DottedSign : votre allié cloud pour une signature électronique sécurisée

DottedSign représente une solution cloud innovante dédiée à la signature électronique sécurisée, offrant aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs la possibilité de signer et de gérer leurs documents en ligne de manière simple et efficace. Grâce à ses fonctionnalités variées, cette plateforme facilite la mise en place de processus de signature fluide tout en garantissant la sûreté et la conformité des échanges. L’outil se distingue par son utilisation intuitive, permettant une adoption rapide par les utilisateurs, et par sa capacité à assurer le suivi des documents de manière transparente.

Dans un monde où la numérisation des documents est devenue essentielle, la signature électronique apparaît comme un outil incontournable pour les entreprises souhaitant simplifier leurs processus. DottedSign se positionne comme une solution cloud innovante, permettant de signer des documents en ligne de manière sécurisée et efficace. Cet article explore ses principales fonctionnalités, ses options de tarification, ainsi que les avantages concrets pour les entreprises.

Les fonctionnalités phares de DottedSign

DottedSign propose une gamme variée de fonctionnalités adaptées aux besoins des entreprises, qu’elles soient petites ou grandes. Voici un aperçu des principales options disponibles sur la plateforme :

Gestion des documents simplifiée

La solution permet d’importer facilement des documents depuis le cloud ou votre ordinateur. Grâce à la création de modèles personnalisés, les utilisateurs peuvent facilement définir des champs de signature prédéfinis, rendant le processus de signature plus fluide et rapide.

Suivi des tâches en temps réel

Avec DottedSign, le suivi des tâches est facilité grâce à des rappels prédéfinis. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter l’état d’avancement des documents en attente de signature, permettant une gestion fluide et efficace des exigences administratives.

Fusion de documents

Une autre fonctionnalité clé est la possibilité de fusionner plusieurs documents adressés à un même signataire. Cela permet aux utilisateurs de réviser, approuver et signer plusieurs documents en une seule action, optimisant considérablement le temps et les efforts nécessaires.

Une sécurité renforcée

La sécurité est un des aspects majeurs de DottedSign. Les destinataires reçoivent des notifications sécurisées, nécessitant un mot de passe pour accéder aux documents. Grâce à ses certificats de signature numérique conformes aux normes ISO 27001 et au RGPD, chaque document signé est traçable, garantissant ainsi l’intégrité et l’authenticité de chaque transaction.

Offres de tarification adaptées aux besoins des utilisateurs

DottedSign offre plusieurs formules d’abonnement, allant d’une version gratuite à des options payantes. Voici un résumé des différentes offres :

Version gratuite

La version gratuite permet à un utilisateur de signer un nombre illimité de documents, bien qu’il soit limité à l’envoi de trois documents pour signature. Cette option est idéale pour les petites entreprises ou les freelancers souhaitant tester la plateforme.

Abonnements payants

Pour des fonctionnalités supplémentaires, DottedSign propose des formules à partir de 8 $ par mois par utilisateur. Ces formules incluent l’envoi de documents illimités, des paramètres de signature personnalisables, et des intégrations avec Google Workspace, Zapier, et Teams.

La formule la plus complète, à 18 $ par mois par utilisateur, permet l’envoi groupé de documents, des options avancées de personnalisation, et jusqu’à 50 utilisateurs invités, ce qui rend la solution adaptée pour des entreprises de plus grande taille.

DottedSign : une application accessible sur tous supports

DottedSign est également accessible via une application de bureau compatible avec la majorité des systèmes d’exploitation (Windows, Mac et Linux). Une version mobile est également disponible pour iOS et Android, permettant aux utilisateurs de signer des documents où qu’ils soient.

Notre conseil pour une adoption efficace

Pour découvrir l’efficacité de DottedSign, il est recommandé de profiter de la période d’essai de 14 jours. Cela permet de tester la solution et d’évaluer si ses fonctionnalités correspondent aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel de DottedSign ici ou consulter des avis et comparatifs d’autres solutions sur appvizer.

Questions Fréquemment Posées sur DottedSign

Qu’est-ce que DottedSign ? DottedSign est une solution cloud qui permet aux entreprises de signer des documents en ligne et de générer des signatures électroniques sécurisées.

DottedSign est une solution qui permet aux entreprises de signer des documents en ligne et de générer des sécurisées. Quelles fonctionnalités DottedSign propose-t-il ? La plateforme offre la gestion des documents , un suivi automatique des tâches , la fusion de documents , ainsi qu’une forte sécurité et conformité.

La plateforme offre la , un , la , ainsi qu’une forte sécurité et conformité. Est-ce que DottedSign est conforme aux régulations ? Oui, DottedSign respecte les normes ISO 27001 et le RGPD , assurant ainsi la sécurité et la traçabilité des documents.

Oui, DottedSign respecte les normes et le , assurant ainsi la sécurité et la traçabilité des documents. Quels sont les tarifs de DottedSign ? DottedSign propose une version gratuite , une période d’ essai de 14 jours et plusieurs formules d’abonnement à partir de 8 $ par mois par utilisateur .

DottedSign propose une version , une période d’ et plusieurs formules d’abonnement à partir de . Est-ce que DottedSign propose une application mobile ? Oui, une application mobile est disponible pour les systèmes iOS et Android .

Oui, une est disponible pour les systèmes et . Comment se déroule une signature avec DottedSign ? Les signataires reçoivent des notifications sécurisées pour accéder aux documents et procéder à leur signature, le tout de manière simple et rapide.

Les signataires reçoivent des pour accéder aux documents et procéder à leur signature, le tout de manière simple et rapide. Puis-je essayer DottedSign sans engagement ? Oui, DottedSign offre une période d’essai gratuite pour tester les fonctionnalités avant de s’engager.