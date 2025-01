Everial, l’entreprise lyonnaise, décroche un contrat clé pour la facturation électronique

EN BREF Everial remporte un appel d’offres de l’ Aife pour le traitement des factures électroniques .

remporte un appel d’offres de l’ pour le traitement des . Le logiciel développé par Everial extraira des informations pour les intégrer dans des systèmes comptables .

. D’ici 2026, toutes les entreprises françaises devront utiliser des plateformes de dématérialisation pour leurs factures.

pour leurs factures. Everial a acquis deux entreprises, dont une au Québec , pour renforcer son expansion.

, pour renforcer son expansion. En 2022, Everial a généré un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, avec un objectif de 70 millions d’euros d’ici 2026.

Everial, une entreprise lyonnaise spécialisée dans la gestion documentaire, vient de remporter un contrat crucial avec l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE). Ce succès marque une étape significative dans le développement de la facturation électronique en France, alors que le marché se prépare à une transition vers des méthodes de traitement plus digitales et efficaces. Le logiciel innovant d’Everial sera chargé de l’extraction et de l’intégration des données dans les systèmes comptables, renforçant ainsi son rôle de pionnier dans l’économie numérique.

Everial, une entreprise innovante basée à Lyon, a récemment remporté un appel d’offres très important émis par l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat (Aife). Ce contrat concerne le traitement des factures électroniques qui seront reçues sur une plateforme publique, prévue pour être opérationnelle dans les deux ans à venir. À travers cette victoire, Everial se positionne comme un acteur majeur dans le domaine de la dématérialisation et de la gestion documentaire.

Un contrat prometteur pour l’avenir

L’élément central de ce contrat est un logiciel développé par Everial, destiné à réaliser l’extraction des informations des factures en vue de les intégrer dans les systèmes comptables. Selon Lionel Garcia, président d’Everial, ce processus s’annonce essentiel pour les entreprises, qui devront s’adapter aux exigences imposées par la transformation digitale.

Un marché en pleine évolution

La généralisation de la facturation électronique en France est prévue pour 2026. À ce moment-là, toutes les entreprises françaises seront tenues de déposer leurs factures sur des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP). Si la plateforme publique de l’État sera gratuite, les options privées devraient être payantes. Ce changement de paradigme devrait générer des revenus significatifs pour Everial, qui anticipe une activité de plusieurs millions d’euros.

Une expansion stratégique

En parallèle de ce contrat, Everial poursuit son développement en acquisissant d’autres entreprises. Récemment, elle a annoncé l’acquisition de deux sociétés, l’une au Québec, Tact, et l’autre en France, Numexo. Tact permet à Everial de s’implanter sur le marché nord-américain grâce à un large portefeuille clients touchant aux domaines de la santé, de l’éducation et des finances.

Numexo, de son côté, élargit la portée d’Everial auprès des PME françaises. Celles-ci seront ainsi en mesure de bénéficier de services adaptés à leurs besoins en matière de gestion documentaire et de dématérialisation. Ces acquisitions viennent conforter la position d’Everial comme un pionnier dans son secteur.

Un investissement soutenu dans l’innovation

Historiquement spécialiste de l’archivage, Everial a su évoluer et s’adapter aux défis de la numérisation. En 2018, l’entreprise a lancé des solutions de gestion de factures, s’adresse à des clients divers tels que ceux de la bancassurance, des loueurs de voiture et des agences de voyage. Cette dynamique innovante se concrétise également par le lancement de Wizidee, un outil permettant de valider des transactions à distance.

De plus, Everial a investi 6 millions d’euros dans son site principal à Chartres, créant ainsi un espace sécurisé de 6000 m2 dédié à l’archivage et à la numérisation des documents de ses clients.

Des résultats remarquables et des ambitions élevées

Pour l’année 2022, Everial a enregistré un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, avec une projection de croissance d’environ 10% d’une année à l’autre. Avec un objectif de 70 millions d’euros d’ici 2026, l’entreprise démontre sa détermination à devenir un acteur incontournable de la facturation électronique et de la gestion documentaire en France.

En résumé, le succès d’Everial dans l’obtention de ce contrat clé pour la facturation électronique ne fait que renforcer son statut de leader et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance dans un marché en constante évolution.

Comparatif des réalisations d’Everial

Aspect Détails Type de contrat Contrat pour la facturation électronique avec l’AIFE Technologie utilisée Logiciel d’extraction d’informations pour intégration comptable Impact sur le marché Positionnement de pionnier dans l’économie numérique Objectif 2026 Dépôt obligatoire des factures sur plateformes de dématérialisation Chiffre d’affaires2022 50 millions d’euros, prévision de croissance de 10% Acquisitions récentes Achat de Tact (Québec) et Numexo (Var) Investissement 6 millions d’euros sur le site de Chartres

Everial, une entreprise lyonnaise spécialisée dans l’archivage et la gestion documentaire, a récemment remporté un appel d’offres majeur auprès de l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat (Aife). Ce contrat concerne le traitement des factures électroniques qui seront traitées sur une plateforme publique, prévue pour être opérationnelle d’ici deux ans. Cette avancée marque un tournant significatif pour la société, qui s’affirme comme un acteur essentiel dans la transformation digitale des entreprises en France.

Le logiciel innovant d’Everial

La solution logicielle développée par Everial permettra l’extraction des informations des factures destinées à la plateforme, pour les intégrer dans les systèmes comptables. Selon Lionel Garcia, président de l’entreprise, cette technologie est conçue pour simplifier le traitement des données financières et répondre aux nouvelles exigences imposées par le gouvernement.

Pénétrez un marché en pleine expansion

À partir de 2026, toutes les entreprises françaises devront utiliser des plateformes de dématérialisation partenaire (PDP) pour gérer leurs factures. La plateforme de l’État sera gratuite, tandis que les plateformes privées seront payantes. Cette obligation devrait générer plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires annuel pour Everial, consolidant ainsi sa position sur le marché de la facturation électronique.

Acquisitions stratégiques pour un développement mondial

En plus de ce contrat emblématique, Everial n’a pas hésité à élargir son champ d’action à l’international. Récemment, la société a acquis deux entreprises : Tact au Québec, ce qui lui permet d’étendre son influence en Amérique du Nord, tout en renforçant sa base en France avec l’achat de Numexo. Ces mouvements stratégiques visent à intégrer l’archivage et la gestion documentaire à une échelle plus large, tout en tirant parti de l’expertise locale.

Investissements dans l’innovation et la croissance

Consciente des enjeux liés à la digitalisation, Everial continue d’investir dans de nouvelles solutions et infrastructures. En 2018, elle a lancé des produits de gestion de factures et de relevés bancaires, s’adaptant aux besoins variés des clients dans les secteurs de la bancassurance et du tourisme. Récemment, elle a aussi lancé Wizidee, un outil permettant la validation des transactions à distance, renforçant ainsi son offre sur le marché.

Un avenir prometteur

Everial a enregistré un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2022 et prévoit une croissance de près de 10% pour l’année suivante. Avec des objectifs ambitieux de 70 millions d’euros d’ici 2026, la société est bien positionnée pour continuer à croître et à innover dans le domaine de la facturation électronique et de la gestion documentaire. Elle s’affirme comme un acteur clé dans la transformation de l’économie numérique et contribue activement à la mise en place de solutions durables pour les entreprises françaises.

Points Clés sur Everial et la Facturation Électronique

Contrat Gagné : Everial remporte l’appel d’offres de l’Agence pour l’informatique financière de l’État (Aife).

: Everial remporte l’appel d’offres de l’Agence pour l’informatique financière de l’État (Aife). Technologie Avancée : Développement d’un logiciel pour l’extraction et l’injection des données dans les systèmes comptables.

: Développement d’un logiciel pour l’extraction et l’injection des données dans les systèmes comptables. Obligation Légale : D’ici 2026, toutes les entreprises françaises devront utiliser des plateformes de dématérialisation pour leurs factures.

: D’ici 2026, toutes les entreprises françaises devront utiliser des plateformes de dématérialisation pour leurs factures. Marché en Croissance : Perspectives de plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires annuel pour Everial.

: Perspectives de plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires annuel pour Everial. Expansion Internationale : Acquisition de Tact au Canada pour accéder au marché nord-américain.

: Acquisition de Tact au Canada pour accéder au marché nord-américain. Historique et Expertise : Fondée en 1989, Everial est un spécialiste de l’archivage et de la gestion documentaire.

: Fondée en 1989, Everial est un spécialiste de l’archivage et de la gestion documentaire. Innovations Produit : Lancement de Wizidee, un outil d’identification pour la validation de transactions à distance.

: Lancement de Wizidee, un outil d’identification pour la validation de transactions à distance. Investissements Stratégiques : 6 millions d’euros investis dans l’extension de leur site à Chartres pour l’archivage sécurisé.

: 6 millions d’euros investis dans l’extension de leur site à Chartres pour l’archivage sécurisé. Chiffre d’Affaires : Réalisation de 50 millions d’euros en 2022, avec une prévision de croissance de 10% en 2023.

: Réalisation de 50 millions d’euros en 2022, avec une prévision de croissance de 10% en 2023. Vision d’Avenir: Ambition d’atteindre 70 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2026.

Everial : Un acteur clé dans la facturation électronique

Everial, entreprise lyonnaise spécialisée dans l’archivage et la gestion documentaire, a récemment remporté un appel d’offres de l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat (Aife) concernant le traitement des factures qui seront soumises à la plateforme publique dans le cadre de la mise en œuvre de la facturation électronique. Ce contrat clé souligne la position de pionnier d’Everial dans le secteur de l’économie numérique et son engagement à faciliter la transition vers des solutions innovantes.

Importance de la facturation électronique

La facturation électronique, prévue pour devenir obligatoire en France d’ici 2026, représente une étape cruciale dans la digitalisation des entreprises. Cette nouvelle réglementation obligera toutes les sociétés à déposer leurs factures sur des plateformes de dématérialisation partenaire (PDP). Everial, grâce à son logiciel innovant, est bien placé pour répondre à cette demande croissante, avec un potentiel de chiffre d’affaires considérable à la clé.

Fonctionnalités du logiciel d’Everial

Le logiciel développé par Everial permettra une extraction efficace des données des factures, injectant ces informations directement dans les systèmes comptables des entreprises. Cette fluidité de traitement est essentielle pour optimiser les flux financiers et améliorer la productivité des entreprises. Lionel Garcia, président de l’entreprise, précise que cette solution vise à simplifier le quotidien des utilisateurs tout en garantissant la conformité avec les nouvelles exigences légales.

Expansion stratégique d’Everial

Pour renforcer sa présence sur le marché, Everial a entrepris une série d’acquisitions stratégiques. Récemment, la société a acquis Tact au Québec, ce qui lui permet d’accéder au marché nord-américain, tout en s’alliant également à Numexo en France, spécialisée dans l’accompagnement des PME. Ces mouvements sont révélateurs de la volonté d’Everial de s’imposer comme un leader international dans le domaine de la gestion documentaire et de la facturation électronique.

Investissements et développement

En parallèle, Everial continue d’investir dans ses infrastructures. En 2018, l’entreprise a lancé des solutions de gestion de factures, s’élargissant à divers secteurs comme la bancassurance et les agences de voyages. Avec un recentralisation de leurs services, la société réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, en visant un objectif ambitieux de 70 millions d’euros d’ici 2026.

Perspectives d’avenir

En consolidant sa position sur le marché français et en s’attaquant à l’international, Everial se prépare à une période de croissance significative. La digitalisation est en marche, et l’entreprise semble bien armée pour relever les défis liés à la transformation numérique. Avec son savoir-faire reconnu et ses innovations, Everial ne manquera pas de se démarquer dans le paysage de la facturation électronique et de l’archivage numérique.

Adoption des nouvelles technologies

Pour réussir dans cette transition, les entreprises doivent s’ouvrir à des outils numériques adaptés, comme ceux proposés par Everial. L’adoption de la facturation électronique permettra non seulement de respecter les nouvelles réglementations, mais aussi d’améliorer la gestion des documents et des flux de trésorerie. Dans cet avenir connecté, Everial se positionne comme un partenaire de choix pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.

FAQ sur le contrat de facturation électronique d’Everial

Quelle entreprise a remporté le contrat de facturation électronique ? Everial, une entreprise lyonnaise spécialisée dans la gestion documentaire, a décroché ce contrat.

Quel est l’objectif de ce contrat ? L’objectif est de gérer le traitement des factures sur la plateforme publique, dans le cadre de l’opérationnalité de la facturation électronique d’ici deux ans.

Quel type de technologie sera utilisé pour ce contrat ? Everial utilisera un logiciel conçu pour extraire les informations des factures afin de les intégrer dans les systèmes comptables.

Quelles sont les implications de la facturation électronique pour les entreprises françaises ? À partir de 2026, toutes les sociétés françaises devront déposer leurs factures sur des plateformes de dématérialisation partenaire.

Quelle croissance financière Everial attend-elle grâce à ce projet ? L’activité générée par la facturation électronique pourrait représenter plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires par an pour Everial.

Quels autres développements a réalisés Everial récemment ? Everial a acquis deux sociétés, l’une au Québec et l’autre en France, afin d’élargir son marché et ses services.

Quels secteurs sont particulièrement ciblés par Everial ? La société vise les secteurs de la bancassurance, de la location de voitures et des agences de voyages, en plus de ses clients bancaires.

Quel chiffre d’affaires a réalisé Everial en 2022 ? Everial a atteint un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2022 et prévoit une augmentation de près de 10% pour l’année en cours.