliorant l’accessibilité des informations commerciales en temps réel.

Un gain de temps pour les collaborateurs

60 minutes : c’est le temps quotidien que chaque collaborateur passe en moyenne à chercher des documents. Avec des technologies de numérisation avancées, comme la LAD, la RAD et l’OCR, ce temps peut être considérablement réduit. Ces outils intégrés dans la numérisation documentaire et la gestion électronique des documents (GED) sont essentiels pour améliorer la productivité au sein des entreprises.

Une utilisation du papier encore trop répandue

Malgré les avantages de la dématérialisation, 80% des factures reçues par les entreprises sont toujours en format papier. En plus de poser un problème écologique majeur, cette situation complique également la gestion sécurisée et organisée des données. La dématérialisation promet non seulement d’optimiser cette gestion, mais aussi d’assurer une conformité légale renforcée pour les entreprises.

Des économies notables par facture dématérialisée

5€ est l’économie moyenne générée par la dématérialisation de chaque facture. Un traitement plus efficace et un coût de stockage réduit allègent les finances des entreprises, d’autant plus que l’intégration de solutions de dématérialisation prend généralement moins de 10 jours de déploiement, offrant ainsi un retour sur investissement rapide, estimé à environ 9 mois.

zéro papier : un objectif à atteindre

Un objectif que chaque entreprise devrait adopter est de tendre vers 0 papier. La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Nice en est un parfait exemple, ayant mis en place des solutions de dématérialisation pour éliminer la circulation de plus de 50 000 factures papier entre ses différents établissements. Cette transformation numérique est essentielle pour optimiser les processus et assurer une meilleure gestion des flux documentaires.

Indicateur Détails Chiffre d’affaires 2023 Prévision de 9 milliards d’euros pour le marché français, en hausse depuis 2013 Date d’application facture électronique Obligation de réception au 01/07/2024 Fraude TVA en 2019 15 à 20 milliards d’euros, espérant réduction avec dématérialisation Temps de recherche 60 minutes par jour perdues par collaborateur à chercher des documents Part des factures papier 80% des factures reçues par les entreprises encore en format papier Économie par facture Évaluation à 5 euros d’économie générée grâce à la dématérialisation Objectif 0 papier Idéal tendu par les entreprises pour réduire l’usage du papier

