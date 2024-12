SAGES Informatique dévoile une solution innovante de conversion de factures en format Factur-X, conforme à la nouvelle législation sur la facturation électronique obligatoire.

Sécurité et conformité des documents

EN BREF La réforme de la facturation électronique obligatoire en France sera effective à partir de 2026 .

obligatoire en France sera effective à partir de . Introduction du format Factur-X , une facture électronique hybride alliant PDF et XML .

, une facture électronique hybride alliant et . Objectifs principaux : automatisation , simplification et lutte contre la fraude fiscale .

, et lutte contre la . Avantages pour les entreprises : réduction des coûts et amélioration de la productivité .

et amélioration de la . SAGES Informatique propose une solution de conversion des factures au format Factur-X .

des factures au format . Utilisation simplifiée via l’interface Zeendoc .

. Facilite les échanges commerciaux et assure l’interopérabilité.

À l’aube de la transition vers la facturation électronique obligatoire, SAGES Informatique se positionne en leader en lançant une solution innovante pour la conversion de factures au format Factur-X. Ce format hybride, alliant un fichier PDF lisible à des données XML, répond aux exigences réglementaires tout en optimisant le traitement des factures. Avec cet outil, les entreprises pourront non seulement se conformer à la législation, mais aussi améliorer leur efficacité administrative et renforcer leur transparence dans les échanges financiers.

Dans un contexte où la facturation électronique devient incontournable, SAGES Informatique répond aux exigences législatives en proposant une solution de conversion des factures vers le format Factur-X. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réforme imposée par le gouvernement français, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité du traitement des factures et de réduire les coûts liés à leur gestion.

Qu’est-ce que le format Factur-X ?

Le format Factur-X représente une facture électronique hybride, alliant un fichier PDF facilement lisible et des données XML exploitables par les différents logiciels comptables. Cette structure permet aux utilisateurs de bénéficier d’une meilleure lisibilité visuelle tout en simplifiant l’extraction et le traitement des données. La généralisation de ce format sera obligatoire d’ici 2026 et visera notamment à réduire les erreurs humaines tout en améliorant la transparence des transactions.

Les avantages de la conversion au format Factur-X

La conversion au format Factur-X permet aux entreprises de bénéficier de nombreux avantages. Tout d’abord, elle contribue à automatiser le traitement des factures, diminuant ainsi le risque d’erreurs. Ensuite, l’utilisation de factures électroniques standardisées aide à renforcer la traçabilité des transactions, un aspect particulièrement important dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.

Par ailleurs, cette transition permet aux organisations de diminuer les coûts de gestion administrative, estimés à environ 3,2 euros par facture, contre 8,75 euros pour une facture papier, selon une étude de GALIA/GS1. Cela conduit également à une amélioration de la productivité car l’accès aux documents devient plus simple et direct, favorisant des échanges plus rapides et limitant les retards de paiement.

Une solution clé en main de SAGES Informatique

SAGES Informatique a pris les devants en proposant une solution complète permettant aux entreprises de convertir facilement leurs factures vers le format Factur-X. Grâce à l’interface intuitive de Zeendoc, les utilisateurs peuvent transformer leurs factures existantes en quelques clics. Cette automatisation simplifie les tâches administratives répétitives, permettant ainsi à chaque collaborateur de se concentrer sur des missions plus stratégiques et à haute valeur ajoutée.

Un accès simplifié à la conversion pour toutes les entreprises

Pour celles qui n’ont pas encore adopté Zeendoc, une version simplifiée de la conversion est également disponible directement via le site web. Cette approche garantit que toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leurs ressources, puissent s’adapter aux nouveaux standards imposés par la législation sans grande difficulté.

Conclusion : un futur numérique et interconnecté

En anticipant les exigences de la facturation électronique obligatoire, SAGES Informatique facilite la transition vers un système plus digitalisé, où les échanges commerciaux seront plus fluides et conformes aux exigences fiscales en vigueur. Avec la solution de conversion en format Factur-X, les entreprises sont mieux équipées pour faire face à l’avenir tout en optimisant leur fonctionnement.

Comparatif des Avantages de la Solution de SAGES Informatique

Fonctionnalités Bénéfices Conversion au format Factur-X Alignement avec la régulation sur la facturation électronique Automatisation des tâches Réduction des erreurs humaines et des coûts administratifs Interface utilisateur intuitive Facilité d’utilisation pour tous les collaborateurs Interopérabilité conforme Amélioration des échanges commerciaux entre entreprises Coût de production réduit Diminution du coût par facture, de 8,75 euros à 3,2 euros Accès simplifié aux documents Meilleure traçabilité et gestion documentaire Conformité future assurée Préparation proactive des entreprises avant 2026

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Qu’est-ce que Factur-X ? Factur-X est un format de facture électronique hybride qui combine un fichier PDF lisible avec des données XML exploitables par tous les logiciels comptables.

Pourquoi la facturation électronique devient-elle obligatoire ? Le gouvernement français met en place cette obligation pour automatiser et simplifier le traitement des factures, améliorer la transparence des transactions et lutter contre la fraude fiscale.

Quand la réforme de la facturation électronique entre-t-elle en vigueur ? L’utilisation du format de facturation électronique sera obligatoire pour toutes les entreprises à partir de 2026.

Quels sont les avantages d’adopter le format Factur-X ? Adopter ce format permet de réduire les coûts de gestion, d’accélérer le traitement des factures et d’assurer une traçabilité renforcée des transactions.

Comment SAGES Informatique aide-t-il les entreprises avec cette transition ? SAGES Informatique propose une solution clé en main pour convertir les factures existantes au format Factur-X, facilitant ainsi la conformité avec la nouvelle législation.

Est-ce que l’interface pour la conversion est facile à utiliser ? Oui, l’interface de Zeendoc est intuitive et permet aux utilisateurs d’effectuer la conversion en quelques clics.

Quelles économies les entreprises peuvent-elles réaliser avec cette solution ? En utilisant cette solution, le coût de création d’une facture peut passer de 8,75 euros à environ 3,2 euros.

Que faire si une entreprise n’utilise pas encore Zeendoc ? Une option de conversion simplifiée est disponible directement sur le site web, permettant ainsi aux entreprises de toutes tailles de faire la transition.