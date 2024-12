Mérignac : LegalySpace, expert en dématérialisation, obtient une nouvelle certification

in

EN BREF LegalySpace , PME spécialisée dans la dématérialisation , fondée à Mérignac.

, PME spécialisée dans la , fondée à Mérignac. Ambition de tripler le nombre d’ utilisateurs d’ici 2026, visant 1,5 million.

d’ici 2026, visant 1,5 million. Obtention de la certification Coffre-fort Numérique NF203 pour garantir la sécurité des données.

pour garantir la sécurité des données. Propose des services de signature électronique et hébergement de documents en France.

et hébergement de documents en France. Prévoyez d’augmenter l’équipe de 20 à 35 employés en recrutant 15 nouveaux profils.

Intègre l’ intelligence artificielle pour optimiser ses services et la gestion documentaire.

pour optimiser ses services et la gestion documentaire. Levée de fonds de 2 millions d’euros en 2021 pour soutenir le développement.

Dans un contexte de transformation numérique où la dématérialisation joue un rôle central, l’entreprise mérignacaise LegalySpace se distingue par ses avancées significatives. Récemment, elle a obtenu la prestigieuse certification Coffre-fort Numérique NF203, un gage de qualité et de sécurité pour ses solutions dédiées à la gestion des documents professionnels. Fort de son expertise, LegalySpace renforce ainsi sa position de leader dans ce secteur en pleine expansion.

La société LegalySpace, spécialisée dans la dématérialisation des documents professionnels, a récemment obtenu la certification Coffre-fort Numérique NF203. Cette nouvelle étape renforce son engagement envers la sécurité des données et démontre sa volonté de devenir un partenaire de confiance pour ses utilisateurs. Établie à Mérignac, cette PME prévoit d’accroître sa base d’utilisateurs tout en développant son offre de services liés à la dématérialisation.

Un parcours prometteur pour LegalySpace

Fondée en 2009 par Vincent Dreyfus, LegalySpace a connu une progression constante dans le domaine de la dématérialisation. Avec plus de 500 000 utilisateurs à ce jour, l’entreprise vise à atteindre 1,5 million d’ici 2026, un objectif ambitieux renforcé par les nouvelles exigences de facturation électronique obligatoires pour toutes les entreprises à compter de septembre de cette même année.

La certification NF203 : un gage de sécurité

La certification Coffre-fort Numérique NF203 obtenue par LegalySpace témoigne de son sérieux dans le traitement et l’archivage des documents sensibles. Selon Vincent Dreyfus, cette reconnaissance valorise leur engagement à garantir la sécurité des données de ses clients, assurant ainsi un fonctionnement optimal de ses services. Les documents, qu’il s’agisse de contrats de travail, de bulletins de paie, ou de factures, sont stockés dans des centres de données situés en France, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire aux entreprises qui les utilisent.

Expansion et innovation technologique

LegalySpace ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’entreprise prévoit de recruter 15 nouveaux collaborateurs pour soutenir sa croissance, en visant principalement des profils dans les domaines de l’informatique et de la vente. L’essor de la dématérialisation et l’intégration des technologies avancées, notamment l’intelligence artificielle (IA), sont au cœur de sa stratégie d’expansion.

Vers une dématérialisation intelligente

Avec l’inclusion de l’IA, LegalySpace envisage de simplifier et d’optimiser la gestion des documents. En permettant la reconnaissance automatique et la découpe des informations, l’entreprise se positionne pour révolutionner la prise de décision au sein des entreprises. Cette avancée technologique vise non seulement à améliorer l’expérience utilisateur, mais aussi à assurer une conformité stricte face aux réglementations en constante évolution.

Développement durable : au-delà de la technologie

L’impact positif de la dématérialisation sur l’environnement est également un point clé pour LegalySpace. En réduisant l’usage de papier, l’entreprise contribue à une gestion plus responsable des ressources. Les initiatives en matière de durabilité vont de pair avec l’innovation, illustrant la façon dont la technologie moderne peut allier efficacité économique et responsabilité écologique.

Un avenir rayonnant pour LegalySpace

Les ambitions de LegalySpace s’accompagnent d’une volonté de rester à la pointe de la dématérialisation. La société a récemment levé deux millions d’euros auprès de Capital & Dirigeants Partenaires, permettant d’alimenter sa croissance et de développer de nouvelles solutions pour ses clients. Avec une vision claire et un engagement fermement ancré envers la sécurisation des données, LegalySpace s’affirme comme un acteur incontournable de la dématérialisation en France.

Pour en savoir plus sur les services offerts par LegalySpace et la certification NF203, consultez leur site officiel : Coffre-fort Numérique certifié NF203. Vous pouvez également découvrir leurs dernières innovations et actualités sur leur blog.

Pour approfondir les enjeux de la dématérialisation dans la gestion documentaire, visitez cet article sur l’importance de la dématérialisation.

Enfin, pour toute entreprise envisageant une transition vers la dématérialisation, il est crucial de suivre les étapes clés de ce processus pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques.

Comparaison des caractéristiques de LegalySpace

Critères Détails Année de fondation 2009 Effectifs actuels 20 employés Nombre d’utilisateurs Plus de 500 000 Objectif d’utilisateurs (2026) 1,5 million Nouveaux recrutements prévus 15 nouveaux collaborateurs Certification obtenue Coffre-fort Numérique NF203 Rationalisation des documents Envoi de divers documents professionnels Technologies utilisées Intelligence Artificielle pour la gestion des documents Localisation des serveurs Centre de données en France

La société LegalySpace, basée à Mérignac, se positionne comme un acteur majeur dans le domaine de la dématérialisation des documents professionnels. Avec l’obtention de la certification Coffre-Fort Numérique NF203, l’entreprise affirme son engagement en faveur de la sécurité des données tout en poursuivant son ambition d’accroître le nombre de ses utilisateurs d’ici 2026.

Une PME en pleine croissance

Fondée en 2009 par Vincent Dreyfus, LegalySpace a connu un développement significatif. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 20 personnes et prévoit de recruter 15 nouveaux collaborateurs pour répondre à la demande croissante de ses solutions de dématérialisation. En visant un objectif ambitieux de 1,5 million d’utilisateurs d’ici 2026, LegalySpace renforce sa présence sur le marché.

Certification NF203 : un gage de confiance

La certification Coffre-Fort Numérique NF203 est une reconnaissance essentielle qui atteste de la capacité de LegalySpace à garantir la sécurité et l’intégrité des documents sensibles. Selon Vincent Dreyfus, cette approche témoigne de l’engagement de l’entreprise à devenir un partenaire de confiance pour la protection des données de ses clients.

Des services adaptés aux besoins des utilisateurs

La solution développée par LegalySpace permet d’envoyer divers documents, tels que des contrats de travail, des bulletins de paie et des factures, tout en bénéficiant de services complémentaires comme la signature électronique. En hébergeant toutes les informations dans des centres de données en France, LegalySpace met un point d’honneur à assurer une gestion optimale des données de ses utilisateurs.

Anticipation de la facturation électronique obligatoire

Avec l’obligation de la facturation électronique prévue pour 2026, LegalySpace se positionne en première ligne pour aider les entreprises à passer à cette nouvelle norme. En augmentant son effectif et en intégrant des technologies innovantes, l’entreprise se prépare à répondre efficacement aux exigences du marché.

Une stratégie axée sur l’innovation

LegalySpace envisage une intégration renforcée des nouvelles technologies, en particulier de l’intelligence artificielle. À terme, celles-ci permettront d’optimiser la reconnaissance automatique et le traitement des documents, facilitant ainsi la prise de décision pour les entreprises clientes.

Pour en savoir plus sur les solutions proposeés par LegalySpace, vous pouvez visiter leur site web à l’adresse suivante : LegalySpace. Suivez également leur actualité sur leur page Facebook : LegalySpace sur Facebook.

L’Essor de LegalySpace à Mérignac

La société LegalySpace, spécialisée dans la dématérialisation des documents, continue de croître à Mérignac. Elle vient d’obtenir la certification Coffre-fort Numérique NF203, un gage de la sécurité de ses services. L’entreprise, fondée en 2009 par Vincent Dreyfus, prévoit de tripler son nombre d’utilisateurs d’ici 2026. Avec plus de 500 000 utilisateurs actuels et un objectif ambitieux de 1,5 million d’ici 2026, cette PME ne cesse d’innover et de recruter des talents pour accompagner sa croissance.

Une Certification de Toute Importance

L’obtention de la certification Coffre-fort Numérique NF203 marque une étape significative pour LegalySpace. Cette distinction atteste de la capacité de la société à garantir la sécurité des données de ses clients. En fournissant des solutions de dématérialisation sûres, l’entreprise renforce son rôle de partenaire de confiance pour la gestion des documents sensibles tels que les contrats de travail, les bulletins de paie et les factures.

Vincent Dreyfus, le fondateur de l’entreprise, souligne : « Cette certification confirme notre engagement envers la sécurité des données et renforce notre rôle de partenaire de confiance ». Il est crucial de signaler que toutes les informations traitées par LegalySpace sont hébergées dans des centres de données situés en France, ce qui assure une conformité aux réglementations locales sur la protection des données.

Objectifs Ambitieux pour 2026

Actuellement, LegalySpace compte plus de 500 000 utilisateurs. Son objectif de 1,5 million d’utilisateurs d’ici 2026 s’inscrit dans un contexte où la facturation électronique deviendra obligatoire. Cette croissance attendue est le résultat d’une stratégie bien planifiée, intégrant l’utilisation de nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle (IA), pour optimiser le traitement des documents et améliorer l’expérience utilisateur.

La société prévoit également de doubler ses effectifs en recrutant 15 nouveaux collaborateurs spécialisés en IT et vente pour soutenir cette stratégie de croissance. La combinaison d’une équipe renforcée et de l’innovation technologique contribuera sans aucun doute à l’atteinte de ses objectifs.

Innovation Technologique et Avenir

La dématérialisation est un domaine en constante évolution, et LegalySpace est bien positionnée pour en tirer parti. L’intégration de l’intelligence artificielle dans ses services permettrait d’automatiser des tâches comme la reconnaissance et le traitement des documents, et d’améliorer l’accessibilité des données. En facilitant la prise de décision grâce à une meilleure gestion de l’information, l’entreprise s’engage à rendre le travail de ses clients plus efficace.

Outre l’amélioration technologique, LegalySpace se concentre également sur la formation et l’accompagnement des entreprises dans leur processus de dématérialisation. Le partage des meilleures pratiques et une sensibilisation accrue aux enjeux de la sécurité des données sont essentiels pour garantir une adoption réussie de ces nouvelles technologies.

La Dématérialisation comme Leviers Écologiques

Enfin, la dématérialisation des documents ne se limite pas à la simple gestion des données. Elle représente également un pas vers une approche écologique, réduisant la consommation de papier et l’empreinte carbone des entreprises. En choisissant des solutions de dématérialisation comme celles proposées par LegalySpace, les entreprises participent à une démarche plus responsable sur le plan environnemental.

Questions Fréquemment Posées sur LegalySpace

Quel est l’objectif de LegalySpace d’ici 2026 ? LegalySpace ambitionne de tripler le nombre de ses utilisateurs, passant de plus de 500 000 à 1,5 million.

Qu’est-ce que la certification Coffre-fort Numérique NF203 ? Cette certification garantit la sécurité des données et renforce le rôle de LegalySpace comme partenaire de confiance pour la protection de documents sensibles.

Quels types de documents peut-on dématérialiser avec LegalySpace ? La plateforme permet l’envoi de divers documents, tels que des contrats de travail, des bulletins de paie, des contrats commerciaux, des bons de livraison et des factures.

Quelles services supplémentaires offre LegalySpace ? En plus de la dématérialisation, LegalySpace propose des services comme la signature électronique.

Où sont hébergées les données des clients de LegalySpace ? Toutes les informations des clients sont hébergées dans des centres de données situés en France.

Pourquoi LegalySpace prévoit-elle des recrutements ? L’entreprise souhaite renforcer son équipe avec 15 nouveaux collaborateurs dans les domaines de l’IT et de la vente pour accompagner sa croissance.

Quel rôle jouera l’intelligence artificielle dans la stratégie de LegalySpace ? L’intelligence artificielle sera intégrée pour faciliter des tâches comme la reconnaissance automatique des documents, la recherche ou l’interprétation des données.

Quels récents financements LegalySpace a-t-elle obtenus ? En 2021, LegalySpace a levé deux millions d’euros auprès de Capital & Dirigeants Partenaires pour soutenir son développement.