Welyb dévoile ses innovations pour la nouvelle saison

À l’aube de cette nouvelle saison, Welyb se positionne comme un acteur incontournable de l’innovation en présentant des fonctionnalités destinées à optimiser la gestion documentaire des experts-comptables. En restant à l’écoute des besoins du secteur, la plateforme met en avant des solutions performantes et adaptées aux enjeux contemporains, permettant ainsi aux professionnels de rester à la pointe de la technologie.

La plateforme Welyb, dédiée aux experts-comptables, a récemment annoncé plusieurs innovations susceptibles de transformer la gestion documentaire. Ces nouvelles fonctionnalités visent à simplifier les processus tout en maintenant des standards élevés de sécurité et de performance.

Une écoute attentive des besoins du secteur

Welyb se démarque par sa volonté de se rapprocher des attentes des experts-comptables. En restant connecté aux besoins de la profession, la plateforme propose des solutions innovantes et adaptées pour que les utilisateurs puissent bénéficier des dernières avancées technologiques. Ainsi, Welyb est perçu comme un acteur clé de la digitalisation des métiers de la comptabilité.

Connectivité renforcée avec l’API ACD

Parmi les évolutions majeures révélées, la connexion API avec ACD constitue un véritable atout. Remplaçant la traditionnelle connexion FTP, cette nouvelle fonctionnalité permet un envoi de documents simplifié et sécurisé vers iSuite. Cette avancée renforce la fluidité des échanges, offrant ainsi aux utilisateurs de ACD une transmission de documents plus efficace.

La gestion des flux de travail optimisée

Welyb introduit également un nouveau module de flux de travail, actuellement en phase de test. Cette option permet aux utilisateurs de mieux organiser leurs processus documentaires en définissant des statuts personnalisés pour chaque étape. Ce système apporte une vision plus claire de l’avancement des tâches, facilitant ainsi la collaboration entre les cabinets et leurs clients.

Infrastructure modernisée pour une sécurité accrue

Un autre point essentiel des innovations de Welyb est la mise en place d’une infrastructure autoscalable. Ce chantier ambitieux vise à garantir une plateforme à la fois performante et sécurisée. Grâce à une meilleure gestion des ressources, Welyb pourra offrir des services plus compétitifs tout en réduisant son impact écologique.

Découvrez ces innovations au Congrès National

Pour vous faire découvrir ces nouvelles fonctionnalités, Welyb sera présent au Congrès National de l’Ordre des Experts-Comptables à Marseille, qui se déroulera du 25 au 27 septembre 2024. L’équipe sera ravie de réaliser des démonstrations et de répondre à toutes les questions des visiteurs. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter leur site officiel Welyb.

Des outils adaptés pour une meilleure productivité

Les améliorations proposées par Welyb vont bien au-delà des simples mises à jour. Elles visent à optimiser la manière dont les experts-comptables gèrent leur documentation et interagissent avec leurs clients. Avec des outils adaptés, Welyb permet aux professionnels de gagner en productivité tout en garantissant un service optimal.

Un futur prometteur pour les experts-comptables

En intégrant des solutions technologiques avancées, Welyb réaffirme son engagement envers les experts-comptables. Ces innovations sont pensées pour s’adapter continuellement aux évolutions du secteur et aux besoins des utilisateurs. La plateforme s’affirme ainsi comme un partenaire incontournable pour tous les professionnels desirant renforcer leur efficacité et leur compétitivité sur le marché.

Nouveaux outils et fonctionnalités

Cette rentrée, Welyb met en avant plusieurs évolutions majeures dans son arsenal de fonctionnalités. Parmi celles-ci, on retrouve une connexion API révolutionnaire avec ACD, remplaçant la technique FTP traditionnelle, permettant une transmission de documents plus sécurisée et fluide. Cette nouvelle interface donne également aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour cibler leurs documents lors de leur envoi vers iSuite.

Une gestion optimisée des flux de travail

Les utilisateurs bénéficieront également d’une fonctionnalité innovante : les flux de travail en version bêta. Ce module permettra de structurer les processus documentaires en définissant des statuts personnalisés pour chaque étape du cycle de vie d’un document. Cela facilite la création de flux sur un dossier et améliore la visibilité sur l’avancement des tâches de toutes les parties prenantes.

Infrastructure améliorée pour plus de sécurité

Un autre ambitieux projet pour cette nouvelle saison est la refonte complète de l’infrastructure de Welyb. Avec des améliorations orientées vers la performance et la sécurité, cette initiative n’est pas immédiatement visible pour les utilisateurs, mais elle joue un rôle crucial dans l’expérience globale offerte par la plateforme. Cette mise à jour optimisera la gestion des ressources et garantira une consommation responsable, limitant ainsi l’impact écologique tout en maintenant une qualité de service compétitive.

Participez au Congrès National des Experts-Comptables

Welyb invite les professionnels à découvrir toutes ces innovations lors du Congrès National de l’Ordre des Experts-Comptables à Marseille du 25 au 27 septembre 2024. Cet événement sera l’occasion de rencontrer les équipes de Welyb et d’assister à des démonstrations de ces nouvelles fonctionnalités. Les experts-comptables sont encouragés à passer au stand R315 et R342 pour poser toutes leurs questions et découvrir en avant-première ces avancées.

Welyb, la plateforme collaborative dédiée aux experts-comptables, a récemment présenté plusieurs innovations majeures visant à simplifier la gestion documentaire et améliorer la productivité des cabinets comptables. Ces nouvelles fonctionnalités, conçues pour répondre aux besoins des professionnels de la comptabilité, promettent d’apporter une flexibilité et une sécurité accrues tout au long de la saison. Voici un aperçu des principales améliorations proposées par Welyb.

Une plateforme plus connectée grâce à l’API ACD

La première innovation notable est l’introduction d’une connexion API avec ACD, une mise à jour cruciale qui remplace l’ancienne connexion FTP. Cette API permet aux experts-comptables d’envoyer des documents directement vers iSuite tout en ciblant des emplacements spécifiques dans i-Dpt. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de Welyb bénéficient d’un processus de transmission de documents plus fluide et sécurisé, répondant ainsi aux exigences de flexibilité croissante des cabinets modernes.

Gestion des flux de travail améliorée

Une autre avancée significative est l’arrivée des flux de travail, actuellement en phase de test bêta. Ce module propose une organisation plus précise des processus documentaires en permettant aux utilisateurs de personnaliser les statuts de chaque document tout au long de son cycle de vie. Les cabinets peuvent ainsi :

Créer des flux spécifiques pour chaque dossier, intégrant différents statuts de progression;

pour chaque dossier, intégrant différents statuts de progression; Activer ou désactiver des flux pour un document à tout moment dans la gestion électronique des documents;

pour un document à tout moment dans la gestion électronique des documents; Modifier facilement les statuts associés aux documents.

Cette fonctionnalité aide à clarifier l’avancement des tâches, simplifie la gestion et optimise la collaboration, contribuant à réduire les erreurs et à augmenter l’efficacité générale.

Renforcement de l’infrastructure pour plus de sécurité

Au-delà des nouvelles fonctionnalités, Welyb annonce également une refonte de son infrastructure pour 2024. Cette mise à jour phare aura pour objectif de garantir une plateforme plus performante et sécurisée. Parmi les bénéfices de cette amélioration, on note :

Autoscaling , permettant à la plateforme d’ajuster automatiquement ses ressources en fonction du volume d’activité;

, permettant à la plateforme d’ajuster automatiquement ses ressources en fonction du volume d’activité; Sécurité renforcée , assurant un niveau élevé de protection des données;

, assurant un niveau élevé de protection des données; Optimisation des coûts , grâce à une gestion plus efficace des ressources;

, grâce à une gestion plus efficace des ressources; Consommation raisonnée , avec une utilisation responsable des serveurs pour minimiser l’impact écologique;

, avec une utilisation responsable des serveurs pour minimiser l’impact écologique; Technologies modernes qui favoriseront des évolutions régulières et pertinentes.

Ces efforts témoignent de la volonté de Welyb d’accompagner ses utilisateurs dans une transition digitale réussie tout en améliorant la résilience de sa plateforme.

Présentation des innovations au Congrès National de l’Ordre des Experts-Comptables

Pour découvrir ces nouvelles fonctionnalités et en savoir plus sur leur impact, Welyb invite tous les experts-comptables à se rendre au Congrès National de l’Ordre des Experts-Comptables, qui se tiendra à Marseille. Ce sera une occasion idéale pour les professionnels de discuter des innovations et d’évaluer comment elles peuvent transformer leur pratique quotidienne.

