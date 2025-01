CNAM-INTD : Découvrez deux nouvelles formations spécialisées en gestion documentaire

EN BREF Nouveaux certificats de spécialisation au CNAM-INTD

Au sein de l’Institut national des sciences et techniques de la documentation, le CNAM propose cette année deux nouvelles formations spécialisées axées sur la gestion documentaire. Ces certificats de spécialisation, l’un consacré à la dématérialisation et au Records Management, et l’autre dédié à la documentation technique, répondent aux enjeux contemporains des professionnels de l’information. Fortes d’un contenu actualisé, ces formations visent à fournir aux apprenants des compétences essentielles dans un environnement numérique en constante évolution.

Nouveaux certificats : des réponses aux besoins actuels

Les deux certificats nouvellement introduits par l’Institut national des sciences et techniques de la documentation (INTD) sont conçus pour renforcer les compétences des professionnels de l’information. Avec l’augmentation de la dématérialisation et les défis qui y sont associés, ces formations offrent des outils et des méthodes pour gérer efficacement les documents et les données. Le premier certificat se concentre sur le Records Management, englobant les stratégies de conservation des données et d’archivage électronique.

Un enseignement révisé et adapté

Le programme de la formation dédiée à la dématérialisation a été entièrement repensé. Anciennement dirigé par Michel Cottin, il est désormais animé par Thibault Ribba, un consultant reconnu en dématérialisation et archivage électronique. Ce changement s’accompagne d’une mise à jour du contenu, visant à refléter les dernières évolutions en matière de gestion documentaire. Thibault Ribba partage sa vision de cette formation dans une vidéo explicative accessible au public.

Un accent sur la documentation technique

Le second certificat, quant à lui, se concentre sur la documentation technique. Dans un monde où l’information est souvent complexe, cette formation a pour but de fournir aux participants les compétences nécessaires pour créer, gérer et diffuser de la documentation claire et précise. Les professionnels formés par cette voie seront mieux armés pour répondre aux besoins spécifiques de leurs organisations respectives.

Comment s’inscrire aux nouvelles formations

Les personnes intéressées par ces innovations pédagogiques peuvent trouver toutes les informations nécessaires concernant l’inscription en suivant les liens suivants :

Une formation adaptée à un environnement en mutation

À l’heure où la transformation digitale impacte tous les secteurs, ces formations du CNAM-INTD répondent à des besoins cruciaux en matière de gestion documentaire. Avec une pédagogie adaptée aux réalités du terrain, ces certifications offrent un parcours de formation solide, propice à une carrière réussie dans le domaine de la documentation et de l’archivage.

Pour explorer davantage les formations et être à jour sur les nouvelles tendances, consulter le site de l’INTD est conseillé. Ces nouvelles certifications constituent une occasion unique pour les professionnels de se perfectionner et d’acquérir des compétences essentielles dans le paysage numérique actuel.

Nouvelles Formations CNAM-INTD

Formations Description Dématérialisation & Records Management Souligne l’importance de la gestion électronique des documents et de la conservation numérique des archives. Documentation Technique Axée sur les compétences nécessaires pour rédiger, organiser et gérer la documentation technique. Durée de la formation Les certificats sont conçus pour être complétés en quelques mois avec un enseignement flexible. Public visé Professionnels souhaitant approfondir leur expertise en gestion documentaire. Formateurs experts Intervenants issus du monde professionnel, offrant une vision pratique et actuelle. Méthodes pédagogiques Utilisation de cas pratiques et études de cas pour une meilleure appropriation des compétences. Inscription en ligne Facilité d’inscription avec accès à des ressources numériques enrichies.

FAQ sur les nouvelles formations en gestion documentaire au CNAM-INTD

Quelles sont les nouvelles formations proposées par le CNAM-INTD ? Cette année, le CNAM-INTD ouvre deux certificats de spécialisation : l’un sur la dématérialisation et le Records Management, et l’autre sur la documentation technique.

Quel est le statut de la formation « Maîtrise de l’archivage à l’ère numérique » ? Cette formation a été révisée et est désormais dirigée par Thibault Ribba, consultant en dématérialisation et archivage électronique.

Comment peut-on s’inscrire à ces certificats ? Les informations sur l’inscription et les détails des certificats peuvent être trouvés sur le site officiel de l’INTD.

Qui est responsable de la mise à jour du contenu du certificat sur l’archivage numérique ? Thibault Ribba a revu et modernisé le contenu de ce certificat après avoir pris la direction de la formation.

Peut-on avoir accès à des séances d’information sur ces formations ? Oui, le CNAM-INTD organise des séances d’information à distance sur ces nouvelles formations.

Comment ces formations répondent-elles aux besoins du marché actuel ? Elles visent à former des professionnels capables de gérer efficacement l’information dans un monde de plus en plus numérique, en mettant l’accent sur des compétences actuelles et adaptées.