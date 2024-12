L’AMF souligne l’importance des bonnes pratiques pour la diffusion de l’information privilégiée

EN BREF Protection des données d’une entreprise à l’ère de la digitalisation.

d’une entreprise à l’ère de la digitalisation. Information privilégiée à encadrer et protéger, notamment pour les sociétés cotées.

à encadrer et protéger, notamment pour les sociétés cotées. Nécessité de préserver la confidentialité avant la diffusion effective.

avant la diffusion effective. Suivi des règlements sur les abus de marché (UE n°596/2014).

sur les abus de marché (UE n°596/2014). Utilisation de moyens électroniques sécurisés pour la communication d’informations.

pour la communication d’informations. Recommandations de l’ AMF pour gérer la diffusion d’informations : sensibilisation, procédures fiables, veille.

pour gérer la diffusion d’informations : sensibilisation, procédures fiables, veille. Importance d’un dispositif de réaction rapide face aux incidents.

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) insiste sur le rôle essentiel des bonnes pratiques dans la diffusion de l’information privilégiée. Dans un environnement où la digitalisation a transformé la gestion de l’information, il est impératif pour les sociétés cotées de respecter des normes strictes pour protéger leurs données sensibles. L’AMF recommande des protocoles spécifiques afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des informations avant leur diffusion, contribuant ainsi à la transparence et à la confiance des investisseurs.

La diffusion des informations privilégiées est un enjeu crucial pour les sociétés cotées, car elle touche à la fois à la transparence des marchés et à la protection des données. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) met en avant des recommandations essentielles que les entreprises doivent suivre pour garantir la confidentialité et l’intégrité de ces informations avant leur divulgation au public.

Les enjeux de la protection des informations privilégiées

Avec l’essor de la digitalisation, la protection des données devient de plus en plus complexe. Les sociétés cotées doivent être particulièrement vigilantes, car les informations privilégiées peuvent influencer les décisions d’investissement des acteurs de marché. Ainsi, l’AMF a mis en place des réglementations strictes, notamment en vertu du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, imposant des mesures spécifiques pour protéger ces informations avant leur diffusion.

Respect des obligations réglementaires

Pour assurer une communication sécurisée des informations, l’AMF insiste sur la nécessité d’adopter des procédures appropriées. Cela inclut l’utilisation de moyens électroniques capables de garantir l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des données durant leur transmission. La transmission doit être faite de manière à éviter toute fuite d’information, une vigilance particulièrement requise lors de l’utilisation de services tiers tels que les hébergeurs externes ou les systèmes de gestion de contenu (CMS).

Meilleures pratiques recommandées par l’AMF

L’AMF a compilé une série de bonnes pratiques à suivre par les sociétés cotées afin de renforcer la gestion de l’information privilégiée. Parmi ces recommandations, on note :

Sensibilisation des équipes internes aux enjeux de la sécurité et de la confidentialité des informations réglementées.

des équipes internes aux enjeux de la sécurité et de la confidentialité des informations réglementées. Envoi simultané aux diffuseurs professionnels de tout communiqué adressé aux agences de presse.

professionnels de tout communiqué adressé aux agences de presse. Préférence pour la communication en dehors des périodes de cotation, tout en permettant des communications urgentes si nécessaire.

en dehors des périodes de cotation, tout en permettant des communications urgentes si nécessaire. Mise en place de procédures fiables pour garantir un accès sécurisé aux informations privilégiées.

pour garantir un accès sécurisé aux informations privilégiées. Installation d’un dispositif de veille pour détecter tout risque de sécurité lié à des falsifications ou à des usurpations.

pour détecter tout risque de sécurité lié à des falsifications ou à des usurpations. Préparation d’un plan d’urgence pour gérer rapidement toute situation critiquée impliquant une fuite d’information.

Mise à jour régulière sur les nouvelles menaces de piratage et adaptation des dispositifs de sécurité.

L’importance d’une communication transparente

En plus de ces pratiques de sécurité, l’AMF rappelle l’importance d’une communication transparente et pertinente des sociétés auprès de leurs investisseurs. La bonne information des investisseurs est un principe fondamental pour la confiance créée sur les marchés. Cela passe également par des mesures préventives vis-à-vis des attaques informatiques qui pourraient compromettre la sécurité des informations privilégiées. Par exemple, se tenir informé des dernières tendances de hacking et sécuriser les infrastructures de communication font partie des bonnes pratiques à adopter.

La gestion de l’information privilégiée est un sujet de préoccupation majeur pour les sociétés cotées. L’AMF, par ses recommandations, guide les entreprises vers des pratiques conformes aux exigences réglementaires tout en promouvant la sécurité des données et la transparence envers les investisseurs. Adopter ces bonnes pratiques est essentiel pour assurer la pérennité de la confiance dans le fonctionnement des marchés financiers.

Comparaison des bonnes pratiques de l’AMF pour la diffusion de l’information privilégiée

Principe Application concrète Sensibilisation interne Former les équipes sur la gestion sécurisée de l’information Communication simultanée Envoyer les communiqués aux diffuseurs lors de l’envoi aux agences de presse Timing des annonces Préférer les communications en dehors des heures de cotation Sécurisation des accès Utiliser des systèmes sécurisés pour le partage d’information Veille active Surveiller les domaines similaires et détecter les faux sites Procédures d’urgence Mettre en place une chaîne de décision efficace pour les crises Adaptation aux évolutions Être attentif aux nouvelles méthodes de cyberattaques

L’Autorité des marchés financiers (AMF) met en exergue la nécessité d’instaurer des bonnes pratiques lors de la diffusion de l’information privilégiée. Dans un contexte où la digitalisation et les menaces informatiques sont omniprésentes, il est crucial pour les sociétés cotées de protéger ces données sensibles. Cet article explore les recommandations de l’AMF et l’importance d’une gestion rigoureuse de ces informations.

La protection des données, un défi constant

Avec la dématérialisation des informations, la protection des données est devenue un enjeu majeur pour les entreprises cotées. Les informations privilégiées, qui peuvent influencer les décisions d’investissement, doivent être encadrées et préservées jusqu’à leur diffusion. L’AMF insiste sur le fait que cette confidentialité doit être maintenue dans le respect des règlementations établies, comme le règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché.

Les modalités de diffusion sécurisées

Selon le règlement d’exécution (UE) 2016/1055, il est impératif que l’information privilégiée soit transmise par des moyens électroniques qui garantissent son intégrité et sa confidentialité. Les entreprises doivent prendre des précautions supplémentaires, notamment lorsqu’elles font appel à des prestataires externes pour gérer leur contenu en ligne.

Les recommandations de l’AMF

L’AMF a élaboré un guide incluant des bonnes pratiques à destination des sociétés cotées. Parmi ces recommandations, on note l’importance de :

Sensibiliser les équipes internes aux enjeux de confidentialité liés à l’information réglementée.

les équipes internes aux enjeux de confidentialité liés à l’information réglementée. Assurer une transmission simultanée de tout communiqué aux diffuseurs professionnels et aux agences de presse.

de tout communiqué aux diffuseurs professionnels et aux agences de presse. Éviter la communication durant les périodes de cotation, sauf en cas de nécessité réglementaire.

Implémenter des procédures de sécurité pour l’accès et la transmission de l’information critique.

pour l’accès et la transmission de l’information critique. Mettre en place un dispositif de veille contre les fraudes et usurpations d’identité, tel que la surveillance des noms de domaine semblables.

La nécessité d’une action proactive

Les entreprises doivent être prêtes à réagir rapidement en cas de compromission d’informations. Il est recommandé d’avoir une procédure d’urgence en place, comprenant une liste d’interlocuteurs clés à l’AMF et Euronext, ainsi qu’un communiqué de démenti type. Se tenir informé des dernières tendances en matière de cyberattaque est également crucial pour adapter constamment les mesures de sécurité.

Pour plus d’informations sur les bonnes pratiques recommandées par l’AMF, vous pouvez consulter leur guide officiel.

Bonnes Pratiques pour la Diffusion de l’Information Privilégiée

Sensibilisation interne – Former les équipes sur la gestion et la confidentialité des informations.

– Former les équipes sur la gestion et la confidentialité des informations. Transmission simultanée – Communiquer les informations aux diffuseurs professionnels et aux agences de presse en même temps.

– Communiquer les informations aux diffuseurs professionnels et aux agences de presse en même temps. Communication hors période de cotation – Préférer les annonces en dehors des heures de marché, sans exclure des communications urgentes.

– Préférer les annonces en dehors des heures de marché, sans exclure des communications urgentes. Procédures de sécurité – Établir des protocoles pour une transmission sécurisée des données, en minimisant les accès non autorisés.

– Établir des protocoles pour une transmission sécurisée des données, en minimisant les accès non autorisés. Veille sur la cybersécurité – Surveiller les faux sites et les usurpations d’identité pour protéger l’image de l’entreprise.

– Surveiller les faux sites et les usurpations d’identité pour protéger l’image de l’entreprise. Procédure d’urgence – Avoir un plan d’action pour réagir rapidement en cas d’incident de diffusion.

– Avoir un plan d’action pour réagir rapidement en cas d’incident de diffusion. Adaptation continue – Rester informé sur les nouvelles menaces et ajuster les dispositifs de sécurité en conséquence.

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) met en évidence l’importance cruciale des bonnes pratiques lors de la diffusion de l’information privilégiée pour les entreprises cotées. En effet, la gestion et la protection de ces données sensibles sont essentielles pour maintenir la transparence et la confiance des investisseurs tout en se conformant aux exigences réglementaires. Cet article explore les recommandations de l’AMF en matière de diffusion de l’information privilégiée afin de contribuer à la sécurité et à l’intégrité des marchés financiers.

Préservation de la confidentialité

La confidentialité de l’information privilégiée doit être une priorité avant sa diffusion. Les entreprises doivent veiller à ce que toute information sensible soit protégée contre les accès non autorisés. Pour y parvenir, l’AMF recommande de mettre en place des procédures de sécurité robustes et de former le personnel aux enjeux liés à la gestion de l’information réglementée. Ceci inclut la sensibilisation des équipes sur les risques potentiels liés à la sécurité informatique et la nécessité de respecter les protocoles de confidentialité.

Utilisation de moyens électroniques sécurisés

Conformément au règlement sur les abus de marché, la diffusion de l’information privilégiée doit se faire par des moyens électroniques garantissant l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des données durant leur transmission. Les entreprises doivent s’assurer que les plateformes utilisées pour communiquer ces informations, y compris les hébergeurs externes et les systèmes de gestion de contenu (CMS), répondent à ces exigences. Des tests réguliers de sécurité doivent être effectués pour détecter les éventuelles vulnérabilités.

Coordination dans la diffusion de l’information

Un autre principe fondamental recommandé par l’AMF est la coordination des diffusions d’information. Les entreprises doivent envoyer leurs communiqués simultanément aux diffuseurs professionnels et aux agences de presse pour éviter toute discrimination dans la diffusion des informations. Cela contribue à maintenir une égalité d’accès des investisseurs à l’information, renforçant ainsi la transparence du marché.

Opportunité de communication

Il est également conseillé de privilégier la diffusion d’information lors des périodes où les marchés sont moins actifs. Bien que certaines communications puissent être nécessaires durant les heures de cotation, il est préférable d’éviter ces moments autant que possible. Cela permet de réduire les risques d’interprétations erronées et de manipulations potentielles par des acteurs malveillants.

Mise en place de dispositifs de veille

Les entreprises doivent installer un système de veille pour surveiller tout contenu en ligne qui pourrait potentiellement usurper leur identité ou leur réputation. Cela inclut l’identification de domaines similaires au leur, la détection de faux sites internet et la prévention de la duplication de leur site officiel. En restant vigilantes, les sociétés cotées protègent leur information privilégiée et renforcent leur présence sur le marché.

Plans d’urgence et formation continue

Enfin, l’AMF souligne la nécessité de prévoir un plan d’urgence en cas de fuite ou d’incident de sécurité concernant l’information privilégiée. Les entreprises doivent définir les personnes impliquées, établir une chaîne de décision et préparer des communiqués de démenti. De plus, une formation continue des équipes sur les nouveaux risques de cyberattaques, d’usurpation d’identité et sur l’évolution des réglementations est également préconisée pour garantir une vigilance accrue.

Questions Fréquemment Posées sur la Diffusion de l’Information Privilégiée