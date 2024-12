Transition numérique : La France dévoile son plan d’action pour répondre aux exigences de Bruxelles

EN BREF Feuille de route présentée par la France pour la transition numérique

La France s’apprête à franchir une étape décisive dans sa transition numérique avec la présentation de son plan d’action, conçu pour répondre aux exigences de Bruxelles. Ce document stratégique, élaboré par la Direction générale des Entreprises, vise à atteindre des objectifs ambitieux en matière de compétences numériques, d’infrastructures, de transformation des entreprises et de numérisation des services publics d’ici l’horizon 2030. Dans un contexte où la dématérialisation s’accélère, ces initiatives sont essentielles pour assurer une évolution harmonieuse vers un avenir numérique inclusif et efficace.

Une feuille de route pour le numérique à l’horizon 2030

Pour répondre aux attentes de l’Union Européenne, la Direction générale des Entreprises a élaboré ce document qui présente à la fois des objectifs à court terme et stratégiques. Au cœur de cette initiative, la Ministre déléguée au Numérique, Marina Ferrari, a souligné la nécessité de préparer la France à être compétitive dans le domaine du numérique. Le plan prévoit notamment de former 400.000 professionnels des compétences numériques d’ici 2027, un rendement jugé essentiel pour l’avenir.

Un cadre européen incitatif

Le plan de la France s’inscrit dans un cadre plus vaste défini par Bruxelles. Depuis 2021, l’UE a mis en place un plan ambitieux qui cherche à transformer le monde numérique. Ce projet vise à garantir que 80% de la population européenne, âgée entre 16 et 74 ans, soit à l’aise avec l’utilisation des outils numériques dans leur vie quotidienne. De plus, l’objectif de 20 millions d’experts en technologies numériques d’ici 2030 constitue une référence pour les pays membres dans l’évaluation de leurs propres avancées.

Les enjeux de la dématérialisation

Avec la transition vers une société progressivement dématérialisée, la France entend numériser 250 démarches essentielles de services publics d’ici 2025. La feuille de route souligne également l’importance d’impliquer les agents de l’État dans cette transformation, avec des programmes de formation dédiés, notamment pour 200 directeurs d’administration centrale. Le développement d’un « campus du numérique public » vise à centraliser et à garantir un niveau de compétence adapté à l’ensemble des fonctionnaires.

Accompagnement des TPE et PME

La feuille de route évoque également le dispositif France Num, qui offre un soutien aux TPE et PME pour leur transition numérique. Bien que ce dispositif ait déjà aidé plus de 200.000 entreprises, il ressort que la France accuse un léger retard dans l’adoption de la transformation numérique, notamment parmi les petites et moyennes structures. Une enquête récente montre que 80% des dirigeants d’entreprises estiment que l’impact de la transition numérique sur leur activité est faible ou inexistant, soulignant la nécessité d’un recadrage des mentalités sur cette thématique.

Infrastructures numériques : vers une couverture renforcée

Concernant les infrastructures, la France se classe au 12ème rang de l’indice de l’économie et de la société numérique en 2022. Avec 73% des foyers déjà couverts par la fibre optique, l’objectif est de généraliser cette technologie d’ici 2025, une avance de cinq ans sur les objectifs européens. La feuille de route précise également que la quasi-totalité de la population (99,6%) devrait bénéficier d’une bonne couverture mobile d’ici fin 2029. Cette avancée est cruciale pour garantir un accès équitable aux outils numériques.

Comparaison des Objectifs de la France et de l’Union Européenne en Matière de Numérique

Axes d’Action Objectifs Concrets Compétences Numériques Former 400 000 professionnels du numérique d’ici 2027 Transformation des Entreprises Développer la transition numérique pour les TPE/PME via France Num Numérisation des Services Publics Numériser 250 démarches essentielles d’ici 2025 Infrastructures Numériques Généraliser la fibre optique d’ici 2025, 5 ans avant l’objectif européen Couverture Mobile Atteindre 99,6 % de couverture mobile d’ici fin 2029 Accessibilité Investir 250 millions d’euros pour l’inclusion numérique Suivi et Évaluation Document stratégique renouvelé tous les deux ans pour suivre les avancées

La France a récemment dévoilé sa feuille de route numérique pour répondre aux exigences du plan « Décennie numérique » de l’Union européenne, lancé en 2021. Ce document stratégique présente les objectifs du pays en matière de compétences numériques, d’infrastructures numériques, de transformation des entreprises et de numérisation des services publics, le tout dans une perspective d’évolution vers 2030. Ce plan vise à accompagner les acteurs du secteur public ainsi que les entreprises, principalement les TPE et PME, afin de renforcer leur adéquation avec les normes numériques européennes.

Formation et compétences numériques

Un des axes majeurs du plan est la formation. La France s’engage à former 400 000 professionnels du numérique d’ici 2027. Il est impératif que cette formation soit adaptée aux besoins spécifiques des entreprises et aux exigences du marché du travail. L’État doit donc collaborer avec les acteurs éducatifs et économiques pour élaborer des programmes de formation en adéquation avec les évolutions technologiques. Par ailleurs, il est crucial de sensibiliser les dirigeants d’entreprises à l’importance de la transition numérique pour leur croissance afin qu’ils adoptent une attitude proactive.

Encouragement des TPE et PME

Afin de stimuler l’intérêt des TPE et PME pour le numérique, il serait pertinent de renforcer les dispositifs d’accompagnement tels que France Num. Une communication efficace sur les aides disponibles et les bénéfices concrets de la transformation numérique aidera à réduire l’écart entre les entreprises qui s’engagent sur ce chemin et celles qui restent hésitantes. L’État doit également envisager des subventions spécifiques pour soutenir les projets numériques des PME, catalysant ainsi leur évolution.

Accessibilité des services publics

La numérisation des services publics représente un autre axe crucial du plan français. La feuille de route vise à numériser 250 démarches essentielles d’ici 2025, tout en formant les agents publics à ces nouvelles méthodes de travail. Il est recommandé que l’État mette en place des plateformes intuitives et accessibles pour faciliter l’interaction entre les citoyens et l’administration. De plus, il serait judicieux de créer des espaces d’échange entre citoyens et agents pour mieux comprendre les attentes et améliorer les outils numériques proposés.

Amélioration des infrastructures numériques

Les infrastructures doivent, quant à elles, être renforcées pour permettre une couverture de qualité et une accessibilité optimale. La France s’est assignée l’ambition de généraliser la fibre optique d’ici 2025 et d’assurer une bonne couverture mobile à 99,6 % de la population d’ici 2029. Des investissements significatifs dans ces infrastructures doivent être réalisés pour réduire la fracture numérique, surtout dans les zones rurales ou défavorisées. Il est également essentiel de garantir la sécurité et la résilience des réseaux face aux cybermenaces croissantes.

Un engagement pour l’inclusion numérique

Enfin, un accent particulier doit être mis sur l’inclusion numérique, notamment pour les populations fragiles ou éloignées des technologies. L’Etat devrait investir dans des initiatives localisées pour former les citoyens aux outils numériques tout en facilitant leur accès. Des partenariats avec des associations locales ou des collectivités pourraient renforcer cet engagement et améliorer l’efficacité des programmes d’inclusion.

