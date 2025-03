le bénin annonce le recrutement à l’agence des systèmes d’information et du numérique (asin) le 18 mars 2025

in

Dans un contexte marqué par l’essor du numérique, le Bénin a annoncé le 18 mars 2025 l’ouverture de postes au sein de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN). Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à développer l’économie numérique du pays. L’objectif est de renforcer les équipes en charge de la mise en œuvre des stratégies digitales, essentielles pour son développement socio-économique et sa compétitivité sur la scène internationale.

Le 18 mars 2025, le gouvernement béninois a annoncé une opportunité de recrutement au sein de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN). Ce poste clé vise à soutenir le développement de l’économie numérique du pays, un secteur en pleine expansion. Les candidats intéressés devront faire preuve de solides compétences et d’une expérience significative, notamment dans la gestion de projets numériques.

Contexte de l’ASIN

L’ASIN est une agence gouvernementale du Bénin opérant sous la supervision du Ministère de l’Économie et des Finances ainsi que du Ministère du Numérique et de la Digitalisation. Son rôle principal consiste à mettre en œuvre des programmes visant à développer des services et des systèmes d’information sécurisés, en phase avec les objectifs de digitalisation du pays.

Le Bénin souhaite s’imposer comme un leader dans le domaine de l’économie numérique en Afrique de l’Ouest. Cela inclut la création de plateformes de services numériques performantes, qui sont vitales pour le développement socio-économique du pays. Le recrutement au sein de l’ASIN s’inscrit dans cette vision ambitieuse de transformation numérique.

Opportunités de carrières au sein de l’ASIN

Le poste proposé, Chef de Projets Sénior, requiert au minimum sept ans d’expérience dans la gestion de projets en lien avec le numérique. Les candidats devront également démontrer leur capacité à guider des équipes, à assurer la mise en œuvre de solutions techniques, ainsi qu’à respecter les exigences de qualité, de coût et de sécurité.

Les responsabilités incluent la définition des besoins du client, l’élaboration de documents techniques et fonctionnels, ainsi que le suivi des phases de conception et de déploiement du projet. Un bon niveau d’anglais et une maîtrise parfaite du français sont également requis pour le poste.

Possibilités de contribution à l’économie numérique

Le recrutement à l’ASIN est non seulement une opportunité pour les candidats, mais aussi un pas en avant pour l’ensemble de l’économie numérique béninoise. En intégrant des professionnels qualifiés, l’ASIN compte renforcer ses capacités pour mener à bien ses projets innovants. Cela pourrait potentiellement impacter des secteurs variés comme l’éducation, la santé et l’administration publique.

Les professionnels du numérique au Bénin auront ainsi l’occasion de jouer un rôle clé dans la transformation numérique de leur pays et de contribuer à la mise en place de nouvelles solutions techniques adaptées aux besoins locaux.

Processus de candidature

Les candidats intéressés par le poste de Chef de Projets Sénior doivent soumettre leur dossier de candidature, comprenant un CV, une lettre de motivation, ainsi que des références avant le 31 mars 2025. Les documents sont à envoyer via le portail national des services publics, une démarche qui vise à faciliter l’accès à l’emploi pour tous les Béninois.

Engagement du Bénin en faveur du numérique

Le lancement de ce processus de recrutement témoigne de l’engagement du Bénin à développer une économie numérique robuste. Dans ce contexte, le gouvernement met en avant des initiatives qui favorisent l’innovation et améliorent l’efficacité des services publics grâce aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Cela représente une étape essentielle pour le pays, qui aspire à tirer parti des compétences numériques existantes tout en préparant une nouvelle génération de professionnels prêts à relever les défis de l’ère numérique.

Comparaison des Détails du Recrutement à l’ASIN

Détails Informations Date d’annonce 18 mars 2025 Agence Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) Poste proposé Chef de Projets Sénior Expérience requise 7 ans Date limite de candidature 31 mars 2025 Type de contrat Contrat à Durée Déterminée Localisation Cotonou, Bénin

FAQ sur le Recrutement à l’ASIN

