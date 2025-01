La facturation électronique devient incontournable : Zeendoc se positionne comme l’Opérateur de Dématérialisation, dédié aux TPE/PME et collectivités locales

EN BREF Obligation de facturation électronique à partir de juillet 2024 pour toutes les entreprises soumises à la TVA.

À l’aube d’une transformation digitale inéluctable, la facturation électronique s’impose comme un outil essentiel pour les entreprises. En réponse aux obligations réglementaires qui entreront en vigueur dans les prochaines années, Zeendoc se positionne en tant qu’Opérateur de Dématérialisation, spécialement dédié aux TPE, PME et collectivités locales. Cette solution novatrice permet de simplifier les processus administratifs, d’améliorer la gestion des documents et d’assurer une conformité optimale avec la législation en matière de facturation, offrant ainsi aux utilisateurs une voie sereine vers la transition numérique.

La facturation électronique : un passage obligé pour les entreprises

Avec l’avènement de la facturation électronique, les entreprises doivent désormais se préparer à un changement majeur dans la manière dont elles gèrent leurs transactions financières. À partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises soumises à la TVA devront être en mesure de recevoir une facture électronique. Ce passage à la dématérialisation est une opportunité pour les TPE et les PME de moderniser leurs processus tout en se conformant aux nouvelles réglementations. Zeendoc, en tant qu’Opérateur de Dématérialisation, se positionne comme un partenaire clé pour accompagner ces entreprises dans cette transition incontournable.

Pourquoi la facturation électronique est-elle incontournable ?

La mise en place de la facturation électronique répond à plusieurs enjeux cruciaux pour les entreprises. Tout d’abord, elle permet de réduire les coûts liés à la gestion des factures papier, estimés à près de 70% d’économies sur le coût global de traitement. De plus, elle améliore la productivité grâce à un traitement automatisé des documents. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier plutôt que sur des tâches administratives répétitives.

En outre, la facturation électronique renforce la sécabilité des transactions. Elle facilite le suivi et l’archivage des documents, ce qui est essentiel en cas de contrôle fiscal. En intégrant des solutions comme Zeendoc, les TPE et PME peuvent garantir la conformité réglementaire tout en optimisant leur fonctionnement interne.

Zeendoc : Un acteur de choix pour les TPE/PME et collectivités locales

Zeendoc, essentielle pour les entreprises en quête de solutions adaptées, propose une gestion électronique de documents (GED) optimisée. En tant qu’Opérateur de Dématérialisation, Zeendoc simplifie la réception et l’émission des factures électroniques. Grâce à sa plateforme, les utilisateurs peuvent transmettre leurs documents aux Portails Publics de Facturation (PPF) ou aux plateformes privées de dématérialisation partenaires (PDP), garantissant ainsi une circulation sûre et conforme des informations.

Une solution intégrée et sécurisée

La plateforme Zeendoc offre de nombreux services à valeur ajoutée, tels que la sécurisation des clients en cas de contrôle grâce à des pistes d’audit. De plus, elle accompagne les utilisateurs dans le processus de Procure to Pay (P2P), facilitant la comparaison des montants des documents liés et l’export des bons à payer (BAP). Les utilisateurs bénéficient également d’un accompagnement pour le recouvrement et l’archivage des documents, assurant ainsi une gestion complète et sécurisée des factures électroniques.

Conformité règlementaire et archivage numérique

La transition vers la facturation électronique implique également des répercussions en matière de conformité sur le plan règlementaire. À compter de 2024, toutes les entreprises seront appelées à respecter des normes strictes pour l’émission et l’archivage des factures. Zeendoc, en tant qu’Opérateur de Dématérialisation, se conforme à ces exigences tout en garantissant un accès facile aux services de gestion documentaire. Avec des partenariats certifiés ISO 27001 et SecNumCloud, les utilisateurs profitent d’un accès sécurisé et adapté aux réglementations en cours.

Des partenariats stratégiques pour une offre enrichie

Zeendoc renforce son offre grâce à des collaborations stratégiques, notamment avec Doxallia, une filiale du Groupe Crédit Agricole. Ce partenariat permet aux utilisateurs d’accéder directement à la Plateforme Publique de Facturation (PPF), facilitant ainsi leur mise en conformité avec la réglementation en matière de facturation électronique.

Ces alliances illustrent l’engagement de Zeendoc à offrir des solutions complètes et adaptées aux besoins des TPE, PME et collectivités locales. La gestion électronique de documents devient ainsi un outil essentiel pour assurer un fonctionnement optimal tout en se conformant aux nouvelles exigences réglementaires.

Face à l’obligation imminente de transition vers la facturation électronique, Zeendoc s’affirme comme un allié incontournable pour les entreprises souhaitant optimiser leurs processus de gestion tout en garantissant leur conformité. Avec ses solutions innovantes et sa connaissance pointue de l’environnement réglementaire, il facilite le passage à une gestion moderne et dématérialisée des factures.

Comparatif des solutions de facturation électronique

Critères Zeendoc Type de solution Gestion Électronique de Documents (GED) en mode SaaS Public cible TPE, PME et collectivités locales Obligation de conformité Facturation électronique obligatoire à partir de 2024 Intégration Connectivité avec le Portail Public de Facturation (PPF) Archiver les documents Archivage sécurisé à long terme Soutien aux utilisateurs Accompagnement dans le processus de Procure to Pay Partenariats de confiance Certifications ISO 27001 et SecNumCloud Caractéristiques additionnelles Signature électronique et piste d’audit Coûts de gestion Jusqu’à 70 % d’économies sur le traitement des factures

La facturation électronique devient incontournable

Avec l’approche de la réglementation sur la facturation électronique, toutes les entreprises, y compris les TPE, PME et les collectivités locales, doivent se préparer à cette évolution. Zeendoc se distingue comme un acteur clé dans ce domaine, offrant des solutions adaptées pour faciliter cette transition essentielle.

Une obligation légale imminente

À partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises soumises à la TVA devront impérativement pouvoir recevoir des factures électroniques. Pour se conformer à cette nouvelle législation, les entreprises auront plusieurs options, dont l’utilisation de solutions telles que Zeendoc. À compter du 1er janvier 2025, l’obligation d’émettre des factures au format électronique s’étendra progressivement, touchant d’abord les entreprises de taille intermédiaire, puis celles de plus petite taille d’ici 2026.

Zeendoc : l’Opérateur de Dématérialisation

Zeendoc se positionne comme un Opérateur de Dématérialisation incontournable pour les TPE, PME et collectivités locales. Grâce à son expertise dans la gestion électronique des documents (GED), cette solution permet une intégration fluide dans les processus de facturation, facilitant ainsi la conformité aux exigences légales. Que ce soit pour la réception, l’archivage ou l’envoi de factures, Zeendoc offre une approche complète et sécurisée.

Une solution adaptée aux besoins de chaque entreprise

Zeendoc propose plusieurs modes de transmission et d’archivage, permettant aux entreprises de choisir la méthode qui leur convient le mieux. Le Portail Public de Facturation (PPF) constitue une solution de base, tandis qu’une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) permet d’automatiser et d’intégrer les processus de manière plus avancée. En optant pour un Opérateur de Dématérialisation, les entreprises bénéficient d’une gestion simplifiée et sécurisée de leurs factures électroniques.

Fonctionnalités essentielles de Zeendoc

Avec Zeendoc, les utilisateurs pourront :

Recevoir les factures de leurs clients et les transmettre au format requis.

Accéder à un espace sécurisé pour l’archivage de leurs documents.

Obtenir un état d’avancement des factures traitées.

En outre, la solution offre des services à valeur ajoutée, tels que des pistes d’audit, un soutien dans le processus Procure to Pay et des fonctionnalités de suivi de recouvrement, garantissant une couverture complète des besoins en matière de facturation électronique.

Un partenariat stratégique pour l’avenir

En renforçant son offre par des partenariats avec des acteurs majeurs, Zeendoc s’assure d’une compatibilité avec le Portail Public de Facturation ainsi qu’avec plusieurs plateformes de dématérialisation. Cela garantit à ses utilisateurs un accès à des services fiables et sécurisés, tout en les accompagnant dans leur transition vers la facturation électronique.

Vers une transformation numérique réussie

La mise en place de la facturation électronique représente plus qu’une simple obligation : c’est une véritable opportunité pour les TPE et PME de moderniser leurs processus et d’améliorer leur efficacité. En s’appuyant sur une solution comme Zeendoc, ces entreprises peuvent anticiper les évolutions législatives et tirer parti des avantages qu’offre la dématérialisation.

Pour plus d’informations sur la facturation électronique et les offres de Zeendoc, consultez leurs ressources ici : Zeendoc – Facture Électronique Obligatoire.

La facturation électronique : un outil incontournable

À l’heure où la transformation numérique s’accélère, la facturation électronique s’impose comme une nécessité pour les entreprises de toutes tailles, notamment les TPE et PME. La solution Zeendoc, en tant qu’Opérateur de Dématérialisation, offre une approche accessible et efficace pour aider ces acteurs à se conformer aux nouvelles réglementations et à optimiser leur gestion documentaire.

Les enjeux de la facturation électronique

À partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront être prêtes à recevoir des factures électroniques, une réforme qui touchera particulièrement les TPE et PME à partir de 2026. Cette obligation n’est pas seulement une question de conformité, mais également une opportunité pour moderniser les processus administratifs et réduire les coûts de gestion liés aux factures. En adoptant un système de facturation électronique, les entreprises peuvent également améliorer la fluidité de leurs échanges avec les clients et fournisseurs, tout en se préparant à un avenir numérique.

La solution Zeendoc : une réponse adaptée

Zeendoc se distingue par sa solution cloud en mode SaaS, conçue pour répondre spécifiquement aux besoins des TPE, PME et collectivités locales. Grâce à son interface intuitive, Zeendoc permet la réception, le traitement et l’archivage des factures de manière sécurisée et conforme aux exigences légales. La solution s’articule autour de plusieurs fonctionnalités clés qui simplifient la gestion des documents.

Fonctionnalités clés de Zeendoc

La plateforme Zeendoc offre une gamme complète de services :

Réception des factures : Zeendoc permet de recevoir les factures des clients dans divers formats, tout en assurant la transmission de ces documents vers le Portail Public de Facturation (PPF) ou des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP).

: Zeendoc permet de recevoir les factures des clients dans divers formats, tout en assurant la transmission de ces documents vers le Portail Public de Facturation (PPF) ou des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP). Gestion sécurisée : L’archivage des documents est effectué dans un espace sécurisé, garantissant la confidentialité et l’intégrité des données.

: L’archivage des documents est effectué dans un espace sécurisé, garantissant la confidentialité et l’intégrité des données. Assistance à la conformité : Zeendoc propose un accompagnement pour les entreprises afin de les aider à naviguer à travers les exigences de la facturation électronique.

Les avantages de choisir Zeendoc

En optant pour Zeendoc, les TPE et PME bénéficient de nombreux avantages qui vont au-delà de la simple conformité :

Économie de temps : La dématérialisation des factures réduit considérablement le temps passé sur les tâches administratives, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

: La dématérialisation des factures réduit considérablement le temps passé sur les tâches administratives, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Réduction des coûts : En éliminant les coûts liés à l’impression, à l’envoi postal et au stockage physique des documents, les entreprises réalisent des économies substantielles.

: En éliminant les coûts liés à l’impression, à l’envoi postal et au stockage physique des documents, les entreprises réalisent des économies substantielles. Simplification des processus : Zeendoc facilite l’intégration des documents dans les systèmes existants, rendant ainsi le traitement des factures plus fluide et rapide.

Conclusion : un choix stratégique pour l’avenir

Dans un contexte où la dématérialisation devient une obligation légale, la solution Zeendoc s’affirme comme un partenaire essentiel pour les TPE et PME. En choisissant de s’engager sur la voie de la facturation électronique, ces entreprises ne font pas seulement un pas vers la conformité, mais elles s’ouvrent également à de nouvelles possibilités d’optimisation et d’efficacité.

Questions Fréquemment Posées sur la Facturation Électronique et Zeendoc

Qu’est-ce que la facturation électronique ? La facturation électronique désigne l’échange de factures sous forme numérique. Elle vise à simplifier le processus de facturation tout en réduisant les coûts liés à la gestion des documents papier.

Pourquoi la facturation électronique devient-elle obligatoire ? À partir de juillet 2024, toutes les entreprises soumises à la TVA devront être capables de recevoir des factures électroniques. Cette nouvelle réglementation vise à moderniser les échanges commerciaux et à améliorer la traçabilité des transactions.

Qui est Zeendoc ? Zeendoc est une solution de gestion électronique de documents (GED) qui se positionne comme l’Opérateur de Dématérialisation, spécifiquement conçue pour les TPE, PME et collectivités locales.

Quels sont les avantages de Zeendoc ? La solution Zeendoc permet une gestion intégrée et automatisée des factures électroniques, offrant des fonctionnalités telles que la réception des factures, leur archivage sécurisé et leur transmission aux plateformes adéquates.

Comment Zeendoc assure-t-il la sécurité des données ? Zeendoc bénéficie de partenariats certifiés ISO 27001 et SecNumCloud, garantissant un accès à des services sûrs et compatibles avec les exigences légales.

Quelles sont les étapes pour utiliser Zeendoc ? Les utilisateurs peuvent commencer par s’inscrire sur la plateforme, configurer leurs préférences de facturation, puis intégrer leurs fournisseurs et clients pour automatiser l’échange de factures électroniques.

Quelle est la durée de conservation des factures électroniques ? Les factures électroniques doivent être conservées pendant une période légale précise qui peut varier selon les réglementations locales, généralement entre 5 et 10 ans.

Est-ce que Zeendoc permet de suivre l’état des factures ? Oui, Zeendoc offre la possibilité de suivre l’état d’avancement des factures, ce qui permet aux utilisateurs de savoir où en est chaque document dans le processus de validation.