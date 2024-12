France Identité : Guide pratique pour intégrer votre carte d’identité et votre permis de conduire sur votre smartphone

EN BREF Application France Identité pour la dématérialisation de la carte d’identité et du permis de conduire .

Avec l’essor du numérique, il devient de plus en plus important de faciliter l’accès aux services administratifs via des outils digitaux. L’application France Identité, récemment mise à jour, permet aux utilisateurs de transférer leurs documents officiels comme la carte d’identité et le permis de conduire directement sur leur smartphone. Ce guide pratique vous propose une démarche simple et accessible pour vous aider à intégrer ces documents sur votre appareil mobile, vous assurant ainsi sécurité et facilité d’utilisation au quotidien.

Avec l’application France Identité, il est désormais possible de dématérialiser votre carte d’identité et votre permis de conduire, facilitant ainsi leur accessibilité sur smartphone. Ce guide pratique vous expliquera étape par étape comment intégrer ces pièces d’identité numériques, les conditions à respecter et les avantages offerts par cette nouvelle technologie.

Qu’est-ce que France Identité ?

L’application France Identité a été conçue pour offrir aux citoyens français un moyen simple et sécuritaire de prouver leur identité de manière numérique. Depuis sa disponibilité en version bêta en septembre 2023 et son ouverture à tous en février 2024, l’application a mis à disposition des utilisateurs la possibilité de conserver leur carte nationale d’identité (CNI) ainsi que leur permis de conduire en version dématérialisée.

À l’heure actuelle, plus d’1,2 million d’identités numériques ont déjà été générées via l’application, permettant ainsi de simplifier l’accès à divers services administratifs et commerciaux en ligne.

Comment télécharger l’application France Identité ?

Pour débuter, il est nécessaire de télécharger l’application France Identité, disponible sur les systèmes d’exploitation Android et iOS. Vous pourrez la trouver facilement sur le Google Play Store ou sur l’App Store.

Avant de poursuivre, vérifiez que vous remplissez les conditions requises pour utiliser cette application :

Vous devez être majeur ,

, Posséder un téléphone compatible (Android version 11.0 minimum ou iOS version 16 minimum),

Avoir la nouvelle CNI, distribuée depuis août 2021.

Si toutes ces conditions sont remplies, vous serez en mesure de créer votre compte et d’ajouter vos documents d’identité.

Ajouter votre carte nationale d’identité à l’application

Pour ajouter votre carte nationale d’identité dans l’application France Identité, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application et sélectionnez l’option S’inscrire ou se connecter.

Acceptez les conditions générales d’utilisation.

Suivez les instructions affichées et cliquez sur Continuer.

Utilisez la fonction de scan pour lire le recto de votre CNI ou remplissez le code manuellement si nécessaire.

Apposez votre CNI sur le dos de votre smartphone pour procéder au scan.

Vérifiez votre identité en utilisant FranceConnect ou par un courrier recommandé.

Une fois l’identité vérifiée, vous aurez la possibilité de créer un code personnel à 6 chiffres pour votre CNI. Ce code est nécessaire pour accéder à votre carte d’identité numérique dans l’application.

Ajouter votre permis de conduire à l’application

Pour intégrer votre permis de conduire à l’application, il est impératif d’avoir d’abord ajouté votre CNI. Voici comment procéder :

Depuis l’écran d’accueil de l’application, sélectionnez l’option Importez votre permis.

Connectez-vous sur la plateforme Mes Points Permis pour obtenir votre RIR (Relevé d’Information Restreint).

pour obtenir votre (Relevé d’Information Restreint). Une fois le RIR téléchargé, retournez sur l’application France Identité et sélectionnez Scanner un QR Code.

Scannez le QR code présent sur votre RIR pour finaliser l’intégration.

Une fois ces étapes complètes, votre permis de conduire sera également disponible sur votre smartphone.

À venir : la carte Vitale dans France Identité

La prochaine évolution prévue pour l’application est l’intégration de la carte Vitale à partir du premier trimestre de 2025. Cette nouvelle fonctionnalité facilitera encore davantage l’accès aux services de santé et aidera à lutter contre la fraude.

Les détenteurs de la nouvelle CNI pourront alors intégrer leur carte Vitale directement dans l’application, renforçant ainsi la gestion de leurs documents d’identité numériques.

Que faire si vous avez l’ancienne carte d’identité ?

Les utilisateurs possédant l’ancienne version de la CNI pourront renouveler leur carte à partir de janvier 2025 sous le motif de vouloir bénéficier d’une identité numérique. Cela ne sera valable que pour les cartes produites entre 2016 et 2021. Pour les cartes d’identité plus anciennes, il sera nécessaire d’attendre un peu plus longtemps, car certaines données indispensables ne seront pas disponibles.

« Je veux une identité numérique » sera un motif valable pour obtenir la nouvelle carte d’identité, a déclaré une représentante du ministère relevant de l’Intérieur.

Comparatif des fonctionnalités de France Identité

Fonctionnalités Description Accès mobile Disponible sur Android et iOS via une application. Dématérialisation Permet d’obtenir une version numérique de votre carte d’identité et permis. Conditions d’utilisation Être majeur, disposer d’un smartphone compatible et d’une nouvelle CNI. Vérification d’identité Options via FranceConnect ou envoi postal recommandé. Code personnel Définition d’un code à 6 chiffres pour protéger vos informations. Authentification à deux facteurs Securité accrue avec vérifications multiples. Intégration future Possibilité d’ajouter la carte Vitale à l’application. Compatibilité des permis Inclut toutes les versions du permis, ancien et nouveau modèle. Accès à des services Accès à plus de 1 400 services en ligne avec votre identité numérique.

Conditions préalables à l’utilisation de l’application

Avant de commencer, assurez-vous de remplir certaines conditions pour utiliser France Identité sur votre smartphone :

Être majeur : Vous devez avoir au moins 18 ans pour accéder à l’application.

: Vous devez avoir au moins 18 ans pour accéder à l’application. Posséder un smartphone compatible : Assurez-vous que votre appareil fonctionne sous Android 11.0 ou iOS 16 minimum et qu’il est équipé de la technologie NFC.

: Assurez-vous que votre appareil fonctionne sous Android 11.0 ou iOS 16 minimum et qu’il est équipé de la technologie NFC. Disposer de la nouvelle carte d’identité: Seules les cartes d’identité distribuées depuis août 2021 sont compatibles avec l’application.

Téléchargement de l’application France Identité

Pour commencer, téléchargez l’application via les boutiques en ligne Google Play Store ou App Store. Une fois installée, ouvrez l’application et suivez les instructions pour créer un compte.

Ajout de votre carte nationale d’identité

Voici les étapes à suivre pour intégrer votre carte nationale d’identité dans l’application :

Ouvrir l’application et cliquer sur « S’inscrire ou se connecter ». Accepter les conditions générales d’utilisation et appuyer sur « Valider ». Scanner votre carte: Placez le recto de la carte dans le cadre proposé pour la lecture automatique, ou saisissez le code manuellement si nécessaire. Procéder à la vérification de votre identité via FranceConnect ou via l’envoi d’un courrier recommandé. Créer un code personnel: Une fois votre identité vérifiée, définissez un code à six chiffres qui sera associé à votre carte.

Votre carte d’identité sera maintenant disponible en format numérique.

Ajout de votre permis de conduire

Pour ajouter votre permis de conduire à l’application, suivez ces étapes :

Accéder à l’application et cliquez sur « Importez votre permis ». Connectez-vous à la plateforme « Mes Points Permis » et téléchargez votre Relevé d’Information Restreint (RIR). Scanner le QR code affiché sur votre RIR pour finaliser le processus d’importation de votre permis.

Une fois ce processus terminé, votre permis de conduire numérique sera accessible dans l’application.

Documents futurs et perspectives de dématérialisation

En plus de la carte d’identité et du permis de conduire, d’autres documents pourraient prochainement être intégrés à l’application. Par exemple, la carte Vitale est en projet de dématérialisation pour faciliter l’accès aux services de santé. Gardez un œil sur les mises à jour de l’application pour rester informé sur les nouveautés.

Utilisation et présentation des documents numériques

Une fois vos documents ajoutés, sachez que vous pouvez les présenter lors des contrôles ou pour diverses démarches administratives. La version numérique de votre carte d’identité ou de votre permis de conduire est tout aussi valable que la version physique, ce qui simplifie grandement les situations où la preuve d’identité est requise.

Suivre ces recommandations vous permettra de bénéficier pleinement de l’application France Identité et d’accéder facilement à vos documents essentiels de manière sécurisée et pratique.

FAQ – France Identité : Intégration de votre carte d’identité et permis de conduire sur smartphone

Qu’est-ce que l’application France Identité ? C’est une application qui permet d’obtenir une version dématérialisée de votre carte d’identité et de votre permis de conduire.

Comment télécharger l’application France Identité ? Vous pouvez la télécharger directement sur le Google Play Store ou l’App Store.

Quelles conditions doivent être remplies pour utiliser l’application ? Il faut être majeur, posséder un smartphone compatible (Android 11.0 minimum ou iOS 16 minimum) et avoir la nouvelle carte d’identité délivrée depuis août 2021.

Comment ajouter ma carte d’identité dans l’application ? Après vous être inscrit dans l’application, vous devez scanner votre carte d’identité en suivant les étapes indiquées pour vérifier votre identité.

Quelles options de vérification d’identité sont proposées ? Vous pouvez vérifier votre identité via FranceConnect ou en envoyant un courrier recommandé par La Poste.

Est-il possible d’intégrer le permis de conduire dans l’application ? Oui, une fois votre carte d’identité dématérialisée, vous pouvez ajouter votre permis de conduire en suivant une procédure spécifique dans l’application.

Quel type de permis de conduire peut être dématérialisé ? Toutes les versions physiques de permis, y compris le permis papier et le nouveau modèle au format carte de crédit, peuvent être dématérialisées.

Quels sont les prochains documents susceptibles d’être intégrés à France Identité ? La carte Vitale pourrait prochainement être ajoutée à l’application, permettant encore plus de fonctionnalités de dématérialisation.

Que faire si j’ai l’ancienne carte d’identité ? À partir de janvier 2025, vous pourrez renouveler votre carte d’identité pour bénéficier d’une identité numérique si celle-ci a été produite entre 2016 et 2021.

Avez-vous d’autres questions sur l’utilisation de France Identité ? Pour toute question supplémentaire, consultez la documentation ou le support d’aide de l’application.