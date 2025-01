Everial transforme son modèle avec deux acquisitions stratégiques : une transition de l’archivage papier au digital

Non classé

Le groupe Everial, reconnu pour son expertise dans la gestion documentaire, opère une transformation significative de son modèle d’affaires en se tournant résolument vers le numérique. Avec l’acquisition récente de la société Numexo et la reprise de Tact, une entreprise canadienne spécialisée dans la dématérialisation, Everial marque sa volonté de passer de l’archivage papier à des solutions digitales innovantes. Cette stratégie souligne l’évolution du marché vers la numérisation et la nécessité pour les entreprises de s’adapter aux nouvelles réalités d’une gestion documentaire modernisée.

Dans un mouvement significatif vers la dématérialisation, le groupe Everial a récemment réalisé deux acquisitions notables afin de réorienter son modèle d’affaires. En s’emparant de Numexo, expert de la dématérialisation des flux documentaires, et de la société canadienne Tact, spécialisée dans la numérisation, Everial s’affirme comme un acteur clé dans la transition de l’archivage traditionnel au digital.

Des acquisitions au service de la transformation numérique

Everial, un acteur majeur lyonnais dans le domaine de la gestion documentaire, a annoncé sa volonté d’accroître sa présence dans le secteur numérique. Après l’acquisition de Tact en septembre et celle de Numexo récemment, la firme vise à diversifier ses activités et à répondre à la demande croissante des entreprises pour des solutions d’archivage électroniques. Cette tendance s’inscrit dans un contexte où les entreprises adoptent de plus en plus la dématérialisation de leurs processus.

Les domaines d’intervention d’Everial

Le groupe opère dans quatre grands domaines selon son directeur général, Lionel Garcia : la gestion documentaire, la gouvernance de l’information, la digitalisation des processus documentaires et la numérisation du parcours client. Pour soutenir son offre, Everial édite plusieurs logiciels, notamment une solution de Gestion Électronique de Documents (GED) et des outils spécifiques de traitement des flux documentaires.

L’impact des nouveaux acquis sur le marché

Avec l’intégration de Numexo, Everial renforce son accès à un marché public en pleine évolution et s’adresse également aux petites et moyennes entreprises (PME). Numexo, avec ses 20 employés et un chiffre d’affaires de 0,6 million d’euros, apporte une expertise locale dans la dématérialisation des flux documentaires, augmentant ainsi les capacités d’Everial à répondre de manière proactive aux attentes de ses clients.

Vers une présence accrue sur le marché digital

La transition vers le digital s’accompagne d’un changement de modèle économique. Everial souhaiterait ainsi renforcer sa présence sur le marché canadien, grâce à l’acquisition de Tact qui possède des centres à Montréal et Québec. Cette stratégie s’inscrit dans un besoin de se diversifier face à la concurrence de plus en plus ardue sur le territoire français, où les réglementations sont strictes.

Les enjeux de la transformation digitale pour l’entreprise

Évoluant dans un secteur en pleine mutation, Everial voit la numérisation comme une priorité stratégique. En dépit d’une clientèle fidèles pour l’archivage physique, l’entreprise n’ignore pas la nécessité d’évoluer. Son objectif est ambitieux : atteindre un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros d’ici 4 ans, avec 20 % provenant de la croissance externe. Cela inclut également des investissements importants dans les nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle, pour automatiser le traitement documentaire.

Des solutions adaptées à tous

La digitalisation des process offre de nombreux avantages, parmi lesquels une optimisation des coûts et une meilleure réactivité face aux besoins des clients. Everial présente ainsi une offre variée de solutions, allant de l’archivage électronique à des systèmes dédiés comme le système d’archivage électronique, qui facilite la gestion des informations au sein des entreprises.

Pour les professionnels en quête d’accompagnement dans leur transformation digitale, Everial Digital Expert se positionne comme un acteur de choix, offrant des outils adaptés et faciles à intégrer. Plus d’informations sont disponibles sur leur site, ce qui témoigne de leur volonté de rendre la gestion documentaire accessible à tous : Everial Digital Expert.

Dans un environnement où chaque minute compte, il est crucial pour les entreprises de s’appuyer sur des solutions logicielles innovantes. Everial, avec ses récents mouvements stratégiques, montre que l’avenir de la gestion documentaire réside clairement dans le digital et la dématérialisation.

Everial et sa transition vers le numérique

Everial, entreprise spécialisée dans la gestion de documents, vient de réaliser une avancée significative dans sa transformation digitale en procédant à deux acquisitions stratégiques. L’achat de Numexo et de Tact marque un tournant dans son modèle opératoire, entraînant un passage fondamental de l’archivage papier au stockage numérique. Ces mouvements visent à optimiser les flux documentaires et à répondre aux nouvelles exigences des entreprises en matière de dématérialisation.

Optimisation des flux documentaires

La première recommandation pour Everial est d’exploiter pleinement le potentiel des solutions apportées par Numexo et Tact. En intégrant ces outils au sein de son infrastructure, Everial peut proposer une gestion documentaire plus agile et réactive. Il est essentiel d’analyser les processus existants et de cartographier les flux documentaires pour identifier les zones d’inefficacité.

La mise en place d’un système de gestion électronique des documents (GED) sera cruciale. Cela permettra non seulement de réduire les coûts associés à l’archivage physique, mais également d’améliorer l’accessibilité et la traçabilité des informations. La numérisation des documents et l’optimisation des processus internes devraient être au cœur des priorités d’Everial pour une transition réussie.

Renforcement de la présence sur le marché

Par l’acquisition de Numexo, Everial renforce sa présence sur le marché public et répond également aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME). Cette stratégie d’expansion doit être accompagnée de programmes de communication adaptés pour faire connaître l’ensemble des services proposés. Le partage de cas d’usage et de témoignages clients est une tactique efficace pour démontrer les bénéfices de ces solutions numériques sur leur efficacité opérationnelle.

Investissement dans l’innovation technologique

Dans le cadre de sa transition, Everial doit également investir de manière significative dans les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle. Cela inclut non seulement l’optimisation des processus de numérisation, mais aussi la création de solutions d’automatisation de traitement des documents. En développant des algorithmes d’intelligence artificielle pour le traitement des données, l’entreprise pourrait gagner en compétitivité sur un marché de plus en plus numérisé.

Anticipation des évolutions réglementaires

Le cadre réglementaire entourant l’archivage des données évolue constamment. Everial doit donc rester informé des modifications législatives pour adapter ses services en conséquence. Un suivi régulier des normes de protection des données et d’archivage électronique est indispensable pour garantir la conformité et rassurer les clients qui confient leurs informations sensibles à l’entreprise.

Formation et sensibilisation des collaborateurs

Enfin, il est impératif d’impliquer les employés dans cette transition. Mettre en place des programmes de formation pour les sensibiliser aux nouvelles pratiques et outils digitaux permettra de mieux intégrer ces changements au sein de l’organisation. Les collaborateurs, étant les premiers utilisateurs des solutions, doivent être acteurs de cette transformation pour en tirer le meilleur parti.

En mettant en place ces recommandations stratégiques, Everial peut transformer à la fois son modèle d’affaires et son image de marque, tout en répondant aux enjeux actuels de dématérialisation. Cette transition vers le numérique ne constitue pas seulement une opportunité, elle est essentielle pour demeurer compétitif dans le secteur dynamique de la gestion documentaire.

