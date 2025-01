SNCF : Transformez votre carte d’identité en précieux sésame pour voyager

EN BREF SNCF expérimente une nouvelle solution pour simplifier les voyages en TGV INOUI .

Imaginez un voyage en train où la simplicité et la sécurité se conjuguent grâce à une innovation technologique. Avec l’expérimentation lancée par la SNCF en janvier 2025, votre carte d’identité numérique devient le véritable sésame pour profiter d’un trajet fluide à bord des TGV INOUI. En intégrant vos documents de voyage dans un QR Code sécuritaire, cette nouvelle approche promet de révolutionner l’expérience des voyageurs tout en protégeant leurs données personnelles. Découvrez comment cette innovation peut transformer vos déplacements en train et faciliter chaque étape de votre voyage.

À partir de janvier 2025, la SNCF propose une innovation révolutionnaire pour simplifier vos voyages en train. Grâce à un partenariat avec l’application France Identité, il sera désormais possible d’utiliser votre carte d’identité numérique comme un outil unique pour voyager. Cette solution permet de regrouper votre billet et votre pièce d’identité dans un seul QR Code sécurisé, rendant ainsi le processus d’embarquement plus fluide et rapide. Découvrons ensemble comment cette nouvelle fonctionnalité transforme l’expérience de voyage.

Une innovation technologique révolutionnaire

La SNCF, en collaboration avec France Identité, met en place une expérimentation qui peut transformer le monde du voyage en train. Cette initiative vise à remplacer les traditionnels billets et documents d’identité par un QR Code unique, généré via l’application France Identité. Ce QR Code contient les informations nécessaires à la vérification de votre identité et de votre billet, permettant ainsi un contrôle simplifié à bord des TGV INOUI.

France Identité : Qu’est-ce que c’est ?

France Identité est une application lancée par l’État en 2022, permettant aux citoyens français de disposer d’une version numérique de leur carte d’identité. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de numérisation des services publics, offrant une alternative sécurisée et pratique aux documents physiques. Grâce aux technologies de communication sans contact (NFC), l’application permet de générer des QR Codes contenant des données personnelles cryptées pour une meilleure protection de la vie privée.

Activation de la fonctionnalité voyageurs

Pour profiter de cette innovation, les voyageurs doivent configurer leur carte d’identité numérique au sein de l’application France Identité. Ce processus consiste à scanner leur carte d’identité physique et à entrer un code personnel. Une fois cette opération effectuée, ils peuvent créer un QR Code qui sera utilisé lors des vérifications à bord des trains. Ce code unique contiendra seulement les informations essentielles telles que nom, prénom et date de naissance, garantissant une protection optimale des données personnelles.

Expérimentation exclusive aux TGV INOUI

Cette expérimentation est actuellement limitée aux TGV INOUI, choisi pour tester cette innovation dans un cadre adapté et sécurisé. Depuis le 20 janvier 2025, les chefs de bord de ces trains sont équipés pour scanner les QR Codes, facilitant ainsi les contrôles d’identité et de billets. Néanmoins, cette méthode reste optionnelle. Les voyageurs peuvent continuer à utiliser les documents physiques traditionnels si cela leur convient mieux.

Avantages pour les usagers et la SNCF

L’intégration du QR Code généré par France Identité vise à offrir de nombreux bénéfices. Pour les usagers, cette méthode réduit le nombre de documents à présenter, accélérant ainsi le processus de contrôle à bord. Du côté de la SNCF, cette innovation améliore la gestion des vérifications tout en garantissant une meilleure protection des données personnelles. Grâce au chiffrement des informations, le risque d’utilisation frauduleuse est considérablement diminuer.

Désir de généralisation prochaine

Bien que pour l’instant l’expérimentation ne concerne que les TGV INOUI, la SNCF envisage de généraliser cette fonctionnalité à d’autres types de trajets, tels que les trains régionaux et les services à bas coût. Cette évolution dépendra des retours d’expérience durant la phase de test en cours. Le succès de cette initiative pourrait également inciter d’autres secteurs à adopter des systèmes de vérification numérique.

La collaboration entre la SNCF et France Identité représente un tournant dans les pratiques de voyage. En offrant une méthode simple, sécurisée et efficace pour vérifier l’identité et le billet, cette innovation promet de transformer l’expérience des voyageurs. Pour plus d’informations, explorez les actus à ce sujet sur iGen, ou consultez l’article de Les Numériques.

Comparaison des avantages de la carte d’identité numérique pour voyager avec SNCF

Fonctionnalité Avantages Centrale des documents Unification du billet et de la pièce d’identité en un seul QR Code. Sécurité Chiffrement des données personnelles, évitant les fraudes. Accessibilité Disponible sur smartphone via l’application France Identité. Facilité de vérification Contrôles rapides grâce au scan du QR Code par les agents. Économie de papier Réduction des documents physiques nécessaires pour le voyage. Expérience usager Simplification des démarches pour les passagers. Optionnalité Possibilité de continuer à utiliser des documents traditionnels. Durée de l’expérimentation Test limité aux TGV INOUI pour le moment. Évolutivité Prévisions d’intégration dans d’autres services SNCF avec succès.

FAQ – Transformez votre carte d’identité en précieux sésame pour voyager

Qu’est-ce que l’application France Identité ? L’application France Identité est un service lancé par l’État français en 2022 qui permet aux citoyens de disposer d’une version numérique de leur carte d’identité.

Comment fonctionne la vérification à bord des TGV INOUI ? Grâce à l’expérimentation mise en place par la SNCF, la vérification à bord des TGV INOUI se fait désormais avec un QR Code sécurisé, remplaçant à la fois le billet de train et la pièce d’identité.

Quels documents dois-je préparer pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité ? Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous suffit de configurer votre carte d’identité numérique dans l’application France Identité et de générer le QR Code spécifique à votre voyage.

Est-ce que cette expérimentation est obligatoire ? Non, l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité est optionnelle. Les voyageurs peuvent toujours présenter leur billet traditionnel et leur pièce d’identité séparément.

Est-ce que je peux utiliser mes documents physiques en même temps ? Oui, si vous préférez utiliser vos documents physiques, vous pouvez continuer à le faire sans problème, même si le QR Code est disponible pour simplifier les contrôles.

Que se passe-t-il si je n’ai pas de smartphone compatible ? Si vous n’avez pas de smartphone compatible avec la technologie NFC, vous devrez continuer à utiliser vos documents physiques pour prouver votre identité et valider votre billet.

Est-ce que mes données personnelles sont en sécurité ? Oui, le QR Code généré par l’application France Identité est chiffré, ce qui empêche toute utilisation frauduleuse de vos informations personnelles.

Quand cette expérimentation a-t-elle débuté ? L’expérimentation de la vérification par QR Code à bord des TGV INOUI a commencé le 20 janvier 2025.

La fonctionnalité sera-t-elle étendue à d’autres services SNCF ? Si l’expérimentation s’avère concluante, il est envisagé de généraliser cette fonctionnalité à d’autres types de trajets, y compris les trains régionaux (TER) et les services à bas coût comme Ouigo.