SAGES Informatique : un partenaire clé pour la transformation numérique des TPE et PME

Dans un monde en constante évolution, la transformation numérique s’impose comme un enjeu crucial pour les petites et moyennes entreprises (TPE et PME). SAGES Informatique se positionne comme un partenaire clé dans cette transition, proposant des solutions adaptées pour optimiser la gestion documentaire et améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des outils innovants comme Zeendoc, les entreprises peuvent désormais naviguer davantage sereinement vers une digitalisation ciblée et respectueuse des enjeux environnementaux.

Une expertise reconnue dans la gestion documentaire

Créée au début des années 2000, SAGES Informatique a rapidement su s’imposer comme un leader dans le domaine de la gestion électronique de documents (GED). Grâce à sa solution phare, Zeendoc, l’entreprise répond aux besoins spécifiques des TPE et des PME, leur permettant ainsi d’optimiser leur organisation tout en respectant un cadre écologique.

Des solutions adaptées aux besoins des TPE et PME

La force de SAGES Informatique réside dans sa capacité à développer des solutions sur mesure. La directrice communication et RSE adresse précisément les attentes de ses clients, offrant des services complets qui vont au-delà de la simple numérisation des documents. La gestion électronique des documents, facilitée par Zeendoc, permet un archivage automatisé et un partage simplifié des informations au sein des entreprises.

Une transition numérique en douceur

SAGES Informatique ne se limite pas à offrir des solutions techniques ; elle s’engage également à accompagner ses clients tout au long de leur transition numérique. Ce processus passe notamment par la mise en place de circuits de validation et de services additionnels comme la signature électronique et le déclenchement de paiements. Ces améliorations visent à libérer le temps des employés pour des tâches à valeur ajoutée, tout en minimisant les erreurs et en augmentant l’efficacité.

Un marché en pleine évolution

Malgré un taux d’équipement des entreprises encore limité (environ 10 %), il est clair que la demande pour les services de SAGES Informatique est en forte croissance. Cela est d’autant plus pertinent dans un contexte où la législation pousse de plus en plus les entreprises vers la digitalisation, notamment avec des enjeux tels que la facturation électronique.

Accompagnement durant la facturation électronique obligatoire

L’un des défis majeurs qui se dessine pour les TPE et les PME est l’implémentation de l’obligation de la facturation électronique. SAGES Informatique a pour objectif de veiller à ce que cette transition se déroule en douceur. En tant qu’opérateur de dématérialisation, l’entreprise travaille en étroite collaboration avec des partenaires comme Doxallia pour assurer une mise en conformité rapide et efficace avec les nouvelles exigences.

Une sensibilisation nécessaire à la transformation numérique

Pour que les entreprises soient prêtes à franchir le cap de la transformation numérique, une sensibilisation accrue est essentielle. SAGES Informatique mise sur une approche de proximité pour former et informer ses clients sur les avantages de la gestion numérique et sur la façon dont cela contribue à un meilleur fonctionnement global. Grâce à des démonstrations et à un accompagnement personnalisé, l’entreprise s’assure que les bénéfices de Zeendoc soient bien compris et intégrés par ses utilisateurs.

Un avenir numérique prometteur

Les entreprises doivent aujourd’hui se projeter dans un avenir où la transformation numérique devient non seulement une opportunité, mais aussi une nécessité. Avec des enjeux environnementaux grandissants et des attentes claires de la part des clients, SAGES Informatique est là pour guider chaque TPE et PME à travers cette transition. Son expertise et ses solutions sur mesure en feront un partenaire privilégié pour réussir dans cette nouvelle ère digitale.

Critères Description Typologie de clients TPE, PME et collectivités locales Produit phare Zeendoc : solution de gestion électronique de documents (GED) Expertise sectorielle Présence dans le transport, l’industrie, et d’autres secteurs d’activité Taux d’équipement 10% des TPE-PME équipées, potentiel de croissance important Accompagnement proposé Solutions sur-mesure et aide à la transition numérique Facturation électronique Préparation à la loi sur la facturation électronique obligatoire Partenaires revendeurs 250 partenaires sur l’ensemble du territoire français

SAGES Informatique se positionne comme un acteur incontournable dans l’accompagnement des TPE et PME lors de leur transformation numérique. Grâce à des solutions adaptées telles que Zeendoc, l’entreprise garantit aux petites et moyennes structures un passage simplifié vers une gestion électronique des documents, tout en répondant à leurs besoins spécifiques et en prenant en compte les enjeux environnementaux.

Une expertise avérée dans la gestion électronique des documents

Créée au début des années 2000, SAGES Informatique a su s’imposer comme le spécialiste de la gestion électronique de documents (GED)) en France. L’entreprise offre des services de numérisation et de traitement documentaire, permettant ainsi aux TPE et PME de réduire l’utilisation de papier et de gagner en efficacité.

Une solution sur-mesure : Zeendoc

Au cœur de l’offre de SAGES Informatique se trouve Zeendoc, un logiciel de GED entièrement personnalisable. Cette solution est conçue pour s’intégrer dans l’organisation de chaque entreprise, facilitant l’archivage, le classement et le partage des documents. Zeendoc permet également d’automatiser diverses tâches administratives, ce qui contribue à une meilleure gestion du temps et à un contrôle accru des coûts.

Un accompagnement de proximité pour les TPE et PME

Reconnaissant la diversité des besoins des petites structures, SAGES Informatique a établi un réseau de partenaires revendeurs à travers la France. Cela garantit un accompagnement de proximité, essentiel pour aider les entreprises à naviguer dans cette transition numérique et à maximiser les avantages de la digitalisation.

Prendre en charge la facturation électronique

Avec l’arrivée de la facturation électronique obligatoire, SAGES Informatique se positionne comme un allié stratégique pour ses clients. L’entreprise accompagne les TPE et PME dans cette phase cruciale, assurant que la transition se fasse en toute sérénité. L’expertise de SAGES permet aux entreprises de se conformer aux nouveaux exigences tout en optimisant leur gestion des factures.

Les enjeux de la transformation numérique

Le paysage digital évolue rapidement, et les TPE et PME doivent s’y adapter. SAGES Informatique s’engage à sensibiliser les entreprises sur les biens-faits de la transformation numérique, en démontrant comment la gestion électronique des documents peut améliorer leur productivité. Cela est d’autant plus essentiel face aux enjeux environnementaux et législatifs actuels.

Enrichir l’expérience client

La digitalisation ne se limite pas à l’intérieur de l’entreprise; c’est aussi un moyen d’améliorer l’expérience client. Grâce à Zeendoc, les TPE et PME peuvent offrir un service plus rapide et plus efficace, ce qui renforce la satisfaction client et favorise la fidélité.

SAGES Informatique se positionne comme un acteur incontournable dans la transformation numérique des petites et moyennes entreprises (TPE et PME) en France. À travers sa solution innovante, Zeendoc, l’entreprise facilite la gestion électronique des documents, permettant ainsi aux entreprises de gagner en efficacité tout en optimisant leurs ressources. La volonté de SAGES Informatique d’accompagner ses clients dans leur transition numérique est au cœur de son modèle, répondant à des besoins spécifiques tout en favorisant un environnement de travail plus durable.

Une offre adaptée aux TPE et PME

FAQ – SAGES Informatique et la Transformation Numérique

Qu’est-ce que SAGES Informatique ? SAGES Informatique est un éditeur de solutions de gestion électronique de documents, en particulier Zeendoc, qui répond aux besoins des petites et moyennes entreprises ainsi que des collectivités locales.

Qui a fondé SAGES Informatique ? L’entreprise a été fondée au début des années 2000 par Charly Delsol.

Quels services SAGES Informatique propose-t-elle ? L’entreprise offre des services de numérisation documentaire et de gestion électronique des documents (GED) avec sa solution Zeendoc.

Quels types de clients SAGES Informatique cible-t-elle ?