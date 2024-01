Box internet 4G et cybersécurité des entreprises

La cybersécurité est un enjeu crucial pour les entreprises afin de protéger leurs données et leurs systèmes informatiques des cyberattaques qui se multiplient. Selon le CLUSIF, le nombre de cyberattaques en France a augmenté de 37% en 2021. Voici quelques bonnes pratiques à mettre en place pour renforcer la sécurité informatique de votre entreprise.

Former vos employés

La majorité des cyberattaques exploitent des failles humaines. Il est donc essentiel de sensibiliser et former vos collaborateurs aux risques numériques :

Leur apprendre à détecter les e-mails de phishing

Leur rappeler de ne pas cliquer sur des liens suspects

Leur faire comprendre l’importance des mots de passe robustes

Leur expliquer les risques à ne pas suivre les procédures de sécurité

Organiser des simulations d’attaques pour tester leurs réactions

Dispensez cette formation à tous les nouveaux arrivants et proposez des piqûres de rappel régulières au personnel, afin que la cybersécurité reste toujours à l’esprit de chacun.

Mettre à jour vos logiciels

Les logiciels obsolètes comportent des vulnérabilités exploitées par les hackers. Pensez à :

Mettre à jour vos systèmes d’exploitation

Installer les dernières versions de vos applications

Activer les mises à jour automatiques quand c’est possible

Suivre les bulletins de sécurité des éditeurs

Retirer les logiciels non utilisés et non mis à jour

Effectuez un audit complet de vos actifs numériques pour détecter les failles et appliquer les correctifs nécessaires. N’oubliez pas d’inclure tous les équipements connectés : ordinateurs, serveurs, mais aussi téléphones, imprimantes, caméras IP, etc.

Sauvegarder vos données

En cas d’attaque par rançongiciel, il est primordial de pouvoir restaurer vos données à partir de sauvegardes externes non infectées. Prévoyez des sauvegardes régulières sur des supports déconnectés. Testez également la restauration pour vous assurer du bon fonctionnement. Dupliquez les sauvegardes critiques hors site pour parer à tout problème.

Utiliser une box internet 4G

Opter pour une box internet 4G peut offrir une connectivité sécurisée dans les zones mal desservies par l’ADSL ou la fibre. Les débits jusqu’à 300 Mb/s permettent de travailler confortablement. Choisissez un opérateur fiable, qui assure la sécurité de son réseau.

Utiliser un pare-feu

Un pare-feu est indispensable pour filtrer les accès à votre réseau et empêcher les intrusions. Optez pour une solution réputée, correctement dimensionnée. Pensez à activer le pare-feu sur tous les équipements, même les smartphones et objets connectés.

Authentification forte

L’authentification unique avec mot de passe n’est plus suffisante. Déployez la double authentification pour sécuriser les accès, surtout pour les comptes administrateurs et les accès distants.

Chiffrer les données

Le chiffrement des données, des sauvegardes et des transmissions rend vos informations illisibles en cas d’interception. Chiffrez les disques des ordinateurs portables, les clés USB, les données stockées dans le cloud.

Surveiller l’activité

Les outils de surveillance de la sécurité (antivirus, EDR, sondes réseau…) permettent de détecter les attaques en cours et d’en limiter l’impact. Corrélez les journaux d’évènements pour repérer les activités anormales.

Tester les défenses

Simulez des cyberattaques sur votre système pour détecter les failles avant les hackers. Les tests d’intrusion sont très utiles, faites-les réaliser par des professionnels.

Former le personnel à la cybersécurité et suivre les bonnes pratiques sont la meilleure défense contre les cyberattaques qui ciblent les entreprises. N’hésitez pas à vous faire accompagner par un prestataire spécialisé en sécurité informatique.