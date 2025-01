Forum InCyber : Rendez-vous incontournable du 26 au 28 mars 2024

Sécurité et conformité des documents

in

EN BREF Date : 26 au 28 mars 2024

26 au 28 mars 2024 Lieu : Lille Grand Palais

Lille Grand Palais Thème : « Parés pour l’IA ? Réinventer la cybersécurité à l’ère de l’intelligence artificielle »

« Parés pour l’IA ? Réinventer la à l’ère de l’intelligence artificielle » Participants : 650 exposants sur 20 000 m²

650 exposants sur 20 000 m² Événements spéciaux : Web3 Security Summit – Enjeux de confiance et conformité Web3 InCyber Connect – Ateliers pour CISO

Inscription : Ouverte dès maintenant

Le Forum InCyber, anciennement connu sous le nom de FIC, se profile comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la cybersécurité en Europe. Prévu du 26 au 28 mars 2024 à Lille Grand Palais, cet événement promet d’aborder les défis contemporains liés à la sécurité numérique à travers le prisme de l’intelligence artificielle. Avec la participation de plus de 650 exposants sur une surface de 20 000 m², le forum s’annonce riche en échanges, ateliers et découvertes.

Le Forum InCyber, anciennement connu sous le nom de Forum International de la Cybersécurité (FIC), se déroulera à Lille Grand Palais du 26 au 28 mars 2024. Cet évènement majeur de la cybersécurité mettra l’accent sur le thème « Parés pour l’IA ? Réinventer la cybersécurité à l’ère de l’intelligence artificielle ». Avec plus de 650 exposants sur une superficie de 20 000 m², cet événement constitue un passage obligé pour tous les acteurs du secteur souhaitant s’informer des dernières avancées et meilleures pratiques.

Un cadre exceptionnel

Le forum se tiendra dans le cadre prestigieux du Lille Grand Palais, un lieu emblématique qui accueillera professionnels, experts et entreprises de premier plan de la cybersécurité. Cet évènement proposera une plateforme interactive permettant aux participants de s’engager dans des discussions enrichissantes autour des défis numériques contemporains.

Thème de l’édition 2024

Cette année, le Forum InCyber se concentrera sur l’impact de l’intelligence artificielle sur la cybersécurité. Les enjeux liés à l’IA seront au cœur des débats, permettant aux professionnels de comprendre comment repenser leurs stratégies de protection des données à l’ère numérique. Les intervenants partageront leurs visions sur comment les nouvelles technologies peuvent renforcer la cybersécurité, mais aussi sur les menaces qu’elles pourraient potentiellement engendrer.

Programmes et activités

Durant ces trois jours, les participants pourront profiter d’une vaste gamme d’activités : conférences, ateliers et tables rondes avec des experts du domaine. Parmi les événements phares, on trouve le Web3 Security Summit , qui rassemblera des spécialistes pour aborder les questions de confiance et de conformité des technologies Web3, en partenariat avec Raid Square .

Rencontres entre professionnels

Un autre moment fort du forum sera l’événement InCyber Connect , dédié aux Directeurs de la sécurité de l’information (CISO). Cet événement proposera des ateliers permettant d’échanger et de partager les meilleures pratiques sur des problématiques clés rencontrées au quotidien par les professionnels de cybersécurité.

Pourquoi participer au Forum InCyber ?

Participer au Forum InCyber, c’est s’offrir l’opportunité de se tenir au courant des dernières innovations dans le domaine de la cybersécurité. C’est également un excellent moyen de développer son réseau professionnel en rencontrant des acteurs clés du secteur. Les échanges directs avec des experts et collègues permettront de renforcer ses connaissances et d’obtenir des solutions pratico-pratiques pour faire face aux défis de demain.

Inscriptions et informations pratiques

Les inscriptions pour le Forum InCyber 2024 sont désormais ouvertes. Pour toute information complémentaire, y compris les détails sur le programme, les intervenants et les modalités d’inscription, vous pouvez consulter le site officiel de l’événement : https://europe.forum-incyber.com/.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du 26 au 28 mars 2024, qui fait figure de référence pour tous les professionnels concernés par la cybersécurité et l’innovation numérique. Suivez les dernières actualités de l’événement sur le site d’actualité spécialisé Atempo et restez informé des nouvelles tendances du secteur.

Comparatif des Événements au Forum InCyber 2024

Événement Description Thème Principal Réinventer la cybersécurité à l’ère de l’intelligence artificielle Dates 26 au 28 mars 2024 Lieu Lille Grand Palais Superficie 20 000 m² de salon Nombre d’exposants 650 exposants attendus Web3 Security Summit Réunion d’experts sur la sécurité des technologies Web3 InCyber Connect Ateliers pour CISO afin de partager les meilleures pratiques

Le Forum InCyber se positionne comme un événement majeur de la cybersécurité à l’échelle européenne. Prévu pour se tenir à Lille Grand Palais, il promet d’être un carrefour d’échanges, d’innovations et de découvertes pour les professionnels du secteur. Cet article vous présente les points forts de cette édition qui se déroulera du 26 au 28 mars 2024, sous le thème captivant « Parés pour l’IA ? Réinventer la cybersécurité à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Des objectifs ambitieux

Cette 16ème édition vise à aborder les défis contemporains auxquels la cybersécurité doit faire face à l’ère de l’IA. Les professionnels auront l’opportunité d’explorer les enjeux liés à l’innovation technologique, à la sécurité des données et à la protection de la vie privée. En réunissant des experts, des leaders d’opinion et des entreprises innovantes, cet événement s’annonce comme un moment clé pour partager les meilleures pratiques.

Un programme riche et varié

Avec la présence de 650 exposants sur plus de 20 000 m², le Forum InCyber 2024 propose un programme dense. Les visiteurs auront accès à des conférences, des ateliers et des tables rondes qui traiteront des sujets essentiels comme la gouvernance des données, les menaces émergentes et les solutions en matière de cybersécurité adaptées à l’intelligence artificielle.

Des événements phares à ne pas manquer

Parmi les nouvelles initiatives de cette édition, deux événements se démarquent :

Web3 Security Summit qui se concentrera sur les défis de la cybersécurité dans le domaine des technologies Web3.

qui se concentrera sur les défis de la cybersécurité dans le domaine des technologies Web3. InCyber Connect, des ateliers spécialement conçus pour les CISO afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques.

Inscription et informations pratiques

Les inscriptions pour cet événement incontournable sont d’ores et déjà ouvertes. Pour plus de détails sur la programmation et les modalités d’inscription, vous pouvez consulter le site officiel de l’organisateur : https://europe.forum-incyber.com/inscriptions/.

Le Forum InCyber 2024 sera également un lieu privilégié pour rencontrer des acteurs de la cybersécurité en France et en Europe, se tenant à Lille, un carrefour stratégique pour les échanges numériques. Ne manquez pas cette occasion unique de vous former et d’explorer les dernières tendances en matière de sécurité informatique.

Forum InCyber 2024 : Information Clé

Date : 26 au 28 mars 2024

26 au 28 mars 2024 Lieu : Lille Grand Palais

Lille Grand Palais Thème : Réinventer la cybersécurité à l’ère de l’IA

Réinventer la cybersécurité à l’ère de l’IA Exposants : 650 présents

650 présents Surface : 20 000 m² de salon

20 000 m² de salon Événements phares : Web3 Security Summit

Web3 Security Summit Ateliers : InCyber Connect pour CISO

InCyber Connect pour CISO Public : Professionnels de la cybersécurité

Professionnels de la cybersécurité Networking : Échanges et partages d’expériences

Échanges et partages d’expériences Innovations : Découvertes des meilleures pratiques

Introduction au Forum InCyber 2024

Le Forum InCyber, un événement majeur dans le domaine de la cybersécurité, se tiendra du 26 au 28 mars 2024 à Lille Grand Palais. Cette 16e édition, placée sous le thème « Parés pour l’IA ? Réinventer la cybersécurité à l’ère de l’intelligence artificielle », réunira près de 650 exposants sur un espace de 20 000 m² de salon. Les professionnels participeront à des débats, des ateliers et des sessions de networking pour explorer les dernières innovations et pratiques du secteur. Cet article propose des recommandations pour tirer le meilleur parti de cet événement incontournable.

Préparation avant l’événement

Pour profiter pleinement du Forum InCyber, il est essentiel de se préparer en amont. Voici quelques recommandations :

Inscription anticipée

Assurez-vous de vous inscrire dès que possible pour garantir votre place. Les périodes d’inscription anticipée offrent souvent des avantages, notamment des réductions sur le tarif d’entrée.

Planification des visites

Consultez le programme des conférences et des ateliers à l’avance. Établissez une liste de sessions qui vous intéressent particulièrement, notamment celles liées à l’IA et à la cybersécurité. Cela vous permettra de maximiser votre temps sur place.

Optimiser votre expérience sur place

Durant l’événement, il est crucial d’adopter une approche proactive pour tirer le meilleur parti de votre expérience.

Participer aux ateliers

Ne manquez pas l’occasion de participer aux ateliers spécialisés, comme le Web3 Security Summit, qui rassemble des experts en Web3 et en sécurité pour discuter des enjeux de confiance et de conformité. Ces échanges sont essentiels pour enrichir vos connaissances et comprendre les tendances actuelles.

Networking et échanges

Profitez des pauses et des occasions de networking pour échanger avec d’autres professionnels du secteur. Ces interactions peuvent déboucher sur des collaborations futures ou des conseils pratiques. L’événement est l’occasion parfaite pour élargir votre réseau professionnel.

Focus sur les innovations

Le Forum InCyber est également un contexte idéal pour découvrir les dernières innovations en matière de cybersécurité et d’intelligence artificielle.

Visitez les stands des exposants

Parcourez les différents stands présents. Chaque exposant propose des solutions avant-gardistes et des outils adaptés aux défis contemporains de la cybersécurité. Prendre le temps de discuter avec les représentants vous donnera un aperçu précieux des produits et des technologies émergentes.

Assister à des présentations

De nombreuses présentations auront lieu tout au long de l’événement. Assister à ces conférences vous permettra de vous tenir informé des nouvelles pratiques, des études de cas pertinentes et des résultats de recherches récentes.

Après l’événement : Suivi et application des connaissances

Enfin, au retour de l’événement, il est important de capitaliser sur ce que vous avez appris.

Établissement d’un plan d’action

Faites un récapitulatif des informations pertinentes que vous avez collectées, des contacts rencontrés et des idées discutées. Établissez un plan d’action pour mettre en œuvre les connaissances acquises dans votre organisation.

Maintenir le réseau

Utilisez les contacts établis lors du forum pour rester en lien. Les relations professionnelles peuvent s’avérer bénéfiques pour échanger des idées ou des bonnes pratiques tout au long de l’année.

FAQ sur le Forum InCyber 2024

Quand se déroulera le Forum InCyber 2024 ? L’événement aura lieu du 26 au 28 mars 2024.

Où se tiendra le Forum InCyber ? Le forum se déroulera au Lille Grand Palais.

Quel est le thème de cette édition ? Le thème de cette année est « Parés pour l’IA ? Réinventer la cybersécurité à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Combien d’exposants sont attendus ? Près de 650 exposants sont prévus sur un espace de 20 000 m².

Quelles sont les nouveautés de cette édition ? Parmi les nouveautés, nous avons le Web3 Security Summit et les ateliers InCyber Connect dédiés aux CISO.

Qu’est-ce que le Web3 Security Summit ? C’est un nouvel événement qui regroupe des experts en Web3 et en sécurité pour discuter des enjeux de confiance et de conformité liés à ces technologies.

À quoi peuvent s’attendre les participants aux ateliers InCyber Connect ? Les participants pourront échanger avec leurs pairs et partager les meilleures pratiques sur des thématiques opérationnelles clés.

Où puis-je trouver plus d’informations sur l’événement ? Vous pouvez consulter le site de l’organisateur pour plus de détails concernant l’inscription et le programme.