Le portage salarial est une solution qui permet aux travailleurs indépendants comme les consultants, les freelances ou les auto-entrepreneurs d’avoir le statut de salarié. Toutefois, ils conservent leur indépendance et leur autonomie dans la gestion de leur activité professionnelle.

Qu’est-ce que le portage salarial ?

Officiellement encadré par le Code du travail depuis 2008, le portage salarial constitue une alternative intéressante entre le salariat classique et l’entrepreneuriat individuel. Il permet aux travailleurs de bénéficier des avantages sociaux liés au statut de salarié tout en gardant la flexibilité inhérente au travail indépendant.

Concrètement, le porté signe un contrat de travail avec une société de portage agréée par l’autorité publique. Cette structure fait office d’employeur. Dans les faits, le porté reste autonome dans la gestion de son planning, le choix de ses missions et clients, ainsi que la définition de ses honoraires. La société de portage se chargera uniquement de la rémunération et des déclarations réglementaires auprès des organismes sociaux. Vous pouvez en savoir plus en consultant ce guide du portage .

Les avantages du portage salarial pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants bénéficient de nombreux avantages en optant pour le portage salarial.

La Sécurité sociale de salarié

Grâce à son statut de salarié de la société de portage, le porté bénéficie automatiquement de la couverture santé et retraite du régime général de la Sécurité sociale française. Il sera ainsi affilié à l’Assurance Maladie, à Pôle Emploi en cas de période d’inactivité involontaire. Il cotisera pour sa retraite par répartition.

La gestion administrative et comptable

Un des principaux atouts du portage salarial réside dans la délégation de l’intégralité des tâches administratives et comptables à la société de portage. Celle-ci se chargera des paies, des déclarations fiscales et sociales auprès des organismes comme l’Urssaf et le Trésor Public. Le salarié porté peut se concentrer sur son cœur d’activité sans devoir gérer les contraintes administratives inhérentes à tout travail indépendant.

L’optimisation de la gestion des risques

Contrairement à un travailleur indépendant, le porté ne supporte pas directement le risque d’impayés de la part de ses clients. En effet, la société de portage établit la facturation et encaisse les paiements.

Même si un client ne règle pas sa note, la rémunération du porté restera garantie, la société prenant en charge le risque commercial. Cela sécurise les revenus en cas de retard ou d’incident de paiement.

L’accès à la formation professionnelle

En tant que salarié, le porté peut prétendre au Compte Personnel de Formation (CPF). Cela lui permet de financer des actions de développement des compétences. Des centaines d’euros sont disponibles chaque année sur le CPF pour suivre des formations qualifiantes ou de perfectionnement directement liées au métier.

Comment fonctionne le portage salarial en pratique ?

Concrètement, plusieurs étapes clés conditionnent le fonctionnement du portage salarial.

La signature du contrat de travail

Pour entamer la relation de portage salarial, le travailleur indépendant et la société de portage signent un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD). Il précise les engagements de chacun comme le versement de la rémunération ou la prise en charge des cotisations sociales.

La prospection commerciale autonome

Une fois rattaché à la société de portage, le consultant conserve son entière autonomie dans la recherche de clients et la négociation commerciale. Il fixe librement ses tarifs horaires ou journaliers.

La facturation par la société de portage

À l’issue de chaque mission, le porté établit sa facture au nom de la société de portage. Celle-ci l’encaisse directement auprès du client et reverse ultérieurement la rémunération convenue au consultant déduction faite d’une faible commission.

Le reversement de la paie mensuelle

Chaque mois, la rémunération du porté est calculée en fonction des honoraires facturés sur la période déduction faite des cotisations salariales et de la commission de portage. Le virement est normalement effectué à la fin du mois suivant la prestation de travail.

Les différences avec le salariat classique

Contrairement au salariat traditionnel, le portage salarial présente plusieurs singularités sur les plans de l’organisation du travail et de la rémunération :

Autonomie dans le choix des missions et des clients

Gestion libre de son emploi du temps

Absence de subordination à l’égard de la société de portage

Perception de l’intégralité de ses honoraires sous déduction des cotisations

Obligation de développer son réseau commercial de manière autonome

Pas de garantie de revenu minimum en l’absence de missions

Support du risque commercial en cas d’impayés clients

Bien choisir sa société de portage

La réussite du portage salarial dépend en grande partie du choix avisé de la société suivant différents critères :

Vérifier l’agrément préfectoral attestant de la conformité au cadre légal

S’assurer de plusieurs années d’expérience sur le secteur d’activité

Évaluer la qualité de l’accompagnement personnalisé proposé

Comparer les taux de commission qui vont de 10% à 15%

Lire attentivement les conditions générales du contrat

Prendre des références auprès de portés déjà accompagnés

Vérifier la solidité financière de l’entreprise