Rejoignez ACTION contre la FAIM INTERNATIONAL : Stage disponible dès le 21 décembre 2024

EN BREF Organisation : Action contre la Faim

: Action contre la Faim Poste : Stagiaire en Archivage

: Stagiaire en Archivage Date de début : 21 décembre 2024

: 21 décembre 2024 Durée du stage : 3 mois

: 3 mois Lieu : Ouagadougou, Burkina Faso

: Ouagadougou, Burkina Faso Objectif : Gestion documentaire et archivage

: Gestion documentaire et archivage Qualifications : BAC + 3 en archivistique ou domaine similaire

: BAC + 3 en archivistique ou domaine similaire Date limite de candidature : 26 décembre 2024

: 26 décembre 2024 Processus de recrutement : Présélection, test écrit

Vous souhaitez vous engager concrètement dans la lutte contre la faim mondiale ? Action contre la Faim International recrute un.e stagiaire pour un poste en archivage, à partir du 21 décembre 2024. Rejoindre cette ONG humanitaire, active depuis 1979 dans la lutte contre la faim, est une occasion unique de contribuer à une cause essentielle tout en développant vos compétences professionnelles. Ce stage, basé à Ouagadougou, offre l’opportunité d’intégrer une équipe dynamique et d’apprendre aux côtés de professionnels engagés.

Action contre la Faim est une organisation humanitaire internationale engagée dans la lutte contre la faim et la sous-nutrition à travers le monde. Fondée en 1979, elle a étendu ses activités au Burkina Faso depuis 2008. L’ONG recherche actuellement un.e stagiaire en archivage pour renforcer ses équipes. Ce stage, d’une durée de trois mois, débutera le 21 décembre 2024, offrant une occasion unique de contribuer à des projets d’envergure tout en acquérant de précieuses compétences professionnelles.

A propos d’ACTION contre la FAIM

Depuis sa création, ACTION contre la FAIM a pour mission principale de sauver des vies par la lutte contre la faim. En intervenant dans divers domaines tels que la santé et nutrition, la santé mentale, l’eau, assainissement et hygiène, ainsi que la sécurité alimentaire, l’organisation a impacté positivement de nombreuses vies. Au Burkina Faso, elle dispose actuellement de cinq bases opérationnelles et d’une équipe de plus de 300 employés, formant une grande famille dédiée à la cause humanitaire.

Objectifs et missions du stage

Le stage, qui se déroulera au sein du département de contrôle interne à Ouagadougou, aura pour objectif de soutenir le Chargé d’Archivage dans la gestion documentaire. Le/la stagiaire aura l’opportunité de participer activement à l’organisation et au classement des archives, qu’elles soient physiques ou électroniques, contribuant ainsi à l’amélioration de l’efficacité au sein de l’organisation.

Tâches principales à réaliser

Les principales missions du stagiaire incluront :

Organiser et classer les documents en respectant les normes d’archivage.

Participer à la numérisation de documents physiques.

de documents physiques. Mettre à jour les bases de données d’archivage électronique.

Contribuer à l’amélioration des procédures d’archivage.

Assurer la gestion des accès aux archives pour garantir la confidentialité .

. Participer à l’inventaire des archives.

Apporter un soutien administratif au département de contrôle interne et d’audit.

Profil recherché et compétences

Le poste est ouvert aux candidats ayant un niveau d’études minimum de BAC + 3 dans des domaines tels que l’archivistique, la gestion documentaire ou des disciplines connexes. Les compétences requises incluent une bonne maîtrise des outils bureautiques, des logiciels de gestion documentaire, un sens de la confidentialité, ainsi qu’un bon sens de l’organisation et de l’autonomie.

Qualités personnelles attendues

Les candidats doivent également faire preuve de rigueur, de méthode, et d’un esprit d’équipe. Être curieux et proactif est un plus dans un environnement dynamique comme celui d’Action contre la Faim, où chaque contribution est essentielle à la réalisation des objectifs de l’organisation.

Processus de candidature

Les intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature complet, qui doit inclure un CV à jour, une lettre de motivation adressée au Responsable du Département des Ressources Humaines, une copie du dernier diplôme, ainsi que des attestations de stages précédents. Les candidatures doivent être envoyées par email à l’un des deux contacts fournis par l’ONG, en mentionnant l’objet « Stage en archivage ».

Ne manquez pas cette occasion

Cette opportunité de stage chez ACTION contre la FAIM est une chance unique de faire partie d’une organisation qui impacte positivement des vies. Le retardataire a jusqu’au 26 décembre 2024 pour poser sa candidature. N’hésitez pas, rejoignez ce combat contre la faim et faites la différence !

Pour en savoir plus sur nos missions et projets, consultez notre site officiel à l’adresse ACTION contre la Faim.

Opportunités de stage chez ACTION contre la FAIM INTERNATIONAL

Critères Détails Date de début 21 décembre 2024 Durée du stage 3 mois Lieu de travail Ouagadougou, Burkina Faso Poste Stagiaire en Archivage Niveau d’études requis BAC + 3 ou équivalent Compétences requises Gestion documentaire, logiciels d’archivage Conditions de candidature Dossier complet, CV et lettre de motivation Deadline pour postuler 26 décembre 2024 Avis de recrutement Présélection sur dossiers et tests écrits

FAQ – Rejoignez ACTION contre la FAIM INTERNATIONAL

Q : Quel est l’objectif du stage proposé par ACTION contre la FAIM ?

R : Le stage vise à soutenir la gestion documentaire et l’archivage au sein de l’organisation, en participant à l’amélioration du système d’archivage, tant physique qu’électronique.

Q : Quelle est la durée du stage ?

R : La durée du stage est de 3 mois.

Q : Où se déroule le stage ?

R : Le stage se déroulera à Ouagadougou, Burkina Faso.

Q : Quelles sont les qualifications requises pour postuler ?

R : Il faut au minimum un diplôme de BAC + 3 ou équivalent en archivistique, gestion documentaire ou dans un domaine connexe.

Q : Quels sont les compétences attendues pour le stagiaire ?

R : Le stagiaire doit avoir des connaissances en gestion documentaire, une maîtrise des outils bureautiques, et un bon sens de l’organisation, entre autres compétences.

Q : Comment postuler pour le stage ?

R : Les candidats doivent envoyer un CV, une lettre de motivation, un diplôme et des attestations de stage à l’adresse email indiquée.

Q : Quelle est la date limite pour soumettre sa candidature ?

R : La date limite pour la soumission des candidatures est le 26 décembre 2024.

Q : Y a-t-il des frais liés au processus de recrutement ?

R : Non, aucun frais n’est exigé durant tout le processus de recrutement.

Q : Quelles seront les étapes du processus de sélection ?

R : Le processus inclut une présélection sur dossier et un test écrit.